В Глухове похоронили 100-летнего ветерана Второй мировой войны

Григорий Афанасьевич был человеком-эпохой. Он до последнего делился с журналистами своими воспоминаниями о пережитых лихолетиях войны. Последний раз ветеран давал интервью газете «Неделя» к своему 100-летнему юбилею, который он отмечал 21 декабря 2018 года.

Родился в очень тяжелое время. В семье нас было трое: я, брат и сестра. Родители занимались сельским хозяйством. Яркое воспоминание детства – голод, когда мама собирала мерзлую картошку, чтобы нас прокормить. Просто посреди улиц лежали тогда трупы умерших людей. Отец мой тоже это время не смог пережить. Остались у мамы только мы.

В Сопыче закончил 7-летку. В 35 году поступил в Глуховский техникум механизации сельского хозяйства. Учился 4 года, получил диплом техника-механика. Затем направили работать участковым механиком по распределению в Конотопский район. Оттуда забрали в армию. Служил сначала в Украине в артиллерийском полку. В 40 году нас перебросили в Литву.

Мечты пришлось отложить. Служил в Каунасе. Шел 41 год. Подходила к концу моя служба. Начал строить планы на дальнейшую жизнь, но… Гитлер сказал: «Подожди с демобилизацией». 22 июня 41 года началась Великая Отечественная. Фашистская Германия прервала мечты многих о будущем.

Счастье солдата. Пришлось испытать и горечь отступления, и радость побед, и многочисленные утраты. С ребятами побывали в аду приграничных сражений. Наш артполк принимал участие во многих крупных операциях: Московской, Курской битве, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской.

Три зимы и четыре лета. 1418 дней и ночей войны. Был на 5 из 10 фронтов. Вспоминаются бои в окружении под Мончалово зимой 42-го. Солдаты наших 6 стрелковых дивизий 29 армии сражались как львы. Снарядов давно нет, медикаментов нет, отдыха нет. Даже приходилось драться врукопашную. Еды не было, питались убитыми на поле боя лошадьми. Солдаты умирали от ранений и голода. Мороз 32 градуса. Но судьба подарила мне жизнь.

День Победы встретил в Дрездене, войну окончил в Праге. Оттуда мой путь лежал домой. Счастлив, что в труднейшее время для страны мог принять посильное участие в борьбе за нашу свободу.

За рулем. Всю войну – водитель грузовых автомобилей и тягачей, потом назначили шофером-слесарем гаубичного артполка РГК. Первая моя машина «ГАЗ-ММ», потом были «ЗИЗ-5», «ЗИЗ-6». Вернулся в звании рядового. Уже в мирное время присвоили сержанта, старшего сержанта, старшину и подполковника. У меня 3 ордена, 4 медали и более 20 юбилейных наград.

Жизнь после. Вернулся домой в 1946 году к матери как гость. На шее у нее не собирался сидеть, сразу пошел искать работу. Устроился в Глуховское СПТУ-31. Сначала – инструктором по тракторам, через год перевели преподавателем. Работал я там 40 лет и 1 месяц. В трудовой книжке всего две записи: принят и уволен в связи с уходом на пенсию.

Родина есть Родина. Во времена войны приходилось побывать много где. Видели, что люди за границей живут лучше. Но никогда не возникала мысль остаться там. Домой ехали с радостью. Отношусь к поколению, для которых Родина – это все! У нынешней молодежи такого уже нет.

Война не о любви. На фронте мне некогда было заводить знакомства. Служба есть служба. Со своей будущей женой познакомился после войны. Частенько наведывался в школу, там было много незамужних и красивых учительниц. Понравилась мне Софья Даниловна. Учителем она проработала 41 год – сначала в Сопыче, затем в городской третьей школе.

На пенсии 32 года. В 86 году ушел на заслуженный отдых. Но дома не сидел, часто ходил по школам, выступал, рассказывал о войне. Но уже год, как я стал абсолютным квартирантом. Дальше балкона не хожу – боюсь упасть, чувствую, что силы уже не те.

Три поколения после. Двое детей живут в Глухове, старший сын – в Москве. У меня уже 5 внуков и 3 правнука.

17 лет живу один. В 2001 году умерла любимая жена Софья. С тех пор один. Проведывает дочка. Скучно одному. Когда здоровье позволяло, слесарничал. У меня есть инструменты, станки. Зрение неважное, на глазах операцию сделали. Сейчас читаю газеты только через лупу.

Война войне рознь. Могу ли я сделать анализ политических событий в стране? Тема очень глубокая, мало кто понимает, в чем ее истинная суть. Верю, что Украина снова станет процветающей страной, будет возвращен мир и территории, что скоро в нашей стране прекратится вражда. Но когда? Не могу знать! Главное, чтобы политики у руля стояли не за офшоры, а за Украину. Люди по-разному относятся к своему долголетию, но Григорий Афанасьевич любит жизнь и ценит каждую ее минуту. Когда он нас провожал до двери, то с искренностью от всего сердца пожелал нам жить 100 лет!