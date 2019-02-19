Новые кнуты и пряники для сумского образования В новом учебном году наряду с другими новшествами сумские школы ждет аудит Государственной службы качества образования

Приоритеты сумского образования в учебном году 2019-2020 обозначила городская педагогическая конференция, которая впервые прошла по-новому – не было традиционных докладов с трибуны. Как идет реформирование системы образования, сумские педагоги и чиновники во главе с мэром обсудили в формате экспертной дискуссии, которая состоялась в конгресс-центре СумГУ 29 августа.

Сертификация и аудит

Второй год в начальных классах будет реализовываться концепция Новой украинской школы (НУШ). По уточненным данным, в этом году в Сумах 3179 первоклассников и 110 первых классов (ожидалось, по прогнозам городского управления образования, 3195 и 111 классов).

Как считает начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко, НУШ – это приоритет №1: школа для ребенка должна стать безопасной и комфортной; прозрачной (с точки зрения доступа родителей и общественности); с качественным образованием и национально-патриотическим воспитанием. Ребенок должен стоять в центре образовательного процесса. А в работе учителя главное - это урок. Теперь педагоги получили возможность самостоятельно выбирать, когда, как и где им лучше и эффективней повышать квалификацию. Для большей мотивации к самоусовершенствованию с 2020 года Минобразования собирается ввести сертификацию учителей.

Начиная с этого учебного года, учебные заведения должны будут проходить институционный аудит. Уже начало работу управление Государственной службы качества образования в Сумской области (находится в департаменте образования и науки облгосадминистрации на ул.Прокофьева, 38). Пока в нем, по данным начальника нового управления Аллы Рябухи, работает она и ее заместитель. В ближайшее время планируется набрать еще 20 человек. В связи с этим А.Рябуха приглашает педагогов, имеющих опыт управления школой, методической и преподавательской работы, принять участие в конкурсном отборе и после обучения стать образовательными экспертами по проведению институционального аудита в заведениях общего среднего образования.

Как объяснила А.Рябуха, институциональный аудит - это комплексная внешняя проверка, после которой учебному заведению дается оценка образовательных и управленческих процессов, а также вырабатываются рекомендации по совершенствованию деятельности и приведению ее в соответствие с требованиями законодательства и лицензионными условиями. Экспертные группы начнут работу с сентября этого года и будут оценивать учебные заведения по четырем направлениям:

- образовательная среда;

- система оценивания учеников;

- педагогическая деятельность;

- управленческие процессы.

Как видим, материально-техническая база школ, ответственность за которую несет владелец – т.е. для большинства учебных заведений это Сумской горсовет, тоже будет проверяться и оцениваться в соответствии с требованиями реформирующейся системы образования.

Воспитайте власть - и будут вам деньги

- Нас тоже надо трясти и воспитывать, - сказал городской голова Александр Лысенко, когда речь зашла об инвестициях в образование. Выражая готовность вкладывать средства в материально-техническую базу школ и детсадов, он призвал директоров учебных заведений быть инициативней - настойчивей заявлять о нуждах. Мэр признал, что выделяемые из городского бюджета 200 тыс. грн. в год на школу – это очень маленькая сумма, и пообещал в следующем году увеличить финансирование.

Также А.Лысенко отметил, что хорошо бы зарплату учителя повысить до уровня врача первичного звена – 17 тыс. грн. Но тут сумским педагогам, по мнению мэра, надо уповать на Министерство образования и государственное финансирование. Большим достижением сумские чиновники считают сохранение выделения средств из городского бюджета на поощрение участников конкурса «Учитель года», надбавку за работу с талантливыми и одаренными детьми и доплаты за престижность.

А.Лысенко согласился увеличить сумму стипендии городского головы для лучших учеников города, которая сейчас составляет 300 грн. «Так себе мотивация», - признал мэр и попросил, чтобы педагоги назвали адекватную, на их взгляд, сумму для 20 стипендиатов городского головы. Из зала посоветовали к 300 добавить еще один ноль. «Я так и подумал, что пожалею, что дал в зал микрофон», - пошутил мэр.

А еще его задел опыт Львова, где выпускники, набравшие на ВНО максимальные 200 баллов, получают 5 тыс. грн премии.

- Что мы, хуже Львова?! Разве мы не можем это сделать? Классная инициатива. Надо посоветоваться. Возможно, на День города отметим этих трех человек (в этом году в Сумах три выпускника получили по 200 баллов на ВНО. – Ред.) и запланируем это в бюджете на следующий год, - сказал городской голова.

Заместитель городского головы Вера Мотречко, курирующая вопросы системы образования города, обращаясь к педагогам, призвала: «Вы воспитываете будущее нашей страны. Сейчас у нас есть два депутата Верховной Рады из системы образования – Татьяна Рябуха и Михаил Ананченко. Давайте воспитаем каждый по своему депутату!»