Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32243

Обережно — гриби!

З настанням осені громадяни все частіше виходять до лісу для збирання грибів, що при невиконанні простих правил безпеки може призвести до тяжких наслідків, а тому рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил збирання, приготування та вживання грибів.

Щоб запобігти отруєнню грибами:

• Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках).

• Збирайте і купуйте тільки відомі вам їстівні гриби.

• Не збирайте гриби, які ростуть поблизу транспортних магістралей, на колишніх смітниках, у хімічно та радіаційно небезпечних зонах.

• Уникайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою; з пошкодженою поверхнею, старі, в’ялі, червиві або ослизлі; не збирайте пластинчаті види, оскільки отруйні гриби маскуються під них; уникайте «шампіньйонів» та «печериць», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка білого кольору.

• Не куштуйте сирі гриби на смак.

• Викидайте забруднену нижню частину ніжки гриба. Гриби обов'язково промивайте не менше трьох разів.

• Дикорослі гриби підлягають кулінарній обробці у день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.

• Не рекомендується вживати гриби дітям, літнім людям та вагітним жінкам. Дотримання цих правил може зберегти ваше здоров’я та навіть життя, адже отруєння грибами досить складно піддається лікуванню.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество Грибы

По тематике

Грибная смерть
22.09.2015 14:16

Грибная смерть

На Сумщине резко увеличилось количество пострадавших от отравления грибами....

Деликатесы из-под земли
06.07.2011 18:15

Деликатесы из-под земли

Начало июля. Злаки пошли в колос, в воздухе парко, и частенько идет дождь — для опытного грибника этого достаточно, чтобы...

От грибов умер человек
13.10.2010 17:25

От грибов умер человек

7 октября в Сумской горбольнице №5 в результате отравления грибами умер 74-летний сумчанин...

view counter
view counter

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Сегодня 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
Вчера 13:33
Зинченко сделал предложение своей девушке
Сегодня 18:10
На Сумщине за жестокое обращение с животными в этом году начато 5 уголовных производств
Сегодня 17:39
В Сумах за полгода так и не удосужились переложить рассыпающуюся плитку на Соборной
Сегодня 17:34
В Сумах установили очередное информационное табло на остановке
Сегодня 17:07
Полтавским газовикам придется заплатить штраф за загрязнение земель на Сумщине
Сегодня 17:03
На Сумщине за убийство молотком дали 14 лет
Сегодня 16:47
На Сумщине уменьшилось количество безработных
Сегодня 16:19
В Сумах разыграли суперкубок по баскетболу 3х3
Сегодня 15:40
В Сумах полицейские стреляли в чиновников
Сегодня 15:06
Сумскому нардепу отдали в аренду помещение в КЮТе за 24 грн в год
Сегодня 15:00
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.