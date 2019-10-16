Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно Множество украинцев, как оказалось, не знают о том, что у них есть право на ежегодный бесплатный осмотр. Более того, это не просто "удобная опция", а один из пунктов в "Обязанностях пациента", которые, кстати, есть на сайте МОЗ.

Сайт Vgorode покопался и узнал, что это за профилактический осмотр, и какие услуги предоставляют бесплатно.

Для чего это нужно

Ежегодный профилактический осмотр поможет защитить вас от множества болезней, с которыми вы вполне можете столкнуться по разным причинам. Такие походы не заберут у вас много времени, но дадут уверенность в собственном здоровье или, в случае выявления проблем, начать своевременное лечение.

С чего начать

Первым делом нужно обратиться к семейному врачу или терапевту, с которым вы заключали договор. У него попросить выписать направление на профилактический осмотр. В МОЗ отмечают, что все услуги и анализы, в рамках этого осмотра, должны быть бесплатными.

На какие обследования стоит обратить внимание

Сахарный диабет. Проверять кровь на сахар стоит ежегодно. Врачи советуют особо уделить внимание этому анализу людям старше 45 лет и тем, кто подпадает по каким-то параметрам в группу риска: наследственные факторы, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, наличие лишнего веса и вредных привычек.

ВИЧ. Сдавать кровь на выявление ВИЧ-инфекции врачи рекомендуют ежегодно тем, кто старше 14 лет. В МОЗ отмечают, что в Украине на сегодняшний день около 244 тысяч людей живут с ВИЧ-инфекцией. В то же время, многие узнают о своем положительном статусе уже тогда, когда ВИЧ переходит в тяжелую форму.

Туберкулез. Здесь всего лишь предлагают предварительно заполнить анкету у семейного врача. Делать это надо всем хотя бы раз в год.

Рак молочной железы. Профилактическое обследование у маммолога нужно делать раз в два года всем украинкам. Если вы подпадаете под группу риска (наследственный фактор, первое деторождение в 30 лет и старше, менопауза в 55 лет и старше, длительная гормонозаместительная терапия менопаузы, ожирение, употребление алкоголя, курение), то стоит задуматься о ежегодном регулярном обследовании.

Сердечно-сосудистые заболевания. Обследование на гипертоническую болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания стоит проходить раз в 1-2 года. Частота обследований зависит от факторов риска.

Колоректальный рак. Это обследование нужно проходить раз в 1-2 года в зависимости от факторов риска. Обращаетесь к своему семейному терапевту и он вам выпишет направление к специалисту для осмотра.

Рак простаты. Эта болезнь часто "посещает" мужчин старше 50 лет. Для того, чтобы выявить ее на ранней стадии и обойтись лишь легким лечением, врачи советуют ежегодно делать анализы и проходить осмотр у уролога. Если рак простаты был у нескольких ваших родственников в возрасте до 65 лет, то вы подпадаете под группу риска и обследование необходимо проходить уже с 40 лет.

Какие анализы делают бесплатно в рамках профилактического осмотра:

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

- общий анализ мочи;

- глюкоза крови;

- общий холестерин;

- измерение артериального давления;

- электрокардиограмма;

- измерение веса, роста, талии;

- быстрый тест на беременность;

- быстрый тест на тропонин;

- быстрые тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты.

С меня требуют деньги за услуги, перечисленные выше

В Министерстве охраны здоровья отмечают, что все указанные услуги полностью оплачивает государство в рамках новой программы. Так что если в государственной поликлинике у вас просят деньги, то можете смело звонить в контактный центр Национальной службы здоровья и оставлять там жалобу - тел. 1677.

Спешите воспользоваться своим правом, ведь своевременная диагностика заболевания – важный фактор быстрого и успешного выздоровления.

А еще что-то есть?

Одной из услуг, на которую вас может направить семейный врач или терапевт, также является и вакцинация. Но не все прививки бесплатны. Лечащий врач направит вас на анализ крови, с помощью которого и выяснят, нужна ли вам прививка и от чего. Те же действия рекомендуются, если вы не знаете, какие прививки вам делали в детстве, а какие нет.

Источник: Vgorode