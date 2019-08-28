День фармацевта: история и современность ® Ежегодно в третью субботу сентября мы отмечаем профессиональный праздник – День фармацевта. Представители этой профессии создают и предлагают лекарства, помогающие людям справиться со многими болезнями и почувствовать радость жизни.

Считается, что первые лекарственные средства появились задолго до того, как придумали письменность. За время своего существования, путем проб и ошибок, человечество создало огромное количество высокоэффективных медицинских препаратов. В процессе открытий было много интересного.

Вам известны такие факты?

● Самая распространенная форма препаратов сегодня - это таблетки, которые занимают почти 80% фармацевтического рынка. Первые сведения, известные науке об использовании человеком лекарственных средств в виде твердых прессованных форм, были обнаружены в папирусе Эберса (древнеегипетский медицинский трактат, относящийся к старейшим из известных сохранившихся рукописей, - около 1550 г. до н.э.). В нем описывается способ изготовления пилюль. Также эта лекарственная форма была известна в Месопотамии, затем в эпоху античности получила распространение в Греции и Риме, где изобрели первое устройство для ее изготовления.

На сегодняшний день таблетки чаще всего выпускаются в форме плоского цилиндра с фаской, реже используется выпуклая форма, удобная для глотания. Хотя таблетки могут быть и в виде шара, куба, ромба, прямоугольника, шести-, пяти-, восьми- и треугольника - всего существует около 40 различных форм.

● В 1866 году немецкий фармацевт и химик создал из смеси коровьего молока, пшеничной муки и сахара продукт, с помощью которого ему удалось спасти от смерти недоношенного младенца. Так появилось первое детское питание, которое смогло заменить материнское молоко и сохранить много жизней.

Интересна история ацетилсалициловой кислоты, входящей сегодня в состав многих лекарств. Полезные свойства ивовой коры были отмечены еще в древнеегипетских папирусах. А в 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из коры ивы активную субстанцию — горький на вкус гликозид, который он назвал салицин (от латинского Salix — ива). Это вещество оказывало жаропонижающее действие и при гидролизе давало глюкозу и салициловый спирт. Затем были работы французского аптекаря Анри Леруа, итальянского химика Рафаэля, немецкого профессора химии Германа Кольбе и французского химика Шарля Фредерика Жерара. Но окончательно синтезировал ацетилсалициловую кислоту в химически чистой и устойчивой форме немецкий ученый Феликс Хофманн в 1897 году, создав таким образом первое в истории мировой фармацевтики синтетическое лекарство, являющееся лечебной субстанцией, которая не встречается в природе. Чуть позже было обнаружено еще одно важное свойство ацетилсалициловой кислоты – способность снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт. С тех пор это одно из самых широко используемых лекарственных средств в медицине, которое в том числе производится и на заводе «Кусум Фарм».

● До второй половины XIX века медицина не знала о существовании витаминов и не могла объяснить гибель людей от цинги и инфекционных заболеваний. Впервые о них в своей диссертации «О значении неорганических солей в питании животных» в 1880 году упомянул педиатр Н. И. Лунин, предположив, что для нормального развития и жизни животных, кроме белков, углеводов, жиров, минеральных солей и воды, также необходимы и другие вещества. Витаминами их назвал в 1912 году польский ученый-биохимик Казимир Функ, выделив из рисовой шелухи витамин, который сегодня известен как B1.

● История применения урсодезоксихолевой кислоты для лечения человека также насчитывает много веков. Еще в древнем Китае и Японии желчь медведей, богатая УДХК, применялась в медицинских целях. Однако ее химическая структура была расшифрована только в середине 30-х годов ХХ века, а в 1954 году японским профессором T. Канасавой впервые был описан метод ее синтеза. На сегодняшний день препараты урсодезоксихолевой кислоты применяются в терапии заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. С тех пор было зарегистрировано более 60 торговых наименований препарата УДХК, в том числе и у завода «Кусум Фарм».

● Почему аптечный крест зеленого цвета? После того как в Швейцарии в 1864 году появилось международное общество «Красный Крест», этот символ стали размещать над входом в аптеки. Однако в 1913 году был принят закон, который запрещал использование креста красного цвета в коммерческих целях. Предприимчивые французы нашли выход и перекрасили его в зеленый цвет, который вызывал ассоциации с травами, из которых делались лекарственные препараты. А в 1984 году зеленый крест был зарегистрирован как официальный символ Ассоциации фармацевтов Франции, который стали размещать над входом во все аптеки страны. Вскоре его стали использовать во всем мире.

ООО «Кусум Фарм» как фармацевтическое предприятие сегодня само творит историю, выпуская качественные лекарственные препараты, необходимые людям. Мы поздравляем всех фармацевтов с праздником! Желаем крепкого здоровья и счастья! Именно ваша работа помогает миллионам украинцев улучшить качество жизни и радоваться каждому мгновению, проведенному в кругу родных и близких. С праздником!