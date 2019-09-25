Критерии выбора кресла-мешка ® В целом, бескаркасное кресло-мешок не только является удобным и стильным предметом интерьера, но еще и делает жизнь веселее. Как же не ошибиться в выборе и на что обращать внимание при его приобретении?

Во-первых, соотношение «цена-качество», прочность пошива изделия и наличие гарантии. Должны быть: внутренний чехол для наполнителя, двойные строчки на всех швах, удобная и исправная молния, приятный внешний вид и, конечно, же качественный материал, которым наполнено изделие.



Если кресло-мешок планируется поставить в детскую комнату, важно, чтобы оно было изготовлено из натурального материала, который не вызывает аллергии. Важно обратить внимание и на износостойкость ткани.

Тем не менее, стоит учитывать как часто будет использоваться данная бескаркасная мебель: если садиться в нее будут раз месяц, то можно избрать менее прочную ткань, а если им будут наслаждаться все члены семьи, причем активно, стоит обратить внимание на изделие с большей износостойкостью.

К тому же, не исключено, что на кресле-мешке будут прыгать и играть дети – важно, чтобы оно выдержало такую нагрузку.

Форма и дизайн

Немаловажную роль играют форма и дизайн. Выбирать стоит, исходя из интерьера комнаты, в которую приобретается изделие – для гостиной подойдут одни модели, а для спальни – совершенно другие. Конечно же, кресла-мешки бывают различных расцветок – для взрослых можно избрать более сдержанный рисунок, а для детей – рисунки мультяшных героев либо просто очень красочные, веселые расцветки.

Можно перепроверить и максимально допустимый вес – ведь в некоторых семьях присутствуют довольно тучные люди. Будет достаточно обидно, если кто-то один не сможет пользоваться им ввиду своей избыточной массы тела. Конечно же, любая модель имеет свой предел – лучше поинтересоваться сколько килограмм может выдержать то или иное изделие.

Где купить кресло-мешок?

Что же касается производителя, существуют как более известные, так и менее проверенные фирмы, о которых мало кто слышал. Переплачивать за бренд или избрать прочное изделие малоизвестной компании – решает сам хозяин. И в первом, и во втором варианте нет ничего плохого – ведь не всегда качество зависит от громкого названия.

Потому, при желании вполне можно выбрать и купить практичное и комфортное кресло-мешок по демократичной цене. Главное – не спешить с выбором. В некоторых случаях можно проверить изделие при покупке – потому, если есть возможность сесть на него, лучше не скромничать. Так можно будет в полной мере проверить, насколько комфортным будет отдых в таком кресле.