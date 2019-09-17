Модные женские сумки 2019. Основные тренды нового сезона ® Среди важнейших аксессуаров женского гардероба сумочка занимает особое место. Удачный выбор дамской сумки позволяет дополнить любой образ, при этом она будет выполнять функцию полезного органайзера.

Рассматривая новомодные модели 2019, мы не смогли отказать себе в удовольствии ознакомить вас с самыми актуальными трендами, задающими тон в моде на новый сезон. Дизайнеры утверждают, что в текущем году женские сумки в своём дизайне будут укладываться в широкий диапазон, от сдержанного минимализма до демонстративного авангардизма.

Большие сумки

Гиперболические тренды давно актуальны в мире одежды, а в новом сезоне эта тенденция коснулась и дамских сумочек. Несмотря на внушительность и даже некоторый эксцентризм, большие сумки выглядят на удивление стильно, не вызывают неудобств при взаимодействии с окружающими, при этом вместимости подобных решений может позавидовать даже туристический рюкзак.

Плетёные сумочки

Природные деревенские мотивы ежегодно находят своё место в мире моды. Компактные женские сумки с плетёным коробом, стилизованные под лукошко и дополненные кожаными элементами, выглядят очень стильно и симпатично. Это настоящий тренд, создающий классные хэт-боксы в уютном провинциальном стиле.

Миниатюрные «сундучки»

Словно в противовес габаритным изделиям, французский модельер Симон Жакмюсс ещё в прошлом году создал бесподобный тренд в виде миниатюрных сумочек. Некоторые из них выполняют исключительно декоративную функцию, по размеру напоминая большой брелок на цепочке. Более габаритные решения выглядят наподобие коробочки и могут служить не только декором, но и небольшим органайзером.

Сумки типа «бочонок»

Сумочки, геометрически стилизованные под ведёрко или бочонок, стали продолжением моды на цилиндрические формы дамских аксессуаров, заложенные ранее. Закругленная геометрия и простая конструкция придаёт изделию особый шарм, а декорирование в виде сетчатого обрамления (под авоську) превращает сумочку типа бочонок в мечту настоящей модницы.

Подчёркнутая геометрия

Одним из главных трендов этого сезона является соблюдение акцентированных геометрий в формате дамских сумочек. Вариантов очень много. Можно выбрать изделие классических форм, в виде круглых, кубических, треугольных решений. Помимо традиционных тоутов и треугольников, интересно смотрятся и более вычурные сумки сложных форм (многогранники).

Шопперы

Относясь, по сути, к категории больших сумок, сумочки-шопперы всё-таки заслужили право занять самостоятельную нишу в нашем хит-параде. Вместительность, удобство, внешняя простота и подчёркнутый яркий стиль – вот формула успеха данного тренда, который удачно сочетает в себе черты одновременно стильного и функционального аксессуара.

Фактура под рептилию

Животные мотивы в мире моды постепенно утрачивают актуальность, за исключением не теряющей позиций змеиной фактуры. Это касается не только обуви, но и женских сумок. Характерный орнамент под рептилию является нестареющей классикой, периодически уходящей в тень, но также стабильно возвращающейся в виде вновь воскресшего тренда.

Сумки в тон одежды

Для настоящих модниц исключительно стильным решением станет сумочка, подобранная в тон одежды. Понятно, что это не самый практичный вариант, который подойдёт далеко не всем. Но те женщины, которые могут себе позволить сочетание гардероба и аксессуаров, обоюдно повторяющих определённый принт, станут настоящей точкой притяжения для окружающих глаз.

Блеск металла

Декорирование дамских сумок металлическими элементами давно в моде. В нынешнем сезоне дизайнеры не стали вычёркивать эту тенденцию из списка модных решений. Наиболее распространенным металлическим декором является цепочка. Чем больше цепочек, тем лучше. Кроме того, в моде металлический декоративный замок, ставший классной альтернативой традиционной молнии.

Прозрачные решения

Последняя новинка 2019 – компактная прозрачная сумочка на основе пластика. Эти футуристические решения прямоугольной формы часто не имеют ручек и носятся в руке, как барсетка.