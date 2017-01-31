Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47251

Громадський бюджет: рекордна підтримка проектів сумчан

Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми за результатами голосування визначилась із проектами-переможцями.

Про особливості організації цьогорічного голосування, проекти, які будуть профінансовані з міського бюджету йшлося сьогодні на брифінгу у міській раді.

Як повідомив голова Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми Андрій БАРАНОВ, сумчани старше 16 років мали можливість обирати один локальний та один загальноміський проект з-поміж 72 ініціатив городян, які були винесені на голосування.

У підсумку серед 45 локальних проектів переможцями стали дев’ять на суму 5,9 млн грн., а серед 27 загальноміських – три на суму 3,95 млн гривень. Серед підтриманих ініціатив 10 стосуються категорії «Здоровий спосіб життя» (спортивні та дитячі майданчики), по 1 - «Соціальний захист населення» (зона відпочинку) та «Благоустрій міста» (облаштування громадського простору).

«Переможців визначали не лише за кількістю голосів, а і у відповідності до Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, за визначеним обсягом фінансування, коли проект повинен мати кошторис, який менше за залишок коштів. Так, серед локальних та загальноміських проектів-переможців були визначені по одній ініціативі містян, які хоча набрали менше голосів, але їх кошторис відповідав залишку встановленого обсягу», – зазначив Андрій Баранов.

Голова Координаційної ради звернув увагу, що сумчани дуже активно голосували за проекти, вели конкурентну боротьбу, витрачали багато енергії та зусиль, продемонструвавши небайдужість та бажання втілення своїх ініціатив. Відтак, під час сесії міської ради 6 серпня депутати підтримали пропозицію передбачити додатково у міському бюджеті 2020 року кошти для реалізації трьох локальних проектів, які набрали понад 500 голосів, і двох загальноміських, за які сумчани віддали більше 1000 голосів.

Секретар Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми Андрій МОША зауважив, що цьгорічне голосування було рекордним одразу за декількома показниками. Найперший з них – термін голосування, адже тривало воно майже місяць з 10 червня по 7 липня. Вражає також і кількість сумчан, які долучились до голосування: 19216 городян, які подали 30746 голосів, з них 90% - електронним способом.

Він нагадав, що голосувати можна було онлайн на веб-порталі «Громадський проект» та у мобільній версії сайту із застосуванням безпечного інструменту ідентифікації особи «БанкІД», а також через термінали самообслуговування «ПриватБанку». Крім того, у приміщенні Агенції промоції «Суми» щодня працював пункт для паперового голосування. Тут шляхом заповнення паперових бланків проголосувало 1940 сумчан (1909 бланків визнано дійсними та внесено до веб-платформи).

Наступний рекордний показник – фактично три проекти, за які сумчани віддали понад три тисячі голосів. Підвищилася і планка «проходження» ініціатив до переліку переможців. Наприклад, від тисячі голосів серед локальних проектів, тоді як раніше він був у три-чотири рази меншим.

Андрій Баранов повідомив, що Координаційна рада наступного тижня планує провести виїзне засідання, оглянувши стан реалізації та утримання об’єктів у рамках громадського бюджету двох каденцій. За його результатами будуть надані пропозиції міському голові.

До кінця року, зауважив голова Координаційної ради, по усім підтриманим проектам буде розроблено проектно-кошторисну документацію, а частину з них виконають відповідно до погодних умов.

Вже сьогодні проведено робочу нараду, за підсумками якої головним розпорядником коштів по усім проектам-переможцям визначено департамент інфраструктури міста.

Переглянути проекти-переможці

Рейтинг локальних проектів

Рейтинг загальноміських проектів

Проекти-переможці та проекти, які отримали більше 500 та 1000 голосів

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет
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