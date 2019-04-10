Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28162

Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості

Життя вряди-годи приносить сюрпризи. Прикро, але не завжди приємні. Скажімо, ви втратили роботу, що нині трапляється досить часто. Інколи вини працюючого тут немає – роботодавець вирішив скоротити штат, або, що спостерігаємо повсюди, підприємство взагалі закрилося.

Що маємо у підсумку? Матеріальна скрута, негативний психологічний стан людини, розпач.

Водночас, сьогодні роботодавець Сумщини потребує нових спеціалістів, які затребувані на ринку праці.

- Не є секретом, що зараз спостерігаємо голод на багато спеціальностей. Приміром, на підприємствах катастрофічно не вистачає висококваліфікованих токарів, інженерів-технологів, енергетиків, електрогазозварників, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Наше завдання налагодити отой невидимий місточок між безробітним та працедавцем. Більше того, вивчити людину, яка шукає роботу, на той фах, який гарантує їй безбідне життя. Тому з метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, цього року за сприяння обласної служби зайнятості майже 2,5 тис. безробітних проходили професійне навчання. Кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, якщо порівняти з цією датою минулого року, зросла. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні протягом 2019 року, є зварник пластмас, перукар, манікюрник, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, педикюрник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Поширеними також серед безробітних є професії оператора та машиніста котелень, які невдовзі будуть затребувані під час опалювального сезону.

За словами В.Підлісного, перелік спеціальностей, якими можна оволодіти за допомогою служби зайнятості, постійно розширюється. Скажімо, порівняно недавно служба зайнятості розпочала підготовку бджолярів. Майбутні пасічники здобувають секрети цієї професії на базі навчального відділення Державного навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» в с. Хоружівка Недригайлівського району, де є навчальна пасіка, досвідчені практики.

- Ще один важливий факт: збільшення обсягів навчання за гнучкими інноваційними технологіями, впровадження індивідуального навчання з метою підвищення якості підготовки слухачів, їх конкурентоспроможності на ринку робочої сили, сприяння вирішенню питання кадрового забезпечення роботодавців з актуальних на ринку праці професій дає нам можливості готувати необхідні кадри не лише для Сумщини, а й сусідніх областей – Харківської, Полтавської і Чернігівської. Для забезпечення навчального процесу у центрі створена відповідна сучасна матеріально-технічна база, - підсумовує В.Підлісний.

Общество Служба занятости
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