Рассматривая новомодные модели 2019, мы не смогли отказать себе в удовольствии ознакомить вас с самыми актуальными трендами, задающими тон в моде на новый сезон. Дизайнеры утверждают, что в текущем году женские сумки в своём дизайне будут укладываться в широкий диапазон, от сдержанного минимализма до демонстративного авангардизма.
Гиперболические тренды давно актуальны в мире одежды, а в новом сезоне эта тенденция коснулась и дамских сумочек. Несмотря на внушительность и даже некоторый эксцентризм, большие сумки выглядят на удивление стильно, не вызывают неудобств при взаимодействии с окружающими, при этом вместимости подобных решений может позавидовать даже туристический рюкзак.
Природные деревенские мотивы ежегодно находят своё место в мире моды. Компактные женские сумки с плетёным коробом, стилизованные под лукошко и дополненные кожаными элементами, выглядят очень стильно и симпатично. Это настоящий тренд, создающий классные хэт-боксы в уютном провинциальном стиле.
Словно в противовес габаритным изделиям, французский модельер Симон Жакмюсс ещё в прошлом году создал бесподобный тренд в виде миниатюрных сумочек. Некоторые из них выполняют исключительно декоративную функцию, по размеру напоминая большой брелок на цепочке. Более габаритные решения выглядят наподобие коробочки и могут служить не только декором, но и небольшим органайзером.
Сумочки, геометрически стилизованные под ведёрко или бочонок, стали продолжением моды на цилиндрические формы дамских аксессуаров, заложенные ранее. Закругленная геометрия и простая конструкция придаёт изделию особый шарм, а декорирование в виде сетчатого обрамления (под авоську) превращает сумочку типа бочонок в мечту настоящей модницы.
Одним из главных трендов этого сезона является соблюдение акцентированных геометрий в формате дамских сумочек. Вариантов очень много. Можно выбрать изделие классических форм, в виде круглых, кубических, треугольных решений. Помимо традиционных тоутов и треугольников, интересно смотрятся и более вычурные сумки сложных форм (многогранники).
Относясь, по сути, к категории больших сумок, сумочки-шопперы всё-таки заслужили право занять самостоятельную нишу в нашем хит-параде. Вместительность, удобство, внешняя простота и подчёркнутый яркий стиль – вот формула успеха данного тренда, который удачно сочетает в себе черты одновременно стильного и функционального аксессуара.
Животные мотивы в мире моды постепенно утрачивают актуальность, за исключением не теряющей позиций змеиной фактуры. Это касается не только обуви, но и женских сумок. Характерный орнамент под рептилию является нестареющей классикой, периодически уходящей в тень, но также стабильно возвращающейся в виде вновь воскресшего тренда.
Для настоящих модниц исключительно стильным решением станет сумочка, подобранная в тон одежды. Понятно, что это не самый практичный вариант, который подойдёт далеко не всем. Но те женщины, которые могут себе позволить сочетание гардероба и аксессуаров, обоюдно повторяющих определённый принт, станут настоящей точкой притяжения для окружающих глаз.
Декорирование дамских сумок металлическими элементами давно в моде. В нынешнем сезоне дизайнеры не стали вычёркивать эту тенденцию из списка модных решений. Наиболее распространенным металлическим декором является цепочка. Чем больше цепочек, тем лучше. Кроме того, в моде металлический декоративный замок, ставший классной альтернативой традиционной молнии.
Последняя новинка 2019 – компактная прозрачная сумочка на основе пластика. Эти футуристические решения прямоугольной формы часто не имеют ручек и носятся в руке, как барсетка.