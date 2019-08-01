Субсидія без порушень! ®

Експерти проекту «Справедлива підтримка», який реалізує Мінсоцполітики за сприяння Світового банку, підготували цей матеріал для тих, хто отримує соціальну допомогу, або лише має намір звернутися за підтримкою. А Заслужений художник України, головний карикатурист легендарного «Перця» Олексій Кохан - додав авторські ілюстрації.
Також слід вчасно – у місячний термін – повідомляти орган, що призначив субсидію про будь-які зміни майнового стану, статусу працевлаштування, складу домогосподарства чи набору комунальних послуг.
Якщо вам відомі факти незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги, соціальних послуг - повідомляйте про них на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви).
А подати офіційне звернення чи скаргу з питань надання житлових субсидій та інших питань соціального захисту можна за телефоном «Урядової гарячої лінії» 15-45.