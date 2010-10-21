Безгаз второй раз Отопительный сезон в Сумах, как и в прошлом году, под угрозой срыва

АО «Сумское НПО» снова из-за долгов не закупила газ для Котельной северного промузла (КСПУ), обслуживающей 291 дом.

Поэтому котельная не может даже заполнить водой тепловую сеть, т.к. воду надо прогревать. А в остальном, как отрапортовал на внеочередном заседании исполкома 24 сентября директор Дирекции КСПУ АО «Сумское НПО» Николай Жовтобрюх, технически котельная готово к началу отопительного сезона, что подтверждается актом Госэнергонадзора. При этом директор котельной наотрез отказывается комментировать ключевой вопрос - закупки газа, объясняя, что этим занимаются соответствующие службы СНПО, уже поданы в НАК «Нафтогаз» все необходимые документы - и о реструктуризации долга и на поставку газа.

Как видим, со сменой руководства и названия предприятия (акционероное общество стало частным, а не публичным,) тактика взаимодействия с НАК «Нафтогаз» и городом не изменилась: дотянуть вплотную до отопительного сезона и используя мерзнущих сумчан в качестве веского аргумента добиться от поставщика реструктуризации долга и новой номинации на газ. При этом, как и в прошлом году, СНПО не считает нужным сообщить горожанам о перспективах получения газа. Примечательно: в проекте решения исполкома касательно подготовки к работе в осенне-зимний период имеются информационные материалы о ходе подготовительных работ от всех участников «тепловой цепочки» - теплоснабжающих предприятий, управителей многоквартирных домов (бывшие жэки), но ни слова от СНПО о газе.

- Думаю, на следующей неделе, когда будут решены вопросы с номинацией на газ, мы готовы начать испытания, - сказал Н.Жовтобрюх.

Городской голова Александр Лысенко сообщил, что на этой неделе ожидается приезд в Сумы комиссии НАК «Нафтогаз», после чего возможно подписание документов о реструктуризации и поставках газа.

А.Лысенко показал Н.Жовтобрюху гарантийное письмо от СНПО (больше показать было некому – ответственного за гарантии представителя СНПО на заседании исполкома не было) и напомнил, что город выполнил условие предприятия – повысил тарифы на услуги КСПУ - поставку теплоэнергии и горячей воды. Теперь очередь СНПО выполнить перед городом обещание по обеспечению КСПУ газом.

- Мы, как и в прошлом году, готовы дать гарантии по реструктуризации долга, - отметил городской голова.

При этом член исполкома Виктор Волонтырец поинтересовался у Н.Жовторюха (опять же таки не по адресу - «соответствующих служб СНПО», ведающих этим вопросом на заседании исполкома не было), речь идет только о реструктуризации или понадобятся деньги, чтобы заплатить сумму долга, и нет ли у СНПО задолженности еще и за коммерческий газ, из-за которой в прошлом году частный поставщик заблокировал объединению номинацию на газ в НАК «Нафтогаз».

- Этим вопросом я не занимаюсь, - ответил Н.Жовтобрюх.

- Есть ли проблемы с коммерческим газом? – продолжал выдавливать информацию В.Волонтырец.

- В прошлом году были проблемы, сейчас, насколько мне известно, нет, - сказал директор КСПУ.

- А то у нас покупать у вас больше нечего, - напомнил В.Волонтырец историю с погашением долга СНПО за коммерческий газ деньгами из городского бюджета путем покупки КЮТ на ул.Холодногорской.

Этот диалог воспринимался бы нормально, если бы состоялся хотя бы в середине лета, а не за пару недель до начала отопительного сезона.

В данный момент НАК включило СНПО в список производителей тепла (всего 127 должников при общем количестве теплопроизводителей – 1316), которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа по спецобязательствам (для обеспечения населения и социальных объектов), ставя под угрозу своевременный старт отопительного сезона. По данным НАК «Нафтогаз», по состоянию на 19 сентября, АО «Сумское НПО» задолжало за газ свыше 172,4 млн. грн. Минимальная сумма, уплата которой СНПО позволит получать газ, составляет больше 64,4 млн. грн.

Правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

- Подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством;

- Выполнение хотя бы одного из условий, а именно:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций); или заключение с Нафтогазом и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в рамках реализации Закона Украины от 3 ноября 2016 № 1730-VIII; или согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Когда и на каких условиях НАК согласиться открыть номинацию на газ СНПО и сколько это будет стоить сумчанам, скрее всего, узнаем на следующей неделе – после приезда комиссии.