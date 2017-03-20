Архитектурная драматургия Театральной площади Что там будет: современное арт-пространство, прежние фонтаны или клумбы вместо них, а может, распродажа коммерческих площадей?..

Творческая общественность требует от городских властей отчета – какая именно реконструкция планируется на Театральной площади.

Почему городские власти кулуарно меняют планы и сколько денег громады уже потрачено на различные проекты и концепции, которые в итоге не реализовываются? Эти вопросы интересовали творческую интеллигенцию, собравшуюся в «Разумном хабе» 11 июля по инициативе общественной организации Сумская платформа реформ. Приглашенные к диалогу первый заместитель городского головы Владимир Войтенко и главный архитектор Сум Андрей Кривцов не пришли. Активисты решили спросить власть письменно.

Внесите ясность!

- Мы хотим, чтобы городская власть, как минимум, отчиталась, донесла информацию до горожан о своих планах на Театральную площадь, - заявил представитель Сумской платформы реформ Максим Корниенко, согласовывая с собравшимися основные тезисы письма на имя городского головы.

Многолетнюю ситуацию вокруг Театральной площади активисты называют «трагикомедией с элементами фарса»: «Конкурсы без победителей. Победители без конкурсов. Начало реконструкции. Прекращение реконструкции. Работы вопреки проекта. Тендер вразрез конкуренции. Судебные процессы. Новые идеи возвращения к модернизированным старым проектам ... Кажется, этот спектакль будет продолжаться вечно».

Последним поводом для беспокойства общественности стало намерение, озвученное на совещании при городском голове 8 июля: создать рабочую группу, которая будет дорабатывать старый проект.

Во-первых, не понятно, какой именно проект имеется в виду? Во-вторых, зачем тогда тратились деньги налогоплательщиков на проведение конкурса концепций? И наконец, принципиальный вопрос: кто решает, что должно быть на площади: один-два чиновника или громада в процессе дискуссии с привлечением профессиональных архитекторов?

Две концепции

Обсуждение в итоге свелось к двум противоположным мнениям насчет реконструкции:

1. Сохранить площадь в первозданном виде 1979 года (предложение архитекторов Владимира Быкова и Игоря Сокура).

2. Переделать чаши фонтанов под помещения для арт-пространства, в котором так нуждаются сумские художники, скульпторы, музыканты, артисты (такая концепция предложена в проекте коллектива Бориса Бурячкова - победителе конкурса, организованного горсоветом).

Третий вариант – засыпать чаши фонтанов землей и сделать озеленение – признан всеми собравшимися неприемлемым. Однако главный мессидж участников обсуждения, адресованный городской власти, таков: подковерные договоренности и единоличные решения относительно этого объекта недопустимы. Кроме того, творческая общественность хочет видеть отчет о потраченных на Театральную площадь средствах - на предыдущие проекты и конкурс концепций, которые, как выясняется, не собираются реализовывать.

- В позапрошлом году был подобный конкурс относительно парка Кожедуба. Есть победитель. Потратили время, потратили деньги. Результата нет никакого, - отметила тенденцию руководитель «Школы архитектуры и дизайна» Тамара Кубракова.

По словам организатора арт-мероприятий Вадима Дубоделова, есть две противоположные точки зрения о функциональном назначении Театральной площади:

- Первая – сделать коммунальное предприятие, допустим, «Центр современного искусства» или «Муниципальную галерею». Для города с трехмиллиардным бюджетом стыдно не выделить 50 миллионов на строительство и поддержку такого объекта. Вторая точка зрения – продать это место, в условиях конкурса прописав обязательство будущего владельца отдать под арт-пространство какую-то площадь, которая будет использоваться для общих потребностей. Но мы это уже проходили. Так пытались продать «Романтику». Мы знаем выставочный центр на Харьковской, знаем выставочный центр торгово-промышленной палаты… Сумы - единственный областной центр в стране, где нет больших выставочных площадей. Мы лоббируем эту идею в этом месте, потому что оно единственное в центре города, где можно организовать культурный центр.

