Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57191

Як сумчанам отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Цим Порядком передбачено дві форми надання пільг у грошовій формі: безготівкова і готівкова.

Виплата пільг у грошовій безготівковій формі

Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу, і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг та яким не передбачено додаткового звернення до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради та АТ «Ощадбанк». Йдеться, перш за все, про людей похилого віку.

Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі та будуть надаватися через АТ «Ощадбанк». Для цього АТ «Ощадбанк» вестиме персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, індивідуально для кожного пільговика, з яких буде здійснюватися переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг. Після чого банк протягом доби інформує пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика).

За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого рахунка в АТ «Ощадбанк» рахунок відкривається за заявою пільговика до АТ «Ощадбанк».

Залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ «Ощадбанк» за такими обліковими записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються до державного бюджету.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі

Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам з початку опалювального (неопалювального) сезону за заявою поданою особисто до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради не пізніше 15 жовтня (15 травня), до якої додається довідка установи уповноваженого банку з вказанням виплатних реквізитів.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта», протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок департаменту.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.

Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, про що управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг повідомлятимуть департамент соціального захисту населення раз на півріччя, пільга буде надаватись йому з наступного опалювального (неопалювального) у грошовій безготівковій формі.

Пільговик має право звернутися за отриманням інформації до:

  • департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради з питань, пов’язаних з нарахуванням пільги та виплати пільги у готівковій формі;
  • - управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг щодо нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати);
  • - АТ «Ощадбанк» за отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.

За консультаціями та додатковою інформацією звертатися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, за адресою:

м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. №135 робочі місця № 15, 16 або за телефонами: 604 604, 604 501, 604 425.

Дні прийому громадян: понеділок – четвер з 08:00 до 17:15,  п’ятниця з 08:00 до 16:00.

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