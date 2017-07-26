Готовимся к 1 сентября: цена вопроса

Самое время озаботиться школьными принадлежностями, одеждой и обувью. В этом году, по нашим приблизительным подсчетам, подготовка ученика к школе обойдется, как минимум, в 5500 грн.
Цены в магазинах и на рынках сдерживаются из-за конкуренции с онлайн-сетями, но кусаются и там и там. Правда, заказывая товары через Интернет, на одежде можно сэкономить до 40 процентов стоимости, а на канцелярии до 20. Однако выбирать школьную одежду заочно без примерки рискованно. Как бы не пришлось платить дважды.
Если сразу удается найти нужный вариант школьной формы, да еще по приемлемой цене, – это большая удача. Не стоит покупать школьную одежду на вырост. Как показывает практика, все равно больше года она не протянет. А в одежде не по размеру ребенок будет чувствовать себя некомфортно. Это может стать причиной раздражительности, усталости, снижения внимания, проблем в общении со сверстниками, а значит, может повлиять на результаты учебы и в целом на отношение к школе.
Цены на блузки для девочек в этом году - около 400 грн, на рубашки для мальчиков - от 250 до 400. Но вряд ли для любимого ребенка в данной ситуации стоит приобретать слишком дешевые товары. Во-первых, нет гарантии, что не придется платить дважды. Во-вторых, в детской одежде лучше минимизировать процент синтетики, иначе ребенок будет сильнее потеть, что чревато размножением бактерий на теле. Поэтому обязательно читайте состав на этикетке, сопоставляйте с ценой. В рубашках и блузах желательно, чтобы было не меньше 65% хлопка. Натуральные вещи стоят дороже – гривен 400-500 и больше.
Украинские вышиванки, и мужские, и женские, правда, как ни странно, китайского производства, можно приобрести гривен за 300, отечественные дороже - 500-1000 грн и выше (в зависимости от вышивки). Для мальчика вышиванка на 1 сентября может дать экономию на галстуке (200 грн минимум).
Классические костюмы для мальчиков стоят не меньше 750 грн. Более качественные – больше тысячи грн. Для девочек качественные варианты костюмов стартуют от 900. Причем если купить жакет и юбку отдельно, сотню-другую можно сэкономить. К примеру, подобрать юбку гривен за 300 грн и жакет за 500. Есть еще один вариант экономии для девочек – вернуться к школьным платьям. Можно подобрать подходящий вариант гривен за 600.
Еще один важный элемент, на котором лучше не экономить, - это обув. Ведь она, как и рюкзак, о котором мы еще расскажем, влияет на осанку. За этой покупкой лучше всего отправляться в конце дня, когда нога ребенка естественным образом увеличится после целого дня ходьбы. Тогда обувь точно не будет натирать.
Лучше остановиться на кожаном варианте: пропускает воздух, и нога меньше потеет. Кроме того, со временем кожаная обувь примет форму стопы. Также меньше шансов, что обувь будет натирать. К сожалению, кожаная обувь по сравнению с прошлым годом подорожала. Уже за 1 тыс. грн вряд ли можно найти что-то подходящее. Цена на кожаные туфли стартует от 1300 грн. Похожие модели из искусственной кожи стоят относительно недорого - от 600 грн. Если приходится остановить выбор на втором варианте, то хоть стельки надо купить натуральные и менять их каждые 3 месяца. Целесообразно купить ребенку сменную школьную обувь. Удобнее всего без шнурков - на застежках или липучках.
Рюкзак не менее важный товар для школьника, чем одежда и обувь. Проверьте, чтобы лямки были достаточно широкие, а спинка - жесткой. Чтобы он был не слишком тяжелым – не больше 1 кг. Хотя слишком легкий (тряпичный) вариант неизвестного производства тоже лучше отложить. Если путь в школу проходит через проезжую часть или вдоль дороги, на рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы. Это не эстетика, а забота о безопасности.
Ортопедические рюкзаки для младших школьников можно приобрести минимум за 600 грн, для учеников постарше – от 800. При желании совместить школьный вариант с туристическим цена пойдет на тысячи. Но в таких рюкзаках есть пропитка от дождя и он может прослужить не один год. Конечно, есть варианты и дешевле 500 грн, но стоит ли их рассматривать, если речь опять-таки идет о вещи повседневной носки, напрямую влияющей на здоровье вашего ребенка.
Итак, минимальный набор, состоящий из школьной одежды, обуви и рюкзака обойдется в 3,5-4 тыс. грн. А еще нужны одежда и обувь для занятий физкультурой. Спортивный костюм обойдется минимум 800 грн. Можно купить спортивные штаны (примерно 400 грн) и футболку (около 150 грн). Кроссовки стоят от 700 грн. Итого в среднем примерно 1,5 тыс. грн.
Опытные родители школьников советуют приобретать канцелярию в течение года, а не все скопом в конце лета. А еще, как показывает практика, невыгодно приобретать пеналы с наполнением: многие заложенные в них предметы могут оказаться некачественными или ненужными, так что экономия окажется сомнительной. Пенал стоит 80 грн. Линейку, точилку, ластик проще купить отдельно. Ручек нужно около 10 штук - это еще 60 грн. Простых карандашей, для начала можно купить три штуки - 24 грн.
Обязательно понадобится набор тетрадей из 20 штук. Тонкие стоят 1,5 грн за штуку, толстые – около 10 грн. При покупке смотрите не только на картинку обложки, а и внутрь - проверьте, хорошо ли пропечатана клетка и линия. Если принт некачественный, у ребенка может снизиться острота зрения. Слишком яркие линии и тонкая бумага тоже не на пользу школьникам.
Набор обложек для тетрадей обойдется примерно в 25 грн, для книг - около 50 грн (но целесообразно дождаться учебников). Цены на дневник стартуют от 25 грн. Но пока тоже не стоит спешить с его приобретением – возможно, у школы будут какие-то общие требования, ведь это ученический документ.
Если у вашего ребенка есть уроки рисования и труда - это еще и покупка альбома (30 грн) и красок, которые в среднем стоят гривен 30, как и кисти. Цветные карандаши обойдутся примерно в 40 грн. Цветная бумага - 30. Клей ПВА - 15, пластилин - 45. А еще разные папки, подставки для книг и пр.
В общей сложности расходы на канцтовары перевалят за 500 грн. А если покупать по полной программе, да еще выбирать брендовые вещи, на школьную канцелярию может уйти 1,5-2 тыс. грн.
Сложив ориентировочные минимальные расходы на одежду, обувь, рюкзак и канцелярию, получаем общий минимум в 5,5 тыс. грн. Удачных покупок!
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