В.Дубоделов считает: если не застроить эту площадку сейчас, лет через пять ее продадут в частные руки под какой-нибудь коммерческий объект. Нельзя такие центральные места отдавать на откуп.

Мнения и комментарии

Максим Корниенко, представитель общественной организации Сумская платформа реформ:

- В январе 2017 года УКС объявил тендер. Конкурса проектов на тот момент не было. Каким-то неизвестным образом был выбран проект, согласно которому объявлен конкурс, определен подрядчик – один из мостильщиков евродворов, который осуществлял часть работ. Как видим, по визуальным субъективным оценкам, выполнена примерно треть работ. Объявлен тендер на 14 млн грн, заплачено больше 7 млн грн, притом что выполнена меньшая часть работ, почти не касающаяся непосредственно Театральной площади - тротуар и скамейки на ул.Г.Кондратьева. Согласно этому проекту, было предусмотрено засыпать чаши фонтанов под клумбы. А фонтаны сделать ближе к театру. Потом по непонятным причинам работы были прекращены, и в 2018 году объявлен конкурс именно на концепцию реконструкции уже того места, где реконструкция уже начата.

Борис Бурячков, руководитель проекта, занявшего второе место на городском конкурсе концепций реконструкции Театральной площади (первую премию жюри решило не присуждать; недавно проект стал победителем конкурса Союза архитекторов Украины):

- Архитекторы, изначально работавшие над этой площадью, очень удачно ее решили. И вот это культурное наследие плюс обрамление (краеведческий и художественный музеи, парк Харитоненко, Альтанка) навеивают основную мысль: это центр культурного общения интеллигенции, художников, архитекторов, скульпторов - творческих людей этого города.

Следующий этап концепции – минимальное вмешательство в ландшафт, т.к. площадь находится в историческом ареале и любые земельные работы приводят к «раскопкам», а это очень дорогое удовольствие. Поэтому концепция располагается в плоскости самой площади и на месте уже разрытых фундаментов под фонтаны.

По пути следования от Покровской площади к театру мы оставляем ту же самую ось. Ничего не меняем, только благоустраиваем. По правую сторону на месте четырех фонтанов предлагаем разместить сооружения, функционально насытив эту площадь объектами, выполняющими культурную роль.

Фундаменты под фонтанами находятся на глубине около 4 м от уровня земли. Убираем перекрытия (дно фонтанов), получаем достаточно большой по высоте котлован, который будет служить основанием для наших сооружений. Поднимаем колонны буквально на 1,5 м над уровнем земли – только лишь для того, чтобы дать естественному свету проникнуть в помещения. Визуально, на уровне человеческого роста мы ничем не перекрываем площадь. В первом объеме предполагается муниципальная картинная галерея с небольшим арт-кафе. Все это снабжено лифтами для инвалидов. В верхнем уровне – летние площадки для посиделок, общения и созерцания всей площади. Получается многофункциональный центр, базирующийся вокруг муниципальной галереи. Замыкает аллею контактный фонтан (ближе к театру). Кроме того, на площади размещаются малые формы архитектуры – небольшие осветленные беседочки с лавочками и озеленением.

Вадим Дубоделов, организатор арт-проектов на Театральной площади:

- Складывается впечатление, что городским властям просто безразлична судьба Театральной площади, которая при надлежащем подходе могла бы стать центром имиджевых для города культурных мероприятий. Творческих идей – масса, но при такой «поддержке» желание творческих людей наполнять это пространство своими идеями может иссякнуть.

Арт проекты на этом месте вызывают очень большой интерес. Это и «Ночь музеев», и тематические программы – диско-лето, японское лето, арт-масло на Масленицу, зимой - ледяные горки с катком и конкурсом ледяных скульптур. Но получилось так: за ледяные горки с нами рассчитались, а конкурс ледяных скульптур, на который потрачено 146 тыс. грн, выходит, прошел за личные деньги и деньги из других проектов. Люди, которые по условиям конкурса должны были получить премию за первое, второе и два третьих места, не получили ничего. У нас просто не хватило средств. Мы оплатили все работы, транспорт, подготовку… Все-таки перелопатить 20 т льда – это огромный труд. Теперь я в дурацкой ситуации – люди обижаются. Ну один раз можно наступить на грабли, а дальше что?

