ТОВ «А-МУССОН» вітає з початком осені та закликає дотримуватися правил поводження з відходами Осіння пора – час вистигання дарів нового врожаю. Кабачки, баклажани, томати, яблука, персики, сливи, кавуни - це невеликий список продуктів, які потрапляють до столу багатьох мешканців нашого міста.

Особливо вражають ситуації, коли продавці вуличної торгівлі дарами врожаю, викидають цілими ящиками не реалізовану гнилу продукцію.

Вони смачні і корисні для нашого здоров’я, їх обов’язково необхідно вживати як раз у цю пору року.

Але якщо вдома вони красиві і їстівні, то в контейнерах для відходів перетворюються у гнійку незапашну «жижу», яка витікає з баків, розповсюджується по прилеглій до майданчика території та утворює їдкий сморід.

ТОВ «А-МУССОН» всіляко намагається запобігати виникнення таких ситуацій. Кожного дня відходи збираються та вивозяться, кожні десять днів проводиться дезінфекція ємностей.

В місцях, де утворюються скупчення рідких мас, ТОВ «А-МУССОН» проводить «вологе прибирання». Кожне звернення громадян про утворення брудних плям не залишається без уваги.

Але не тільки від прибирань залежить чистота майданчиків. Кожна людина, яка виносить відходи до контейнерів, повинна відчувати і свою відповідальність за утворення чистоти.

Чим менше органічних відходів буде потрапляти в баки, тим більше буде чистого повітря навколо. Особливо вражають ситуації, коли продавці вуличної торгівлі дарами врожаю, викидають цілими ящиками не реалізовану гнилу продукцію.

ТОВ «А-МУССОН» просить небайдужих жителів реагувати на такі випадки, фіксувати їх на фото та ділитися у соцмережах.

Користувачам послугою нагадуємо про необхідність сортування відходів, складання органічних відходів у пакети, що не протікають, намагатися не забруднювати територію і контейнери зовні.

Житлово-комунальним господарствам також необхідно згадати про свої обов’язки прибирання прибудинкових територій, привести в порядок під’їзні шляхи до майданчиків та не ділити сміття на «ваше - наше».

Тільки об’єднавши зусилля, можна досягнути загальної мети – чистоти у місті!

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