Розвиток сільських територій під опікою служби зайнятості Сумщини Вперше в Україні в с.Боромля Тростянецького району на базі місцевої об’єднаної територіальної громади стартувало навчання групи працівників, які опікуються напрямом «Соціальна робота та супровід в об’єднаних територіальних громадах» за кошти, передбачені в обласному бюджеті на навчання працездатного населення сільської місцевості.

Тривалість навчання 5 днів. Слухачами групи стали 11 соціальних працівників Боромлянської ОТГ. Вони вивчатимуть питання, що стосуються основ правових знань та законодавства у сфері соціального захисту населення, соціальну роботу, основ ведення домашнього господарства, догляду за хворими вдома, надання невідкладної медичної допомоги, основ діловодства, професійної етики та культури спілкування.

Із слухачами в перший день навчання спілкувалися депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Микола Березін, директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, начальник відділу соціальних послуг та соціального захисту осіб з інвалідністю Департаменту соціального захисту Сумської облдержадміністрації Тетяна Марченко, директор Сумського центру професійно-технічної освіти Михайло Гузь, голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка.

Невдовзі подібним навчанням будуть охоплені працівники соціальної сфери всіх районів Сумщини.

ДОВІДКОВО. Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» - єдиний в Україні навчальний заклад, на базі якого створений Центр сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад державної служби зайнятості, з метою сприяння реформі децентралізації в Україні, розширення можливостей місцевих громад, підвищення ефективності та результативності роботи громади.

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 17.05.2019 р. виділено кошти на навчання фахівців об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад з питань розвитку сільських територій та навчання працездатного населення сільської місцевості.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2019 року № 447-ОД затверджено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва під час реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року за напрямом «Навчання працездатного населення сільської місцевості».

Державний навчальний заклад Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості пропонує об’єднаним територіальним громадам, сільським та селищним радам Сумщини, пройти професійне навчання та підвищити кваліфікацію на курсах за напрямами забезпечення життєдіяльності об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад.