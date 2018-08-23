Общество

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:02173

Куда поступили самые успешные абитуриенты

Завершился первый этап вступительной кампании – 1 августа вузы издали приказы о зачислении на бюджетные места выпускников школ

Какие же специальности выбрали лучшие абитуриенты в сумских вузах и в целом по стране.

По данным Сумского государственного университета (СумГУ), студенческое сообщество этого вуза пополнилось почти на 900 первокурсников. При этом приемная комиссия СумГУ отмечает, что вступительная кампания 2019 не заканчивается - все, кто не успел подать оригиналы документов в университет, могут сделать это до 30 сентября включительно и быть зачисленными на контракт уже в этом году.

На бюджетные места вузу удалось привлечь семь выпускников с максимальным количеством баллов (200): три человека на специальность «Информатика», два – «Прикладная химия», по одному на специальности «Экономика и бизнес» и «Кибербезопасность». Также выпускники с высоким рейтинговым баллом в этом вузе выбрали специальность «Международная экономика» (максимальный балл 199,8 ), «Германские языки и литература (включая перевод)» (198,4) и «Право» (192,7).

Как отмечают в Сумском национальном аграрном университете (СНАУ), нынешний набор будущих студентов был осложнен целым рядом объективных обстоятельств, повлиявших не только на сумские вузы, но и на вузы всей страны. Среди них повышение проходного балла по математике и физике (многие выпускники просто не смогли получить достаточное для поступления количество баллов), так называемая «демографическая яма» (естественное уменьшение количества выпускников из-за снижения рождаемости в начале 2000 годов), либерализация условий обучения в зарубежных вузах и т.п. В СНАУ считают: несмотря на сложности, университет справился со вступительной кампанией. Причем в этом году вуз выбрали выпускники школ с высоким рейтингом. К примеру, обучение в СНАУ выбрал обладатель наивысшего в Украине конкурсного балла в широком конкурсе на специальность «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» Владимир Крысько - 199,643 балла.

Сумскому государственному педагогическому университету (СГПУ) на дневную форму обучения удалось зачислить одного 200-бальника, который будет обучаться по специальности «Среднее образование (химия)». Абитуриенты с высоким рейтинговым баллом выбрали специальности «Среднее образование (украинский язык и литература)» (наивысший балл 197) и «Среднее образование (география)» (194) и «География» (192). Однако вуз по всем специальностям, кроме «Среднее образование (информатика)», не смог заполнить максимальный объем приема, утвержденный Министерством образования и науки.

К сведению:

Самые востребованные специальности Украины - 2019

По данным Министерства образования и науки, сложнее всего в этом году было поступить на «международные» специальности - проходной балл составлял больше 190. В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

1. Международное право - 194,25

2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 (МОН) и 186,25 (Минкульт)

3. Международные экономические отношения - 190,84

4. Стоматология - 189,176

5. Политология - 189,125

6. Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 (Минкульт)

7. Медицинская психология - 186,9 (Минздрав)

8. Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

9. История и археология - 185,05

10. Публичное управление и администрирование - 183,804

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами произошли незначительные изменения. Снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «Медицинская психология» и «Публичное управление и администрирование».

 

Общество Вступительная кампания Итоги Образование Сумские вузы
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