Не понятно, что делать в следующем году? С конкурса общественных проектов нас сняли и передали в отдел культуры. Будет ли он этим заниматься – не известно. Если ситуация не изменится, значит, городу не интересен всеукраинский фестиваль ледовых скульптур. А в Украине таких единицы! В Виннице, Львове, может, еще где-то…

С одной стороны, большой интерес горожан, творческих людей – художников, скульпторов со всей Украины. А с другой, такое ощущение, что власти все равно, будет такой конкурс или нет. На самом открытии конкурса не было никого из городских должностных лиц. Теперь вопрос упирается в финансы.

Владимир Быков, экс-главный архитектор Сум:

- По этому объекту есть акт государственной приемочной комиссии 1979 года о принятии в эксплуатацию комплекса «Театральный», с фонтанами и театром. Автор разработки – Государственный научно-исследовательский институт проектирования городов им. Ю.Белоконя. Т.е. есть автор разработки с авторским правом. Объект находится в специальной зоне исторического ареала, требующего специальных разрешений, проектов и пр.

Кроме того, мы имеем утвержденную, прошедшую градостроительный совет проектную документацию ныне покойного Александра Антоновича Дьяченко 2010-11 года реконструкции Театральной площади с частичными элементами благоустройства. Предложен новый подход к фонтанам. Городские власти тогда его включили в план, но не смогли реализовать.

В период 2015-16 год на волне создания музейного квартала появляется следующая рабочая документация (заказчик тот же – УКС), которая меняет принципиальный подход, которая не прошла градостроительный совет и публично нигде не была представлена. Фонтаны засыпаются, на них - элементы благоустройства: елки, саженцы. Вдоль пешеходной зоны размещается линия фонтанов. И частично с первого проекта сохраняются солнечные часы.

Кроме того, без публичных согласований делается линия фонарей, несоответствующая никакой предварительной документации. После этого появляется открытый конкурс.

Т.о. есть конфигурация из нескольких рабочих проектов, на которые городская власть уже потратила больше полумиллиона, две рабочие документации, и появляется конкурсная работа, которая тоже имеет свое право на реализацию.

Моя позиция: данную площадь надо сохранить как памятник архитектуры градостроительного значения периода 1979 -80 года. Предлагаю до определения этого статуса все оставить как есть. Затем проводить конкурс по реконструкции.

Игорь Сокур, архитектор-реставратор:

- Если этот комплекс приобретет статус памятника архитектуры, то вся самодеятельность прекратится. Не приходило ли в голову просто реставрировать эти фонтаны? Чем они были плохи? При всем уважении к Борису Бурячкову, у меня такое ощущение, что эту площадь взяли и захламили? Поставили какие-то кубы. Зачем? Зачем там еще один общепит? Там вся площадь по периметру в общепите. На площади вообще ничего не надо делать – здесь должна быть рекреационная зона.

Тамара Кубракова, руководитель «Школы архитектуры и дизайна»:

- Если мы хотим создать памятник советскому конструктивизму – это, наверное, имеет право быть. Но в таком случае мы не решаем проблему организации площади для современного искусства и проблему художественного музея с его запасниками. Тогда надо искать другие пути – другие площади, помещения. Проблема действительно назрела. Это просто позор – у нас негде выставлять современное искусство.

Игорь Добровольский, руководитель клуба бардовской песни «Булат»:

- Не хотелось бы, чтобы два человека принимало решение, чему там быть. В нашем городе много толковых, грамотных архитекторов, представителей культуры, искусства, которые могли создать там пространство, которое объединило бы всех. Я все-таки думаю, что мы создадим там центр культуры и искусства и это будет лицо нашего города.

Леонтий Костур, сумской скульптор:

- С функциональными изменениями согласен, но я против архитектурной концепции - предложенные сооружения по форме напоминают театр - это тавтология. Театральная площадь тем хороша, что она свободная. Если мы наставим здесь малых архитектурных форм, будет какой-то кавардак.