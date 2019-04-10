На Сумщині були з візитом керівники центрів зайнятості Луганської та Донецької обалсті На Сумщині в рамках проекту ПРООН «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення та розбудова миру» перебували керівники базових та регіональних центрів зайнятості Луганської та Донецької служб зайнятості.

Планом заходів проекту було передбачено організацію навчальних поїздок з метою вивчення кращих практик діяльності обласного та базових центрів зайнятості Сумщини.

Гості, зокрема, ознайомилися з роботою Конотопського міськрайонного центру зайнятості, де вивчали питання соціального захисту безробітних та надання послуг з метою посилення мотивації до працевлаштування та постійної зайнятості, взяли участь у презентації співпраці з місцевим роботодавцем оборонної промисловості ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», мали можливість побачити зримі результати організації громадських робіт на прикладі об’єкту соціального призначення на території палацу княгині Львової Бочечківської ОТГ Конотопського району.

Потім луганчани та донеччани побували у Хоружівському навчальному відділенні Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де відбулася презентація основних напрямів діяльності відділення: діяльність Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості в с. Хоружівка щодо підготовки фахівців за напрямами забезпечення життєдіяльності об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад та навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку агропромислового виробництва; взаємодія навчального центру з органами державної влади та місцевого самоврядування; проведення спільних заходів з Недригайлівською райдержадміністрацією, Недригайлівською селищною радою, Хоружівським старостинським округом; функціональна модель віддаленого робочого місця фахівця ОТГ; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу - розвиток регіональної платформи з розвитку бджільництва на Сумщині, навчання за професією «Бджоляр», курси цільового призначення «Основи бджільництва», діяльність «Інформаційно-консультаційного центру бджолярів», перспективи створення регіонального агропромислового кластеру; співпраця з першою на Сумщині поліцейською станцією в с. Хоружівка, як приклад комплексного підходу до організації практичного навчання фахівців ОТГ та відпрацювання механізму практичного застосування набутих навичок щодо охорони громадського порядку; проведення тренінгів SIYB «Генеруй бізнес-ідею» «Розпочни свій бізнес» для молоді у рамках реалізація проекту Міжнародної організації праці (МОП) «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» (2017-2022 роки) на базі Центру сприяння розвитку ОТГ.

Колеги зі східних областей відвідали також садибу третього президента України Віктора Ющенка у Хоружівці, зустрілися з колективом Недригайлівської районної філії Сумського обласного центру зайнятості.

Другий день візиту розпочався зустріччю із заступником голови облдержадміністрації Іваном Боршошом.

Посадовець проаналізував соціально-економічну ситуацію в області, навів низку прикладів результативної співпраці обласної влади, органів місцевого самоврядування зі службою зайнятості.

«Щоб готувати конкурентоспроможного на ринку праці робітника, обласна служба зайнятості максимально наблизила навчальний процес до умов виробництва. Створення навчально-матеріальної бази центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості має позитивні економічні та соціальні наслідки. Наразі основне завдання – створити гідні умови для того, аби робітничі кадри залишились тут, на рідній Сумщині», – зазначив Іван Боршош у своєму виступі.

Директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний ознайомив з діяльністю Сумського обласного центру зайнятості з питань контролю та координації роботи підпорядкованих структурних підрозділів, повідомив, що успішне функціонування Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості забезпечує зв’язок між підприємствами-виробниками, сприяє прискоренню процесу передачі інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх у навчальний процес та в подальшому у сферу майбутньої трудової діяльності вчорашніх безробітних.

Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості презентував основні напрями діяльності: професійне навчання за ліцензованими професіями, організація курсів цільового призначення, підготовка фахівців для ОТГ, сільських, селищних рад, навчання працездатного населення з питань агропромислового виробництва у рамках обласної «Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій до 2020 року»; співпраця з Радою роботодавців щодо організації проходження слухачами виробничої практики на підприємствах міста та області; організація роботи навчальних груп за професіями «Перукар» та «Манікюрник» з відпрацювання практичних вмінь та навичок.

Потім у конгрес-центрі Сумського державного університету відбувся масовий захід «Презентаційна платформа ділових людей «Секрети успіху» і ярмарок вакансій.

Сумський міський центр зайнятості презентував впровадження нових nocлyr з рекрутингу, кар'єрного консультування, які дозволяють ефективно узгоджувати потреби та інтереси роботодавців та кандидатів на ринку праці, формування бази даних претендентів та механізм її використання в роботі.

Делегація Луганської та Донецької області побувала у роботодавців. Галузь виробництва фармацевтичних препаратів представило ТОВ «Кусум Фарм», а галузь виробництва добрив і азотних сполук - ПАТ «Сумихімпром».