Сумчан призывают не жечь сухую растительность Сумчан призывают не сжигать сухую растительность, а использовать альтернативные методы ее ликвидации.

О статистике возгораний от сжигания на приусадебных участках сухих травы и листьев, о привлечении к административной ответственности тех, кто этим занимается, о вреде для окружающей среде и людям говорилось во время брифинга в мэрии Сум.

Начальник городского отдела Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Игорь Кирьянов сообщил, что треть пожаров, возникающих на открытой территории, а это кустарники, участки у объектов водного пространства, связаны именно со сжиганием сухой растительности.

«К сожалению, в этом году мы уже имеем случай, когда сумчанка погибла, сжигая сухую растительность на своем приусадебном участке. Чтобы уберечься от такой беды, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, но прежде прекратить сжигать сухую растительность», - сказал Игорь Кирьянов.

На тех, кто упорно не хочет этого делать, рассказала начальник отдела правового обеспечения, договорной, разрешительной документации и сопровождения административной практики управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Евгения Горeва, составляются административные протоколы в соответствии со ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Специалист отметила: «Согласно этой статье, административная ответственность наступает за нарушение Правил благоустройства города. Санкция статьи предусматривает наложение штрафных санкций, размер которых для физических лиц составляет от 340 до 1360 грн, для юридических лиц - от 850 до 1700 гривен».

В прошлом году специалисты управления составили 15 админпротоколов на нарушителей, с начала этого года - 8.

Кроме опасности дальнейшего возгорания, сжигание сухой растительности наносит вред экосистеме и здоровью людей.

Поскольку многие люди не понимают, каким образом сжигания влияет на экосистему в том числе и на человека, как часть этой экосистемы, кандидат технических наук кафедры прикладной экологии СумГУ Ирина Васькин рассказала: «Когда огонь идет по земле, то он уничтожает не только растительные остатки, но и все живое, что содержится в почве. От этого она теряет свое плодородие и обедняется питательными веществами. Страдает и сам человек, поскольку при сгорании любого природного сырья в воздух выбрасываются вредные газы, могут образовываться канцерогенные вещества, которые вызывают онкозаболевания».

При этом добавила, что с наступлением более влажной погоды, которая присуща осени, дым перестанет рассеиваться в верхних слоях атмосферы и стелясь землей, будет отравлять как самих сторонников сжигания сухой растительности, так и тех, кто понимает весь вред от этого. Чтобы не допускать этого, Ирина Васькина призвала горожан компостировать сухие листья, траву и остальные сухой растительности. Особенно это касается жителей частного сектора, которые больше всего «грешат» сжиганием.