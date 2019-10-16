Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно

Сайт Vgorode покопался и узнал, что это за профилактический осмотр, и какие услуги предоставляют бесплатно.
Ежегодный профилактический осмотр поможет защитить вас от множества болезней, с которыми вы вполне можете столкнуться по разным причинам. Такие походы не заберут у вас много времени, но дадут уверенность в собственном здоровье или, в случае выявления проблем, начать своевременное лечение.
Первым делом нужно обратиться к семейному врачу или терапевту, с которым вы заключали договор. У него попросить выписать направление на профилактический осмотр. В МОЗ отмечают, что все услуги и анализы, в рамках этого осмотра, должны быть бесплатными.
Сахарный диабет. Проверять кровь на сахар стоит ежегодно. Врачи советуют особо уделить внимание этому анализу людям старше 45 лет и тем, кто подпадает по каким-то параметрам в группу риска: наследственные факторы, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, наличие лишнего веса и вредных привычек.
ВИЧ. Сдавать кровь на выявление ВИЧ-инфекции врачи рекомендуют ежегодно тем, кто старше 14 лет. В МОЗ отмечают, что в Украине на сегодняшний день около 244 тысяч людей живут с ВИЧ-инфекцией. В то же время, многие узнают о своем положительном статусе уже тогда, когда ВИЧ переходит в тяжелую форму.
Туберкулез. Здесь всего лишь предлагают предварительно заполнить анкету у семейного врача. Делать это надо всем хотя бы раз в год.
Рак молочной железы. Профилактическое обследование у маммолога нужно делать раз в два года всем украинкам. Если вы подпадаете под группу риска (наследственный фактор, первое деторождение в 30 лет и старше, менопауза в 55 лет и старше, длительная гормонозаместительная терапия менопаузы, ожирение, употребление алкоголя, курение), то стоит задуматься о ежегодном регулярном обследовании.
Сердечно-сосудистые заболевания. Обследование на гипертоническую болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания стоит проходить раз в 1-2 года. Частота обследований зависит от факторов риска.
Колоректальный рак. Это обследование нужно проходить раз в 1-2 года в зависимости от факторов риска. Обращаетесь к своему семейному терапевту и он вам выпишет направление к специалисту для осмотра.
Рак простаты. Эта болезнь часто "посещает" мужчин старше 50 лет. Для того, чтобы выявить ее на ранней стадии и обойтись лишь легким лечением, врачи советуют ежегодно делать анализы и проходить осмотр у уролога. Если рак простаты был у нескольких ваших родственников в возрасте до 65 лет, то вы подпадаете под группу риска и обследование необходимо проходить уже с 40 лет.
Какие анализы делают бесплатно в рамках профилактического осмотра:
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- общий анализ мочи;
- глюкоза крови;
- общий холестерин;
- измерение артериального давления;
- электрокардиограмма;
- измерение веса, роста, талии;
- быстрый тест на беременность;
- быстрый тест на тропонин;
- быстрые тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты.
В Министерстве охраны здоровья отмечают, что все указанные услуги полностью оплачивает государство в рамках новой программы. Так что если в государственной поликлинике у вас просят деньги, то можете смело звонить в контактный центр Национальной службы здоровья и оставлять там жалобу - тел. 1677.
Спешите воспользоваться своим правом, ведь своевременная диагностика заболевания – важный фактор быстрого и успешного выздоровления.
Одной из услуг, на которую вас может направить семейный врач или терапевт, также является и вакцинация. Но не все прививки бесплатны. Лечащий врач направит вас на анализ крови, с помощью которого и выяснят, нужна ли вам прививка и от чего. Те же действия рекомендуются, если вы не знаете, какие прививки вам делали в детстве, а какие нет.
Источник: Vgorode