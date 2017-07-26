Готовимся к 1 сентября: цена вопроса Сумским школьникам, а также их родителям пора готовиться к новому учебному году.

Самое время озаботиться школьными принадлежностями, одеждой и обувью. В этом году, по нашим приблизительным подсчетам, подготовка ученика к школе обойдется, как минимум, в 5500 грн.

Цены в магазинах и на рынках сдерживаются из-за конкуренции с онлайн-сетями, но кусаются и там и там. Правда, заказывая товары через Интернет, на одежде можно сэкономить до 40 процентов стоимости, а на канцелярии до 20. Однако выбирать школьную одежду заочно без примерки рискованно. Как бы не пришлось платить дважды.

Школьная форма

Если сразу удается найти нужный вариант школьной формы, да еще по приемлемой цене, – это большая удача. Не стоит покупать школьную одежду на вырост. Как показывает практика, все равно больше года она не протянет. А в одежде не по размеру ребенок будет чувствовать себя некомфортно. Это может стать причиной раздражительности, усталости, снижения внимания, проблем в общении со сверстниками, а значит, может повлиять на результаты учебы и в целом на отношение к школе.

Цены на блузки для девочек в этом году - около 400 грн, на рубашки для мальчиков - от 250 до 400. Но вряд ли для любимого ребенка в данной ситуации стоит приобретать слишком дешевые товары. Во-первых, нет гарантии, что не придется платить дважды. Во-вторых, в детской одежде лучше минимизировать процент синтетики, иначе ребенок будет сильнее потеть, что чревато размножением бактерий на теле. Поэтому обязательно читайте состав на этикетке, сопоставляйте с ценой. В рубашках и блузах желательно, чтобы было не меньше 65% хлопка. Натуральные вещи стоят дороже – гривен 400-500 и больше.

Украинские вышиванки, и мужские, и женские, правда, как ни странно, китайского производства, можно приобрести гривен за 300, отечественные дороже - 500-1000 грн и выше (в зависимости от вышивки). Для мальчика вышиванка на 1 сентября может дать экономию на галстуке (200 грн минимум).

Классические костюмы для мальчиков стоят не меньше 750 грн. Более качественные – больше тысячи грн. Для девочек качественные варианты костюмов стартуют от 900. Причем если купить жакет и юбку отдельно, сотню-другую можно сэкономить. К примеру, подобрать юбку гривен за 300 грн и жакет за 500. Есть еще один вариант экономии для девочек – вернуться к школьным платьям. Можно подобрать подходящий вариант гривен за 600.

Обувь

Еще один важный элемент, на котором лучше не экономить, - это обув. Ведь она, как и рюкзак, о котором мы еще расскажем, влияет на осанку. За этой покупкой лучше всего отправляться в конце дня, когда нога ребенка естественным образом увеличится после целого дня ходьбы. Тогда обувь точно не будет натирать.

Лучше остановиться на кожаном варианте: пропускает воздух, и нога меньше потеет. Кроме того, со временем кожаная обувь примет форму стопы. Также меньше шансов, что обувь будет натирать. К сожалению, кожаная обувь по сравнению с прошлым годом подорожала. Уже за 1 тыс. грн вряд ли можно найти что-то подходящее. Цена на кожаные туфли стартует от 1300 грн. Похожие модели из искусственной кожи стоят относительно недорого - от 600 грн. Если приходится остановить выбор на втором варианте, то хоть стельки надо купить натуральные и менять их каждые 3 месяца. Целесообразно купить ребенку сменную школьную обувь. Удобнее всего без шнурков - на застежках или липучках.

Рюкзак

Рюкзак не менее важный товар для школьника, чем одежда и обувь. Проверьте, чтобы лямки были достаточно широкие, а спинка - жесткой. Чтобы он был не слишком тяжелым – не больше 1 кг. Хотя слишком легкий (тряпичный) вариант неизвестного производства тоже лучше отложить. Если путь в школу проходит через проезжую часть или вдоль дороги, на рюкзаке обязательно должны быть светоотражающие элементы. Это не эстетика, а забота о безопасности.

Ортопедические рюкзаки для младших школьников можно приобрести минимум за 600 грн, для учеников постарше – от 800. При желании совместить школьный вариант с туристическим цена пойдет на тысячи. Но в таких рюкзаках есть пропитка от дождя и он может прослужить не один год. Конечно, есть варианты и дешевле 500 грн, но стоит ли их рассматривать, если речь опять-таки идет о вещи повседневной носки, напрямую влияющей на здоровье вашего ребенка.

Итак, минимальный набор, состоящий из школьной одежды, обуви и рюкзака обойдется в 3,5-4 тыс. грн. А еще нужны одежда и обувь для занятий физкультурой. Спортивный костюм обойдется минимум 800 грн. Можно купить спортивные штаны (примерно 400 грн) и футболку (около 150 грн). Кроссовки стоят от 700 грн. Итого в среднем примерно 1,5 тыс. грн.

Канцелярский минимум

Опытные родители школьников советуют приобретать канцелярию в течение года, а не все скопом в конце лета. А еще, как показывает практика, невыгодно приобретать пеналы с наполнением: многие заложенные в них предметы могут оказаться некачественными или ненужными, так что экономия окажется сомнительной. Пенал стоит 80 грн. Линейку, точилку, ластик проще купить отдельно. Ручек нужно около 10 штук - это еще 60 грн. Простых карандашей, для начала можно купить три штуки - 24 грн.

Обязательно понадобится набор тетрадей из 20 штук. Тонкие стоят 1,5 грн за штуку, толстые – около 10 грн. При покупке смотрите не только на картинку обложки, а и внутрь - проверьте, хорошо ли пропечатана клетка и линия. Если принт некачественный, у ребенка может снизиться острота зрения. Слишком яркие линии и тонкая бумага тоже не на пользу школьникам.

Набор обложек для тетрадей обойдется примерно в 25 грн, для книг - около 50 грн (но целесообразно дождаться учебников). Цены на дневник стартуют от 25 грн. Но пока тоже не стоит спешить с его приобретением – возможно, у школы будут какие-то общие требования, ведь это ученический документ.

Если у вашего ребенка есть уроки рисования и труда - это еще и покупка альбома (30 грн) и красок, которые в среднем стоят гривен 30, как и кисти. Цветные карандаши обойдутся примерно в 40 грн. Цветная бумага - 30. Клей ПВА - 15, пластилин - 45. А еще разные папки, подставки для книг и пр.

В общей сложности расходы на канцтовары перевалят за 500 грн. А если покупать по полной программе, да еще выбирать брендовые вещи, на школьную канцелярию может уйти 1,5-2 тыс. грн.

Сложив ориентировочные минимальные расходы на одежду, обувь, рюкзак и канцелярию, получаем общий минимум в 5,5 тыс. грн. Удачных покупок!