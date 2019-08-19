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Навіки в пам’яті…

Швидко плине час. 3 вересня 2019 року виповнилося 5 років з того часу, коли ворожі реактивні снаряди системи залпового вогню «Смерч» впали на табір 9 реабатр 27-ї Сумської РеАБр біля населеного пункту Побєда, що на Луганщині.

В пекельному полум’ї загинули 17 військовослужбовців бригади. Відлетіли на небо невинні душі  борців за незалежність та суверенітет нашої держави. Залишились батьки без дітей, діти без батьків, дружини втратили чоловіків. Це були звичайні люди . які жили звичайним життям, навчалися, працювали, любили свої родини, сміялися і плакали, будували плани на майбутнє. Але поклали своє життя за нашу державу, за своїх рідних та близьких, щоб підступний ворог не вдерся до їхніх домівок.

Ми їхні нащадки повинні зробити все, щоб пам'ять про подвиг Героїв навічно залишилася в наших серцях. За ці 5 років з метою увічнення пам’яті загиблих зроблена велика робота. В Сумах нагадує нащадкам про трагедію «Дзвін пам’яті», пам’ятний знак відкритий 03 вересня 2015 року;в районі селища Побєда Новоайдарівського району 04 травня 2018 року встановлено пам’ятний знак «Хрест» на якому навічно викарбувані прізвища загиблих Героїв. В жовтні 2018 року в місті Зеньків Полтавської області, де похований один із загиблих, також відкрито пам’ятний знак. В вересні 2019 року в Недригайлові відкрито меморіал загиблим захисникам України. Він символізує розрив, в результаті якого з-під землі та каміння виривається тризубець - символ нашої державності.

Саме завдяки таким українським героям ми тепер маємо тверду віру в те, що Україна не відступить і утвердить власну державність, відновить територіальну цілісність. Заради цієї мети та вільного майбутнього своїх дітей українці зі зброєю в руках, ризикуючи власним життям, ведуть боротьбу з агресором. Низький уклін Вашим батькам, які виховали таких синів. Вічна Вам пам'ять, наші захисники!

Ігор Скібчик

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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