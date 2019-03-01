Субсидии и льготы: очередные новшества Субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги сумчане могут получать наличными или безналично.

В октябре вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

О том, что изменилось для субсидиантив и льготников, рассказали на брифинге 17 октября специалисты департамента социальной защиты населения.

Замдиректора департамента, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко отметила, что механизм назначения этих видов государственной помощи не изменился, но претерпел изменения алгоритм выплаты.

Отныне действуют две формы выплаты жилищных субсидий: безналичная и наличная.

Безналичная форма предполагает, что субсидия будет поступать в «Ощадбанк», который затем рассчитывается по субсидианту с поставщиками коммунальных услуг в пределах выделенного размера субсидии.

Другая модель - наличная - что деньги для расчетов за коммунальные услуги будут поступать непосредственно получателю субсидии.

Пенсионерам деньги будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией. Другие субсидианты могут самостоятельно выбрать для перечисления средств или ПАО «Укрпочта», где их можно будет получить в кассе или через почтальона, или банк.

Ирина Лагиренко обратила внимание на то, что теперь получатель пособия могут выбрать не только «Ощадбанк», а и другое финансовое учреждение. Единственное, необходимо иметь там счет и обязательно сообщить реквизиты в департамент соцзащиты населения. Если этого не будет сделано, средства поступят через ПАО «Укрпочта» по адресу, указанному при обращении за субсидией, но со следующего месяца можно будет перенаправить их на банк.

Субсидианты, которые будут получать помощь наличными, смогут использовать сэкономленные средства по своему усмотрению сразу, как рассчитаются с поставщиками услуг, те, кто предпочтет безналичной форме - лишь по окончании периода, на который была назначена помощь.

Если сумма назначенной жилищной субсидии превышать 5 тыс. грн в месяц, ее будут выплачивать только в безналичной форме.

Ирина Лагиренко сообщила, что, согласно изменениям, сумма назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя жилищной субсидии, будет выплачиваться одному из членов домохозяйства, на счет которого предназначалась субсидия. Субсидию не будут назначать, если в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, которые по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительному производству о взыскании алиментов более трех месяцев. Гражданам, которые на момент подачи заявления на субсидии будут пользоваться льготой, субсидию будут назначать с месяца, следующего за месяцем обращения. В случае обнаружения ошибки в заявлении и / или декларации гражданин будет иметь 30 календарных дней на ее исправление. В противном случае департамент социальной защиты населения откажет в назначении жилищной субсидии. Не получат ее и те, кто по требованию департамента соцзащиты не вернул излишне перечисленную в предыдущие периоды сумму субсидии.

В октябре департамент самостоятельно проведет перечислит сумчан субсидию на отопительный период (во внимание будут приниматься доходы первого полугодия 2019). Подавать заявление и декларацию должны только те домохозяйства, где произошли изменения в составе семьи, которым субсидию назначали на фактически проживающих в квартире лиц, где в течение предыдущего отопительного периода была нулевая субсидия, которые в течение неотопительного периода пользовались льготой, чьи дела рассматривал специальная комиссия и т.п.

Начальник управления денежных выплат, компенсаций и предоставления льгот Наталья Москаленко отметила, что принцип выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги такой же, как и для субсидий.

«Важное преимущество монетизации льгот в том, что, если раньше льготы начислялись предприятиями за фактически потребленные услуги в пределах социальных нормативов, то сейчас будут начисляться в пределах социальных нормативов. Поэтому, если льготник потребил меньше, будут сэкономленные средства», - сообщила Наталья Москаленко.

Специалисты департамента социальной защиты населения отметили, что получатели субсидий и льгот, которые выберут наличную форму, должны обязательно ежемесячно платить за услуги. Если этого не делать и иметь задолженность, сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то льготников в последующий период переведут на безналичную форму, а субсидиантам помощи не окажут.

Получить консультацию по вопросам получения субсидий и льготы на жилищно-коммунальные услуги, записаться на прием к специалистам департамента социальной защиты населения можно по тел.: 60-45-06, 63-54-97, (050) 4078199. Также работает «горячая линия»: 60-46-04, 60-45-01.