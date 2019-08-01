Субсидія без порушень! ® Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій, щоб не опинитися у числі порушників і не втратити право на підтримку від держави?

Експерти проекту «Справедлива підтримка», який реалізує Мінсоцполітики за сприяння Світового банку, підготували цей матеріал для тих, хто отримує соціальну допомогу, або лише має намір звернутися за підтримкою. А Заслужений художник України, головний карикатурист легендарного «Перця» Олексій Кохан - додав авторські ілюстрації.

Також слід вчасно – у місячний термін – повідомляти орган, що призначив субсидію про будь-які зміни майнового стану, статусу працевлаштування, складу домогосподарства чи набору комунальних послуг.

Якщо вам відомі факти незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги, соціальних послуг - повідомляйте про них на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви).

А подати офіційне звернення чи скаргу з питань надання житлових субсидій та інших питань соціального захисту можна за телефоном «Урядової гарячої лінії» 15-45.