Чем грозит сколиоз? ® Опорно-двигательный аппарат является одним из самых сложно устроенных систем организма. Его заболевания вызывают нарушения нормального функционирования большинства внутренних органов человека и сказываются на полноценной жизнедеятельности.

На сайте специализированного магазина ortop.ua вы можете подобрать ортопедические корсеты, предотвращающие заболевания позвоночника.

Показания к ношению специального корсета

• профилактика и лечение искривления позвоночника;

• снятие напряжения с мышц спины;

• фиксация позвоночника в правильном положении для выработки мышечной памяти спины и плеч;

• предотвращение невралгии, связанной с защемлением нервов излишне подвижными позвонками.

Одним из самых распространенных заболеваний позвоночника является сколиоз. Так называется боковое искривление позвоночника относительно его столба. При запущенной, ярко выраженной стадии позвоночник искривлен вбок настолько, что все тело становится перекошенным на одну сторону. Если не лечить сколиоз и не применять меры для его профилактики, велик риск деформации не только позвоночника, но и всего скелета. Корсет для спины при сколиозе является первым помощником при борьбе с этим заболеванием.

Что будет, если сколиоз не лечить?

Деформация позвоночного столба постепенно приведёт к пагубным изменениям всего скелета, в первую очередь это касается грудной клетки, плечевого пояса, тазобедренного сустава. Из-за патологии костей внутренние органы находятся под постоянным давлением, вынуждены смещаться и занимать нетипичные положения. Это приводит к угнетению их функций, деградационным изменениям и неспособности выполнять свою работу. Сколиоз становится не самостоятельным заболеванием, а первопричиной для большого числа сопутствующих диагнозов различных систем и органов человека.

Какой эффект от ношения корсета при сколиозе?

Врачи рекомендуют использовать корсет при сколиозе для взрослых и детей не только для лечения, но и для его профилактики. Цель ношения корсета - принудительно удерживать позвоночник в правильном положении для его выправления относительно ствола. Задействованные при этом мышцы спины приобретают необходимую память и тонус, необходимые для недопущения заваливания позвоночника набок.

Строение корсета

Корсет - это специальное ортопедические изделие, которое изготавливается из гипоаллергенных тканей и надевается на корпус человека, фиксируя в определенном положении плечи, грудной и поясничные отделы позвоночника. Внутри корсета могут быть вшиты пластины, формирующие его каркас и обеспечивающие максимально жесткую фиксацию позвоночника.

Где купить корсет для позвоночника при сколиозе?

Такие корсеты реализуются в ортопедический салонах. В магазине Ортоп вы можете купить корсеты от мировых производителей по приемлемым ценам. Будьте здоровы вместе с нами!