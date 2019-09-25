Общество

admin
admin
09.10.2019 20:58299

Критерии выбора кресла-мешка ®

В целом, бескаркасное кресло-мешок не только является удобным и стильным предметом интерьера, но еще и делает жизнь веселее. Как же не ошибиться в выборе и на что обращать внимание при его приобретении?

Во-первых, соотношение «цена-качество», прочность пошива изделия и наличие гарантии. Должны быть: внутренний чехол для наполнителя, двойные строчки на всех швах, удобная и исправная молния, приятный внешний вид и, конечно, же качественный материал, которым наполнено изделие. 

Если кресло-мешок планируется поставить в детскую комнату, важно, чтобы оно было изготовлено из натурального материала, который не вызывает аллергии. Важно обратить внимание и на износостойкость ткани.

Тем не менее, стоит учитывать как часто будет использоваться данная бескаркасная мебель: если садиться в нее будут раз месяц, то можно избрать менее прочную ткань, а если им будут наслаждаться все члены семьи, причем активно, стоит обратить внимание на изделие с большей износостойкостью.

К тому же, не исключено, что на кресле-мешке будут прыгать и играть дети – важно, чтобы оно выдержало такую нагрузку.

Форма и дизайн

Немаловажную роль играют форма и дизайн. Выбирать стоит, исходя из интерьера комнаты, в которую приобретается изделие – для гостиной подойдут одни модели, а для спальни – совершенно другие. Конечно же, кресла-мешки бывают различных расцветок – для взрослых можно избрать более сдержанный рисунок, а для детей – рисунки мультяшных героев либо просто очень красочные, веселые расцветки. 

Можно перепроверить и максимально допустимый вес – ведь в некоторых семьях присутствуют довольно тучные люди. Будет достаточно обидно, если кто-то один не сможет пользоваться им ввиду своей избыточной массы тела. Конечно же, любая модель имеет свой предел – лучше поинтересоваться сколько килограмм может выдержать то или иное изделие. 

Где купить кресло-мешок?

Что же касается производителя, существуют как более известные, так и менее проверенные фирмы, о которых мало кто слышал. Переплачивать за бренд или избрать прочное изделие малоизвестной компании – решает сам хозяин. И в первом, и во втором варианте нет ничего плохого – ведь не всегда качество зависит от громкого названия. 

Потому, при желании вполне можно выбрать и купить практичное и комфортное кресло-мешок по демократичной цене. Главное – не спешить с выбором. В некоторых случаях можно проверить изделие при покупке – потому, если есть возможность сесть на него, лучше не скромничать. Так можно будет в полной мере проверить, насколько комфортным будет отдых в таком кресле.

Общество
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.