Когда в Сумах ждать эпидемию гриппа? Сегодня, 25 октября, во время брифинга медики и чиновники рассказали о подготовке города к эпидсезону, важность вакцинации и кто в первую очередь должен прививаться.

И. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что в эпидсезоне 2019-2020 гг. ожидается две волны заболеваемости гриппом - в декабре и в конце января - начале февраля следующего года.

Впрочем, уже за последние несколько недель осени наблюдается типичное рост заболеваемости: с 11 по 17 октября в Сумах зарегистрировали почти 1270 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Подавляющее число заболевших - дети (69,1%). 75 человек госпитализировали.

Чиновница напомнила, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Имеет схожие симптомы с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но опаснее. Симптомы заболеваемости гриппом: ломота в теле, боль в глазах, головная боль, слабость, разбитость. Для ОРВИ характерны катаральные проявления: насморк, повышение температуры, головная боль.

Самым действенным способом защиты от этих болезней является вакцинация. Как в Сумах, так и в Украине в целом пока есть два типа вакцины - «Джесифлю» (производство Корея) и «Ваксигрип» (производство Франция).

На сегодня город Сумы вакциной против гриппа и ОРВИ обеспечен, сообщила Елена Чумаченко: «Вакцина есть в аптечных заведениях города № 24, № 195, № 235. Можно закупить по заказу. Вакцинация от гриппа не осуществляется за счет государственных средств, только за счет жителей города или предприятий, имеющих целью привить своих работников».

Прежде всего, прививки рекомендуется для людей группы повышенного риска: медицинские работники, учителя, дети в возрасте до пяти лет, беременные, люди в возрасте от 60 лет, пациенты с хроническим заболеванием. Для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет доза вакцины должна составлять 0,25%, ребенку в возрасте от 3 до 18 лет нужна полная доза. Если ребенок вакцинируется впервые, через две недели должна быть повторная прививка. Взрослому достаточного одной прививки.

Для того чтобы сделать прививки, необходимо обратиться к своему семейному врачу с целью осмотра и установления противопоказаний, получить рецепт у врача приобрести вакцину в аптеке; сделать прививку в амбулатории или непосредственно у семейного врача.

Специалисты отметили, что семейный врач должен дать рекомендации по транспортировке вакцины, поскольку она должна храниться в холоде. Использовать ее нужно в течение двух часов с момента приобретения.

Городской детский внештатный инфекционист Марина Корниенко отметила, что на время проведения прививки ребенок должен быть клинически здоров. Родители должны обследовать и предупредить врача об изменениях в организме ребенка за последние трое суток, чтобы предотвратить аллергические реакции или осложнения болезни. К тому же во избежание распространения заболевания, осложнений и смертельных случаев, прививаться должны не только дети, но и родители.

Заммэра Сум Максим Галицкий призвал сумчан быть внимательными к состоянию своего здоровья.

«Не заниматься самолечением! При обнаружении первых симптомов заболеваемости немедленно обращайтесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру в зависимости от того, с кем вы заключили медицинскую декларацию. Консультируйтесь и лечитесь!»- сказал чиновник.

Он добавил, что медицинские учреждения готовы к работе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Сейчас определены две базы для оказания стационарной медицинской помощи КНП «Клиническая больница № 4» и КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды».