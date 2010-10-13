Обережно — гриби! З настанням осені громадяни все частіше виходять до лісу для збирання грибів, що при невиконанні простих правил безпеки може призвести до тяжких наслідків, а тому рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил збирання, приготування та вживання грибів.

Щоб запобігти отруєнню грибами:

• Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках).

• Збирайте і купуйте тільки відомі вам їстівні гриби.

• Не збирайте гриби, які ростуть поблизу транспортних магістралей, на колишніх смітниках, у хімічно та радіаційно небезпечних зонах.

• Уникайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення «бульба», оточене оболонкою; з пошкодженою поверхнею, старі, в’ялі, червиві або ослизлі; не збирайте пластинчаті види, оскільки отруйні гриби маскуються під них; уникайте «шампіньйонів» та «печериць», у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка білого кольору.

• Не куштуйте сирі гриби на смак.

• Викидайте забруднену нижню частину ніжки гриба. Гриби обов'язково промивайте не менше трьох разів.

• Дикорослі гриби підлягають кулінарній обробці у день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.

• Не рекомендується вживати гриби дітям, літнім людям та вагітним жінкам. Дотримання цих правил може зберегти ваше здоров’я та навіть життя, адже отруєння грибами досить складно піддається лікуванню.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області