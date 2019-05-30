Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли Неправильное питание, чрезмерные нагрузки, малоподвижный образ жизни, спортивные травмы – все это со временем приводит к серьезным заболеваниям, которые не только ограничивают возможности в повседневной жизни, но могут привести и к инвалидности.

И, если раньше заболевания опорно-двигательного аппарата были проблемой старшего поколения, то сейчас все больше молодежи подвержены патологиям данной системы организма.

Современный медицинский центр «Мед-Премиум» специализируется в области ортопедии и травматологии, в лечении неврологических и урологических заболеваний, а также в эстетической медицине. Благодаря современным медицинским технологиям клиника помогает своим пациентам вернуться к полноценной жизни без боли. Метод ударно-волновой терапии, который применяют в центре «Мед-Премиум», зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе со многими распространенными заболеваниями.

Принципом работы данной методики является воздействие акустическими волнами малой и средней частоты на патологически измененные участки ткани. Ударные волны с быстрым и резким нарастанием амплитуды чередуются периодом спада. Таким образом, формируются фазы высокого и низкого давления. Ударные волны создают эффект шока на мембраны нервных клеток из-за чего обрывается их связь с головным мозгом и он перестает контролировать данный участок. В такие моменты уходит спазм мышц, т.е. снижается гипертонус.

Как результат, шоковая терапия запускает процесс регенерации. Благодаря проникновению импульсов в поврежденные ткани, в них улучшается микроциркуляция крови, а значит, восстанавливается метаболический и липидный обмен – улучшается питание поврежденных органов, что ведет к снижению воспаления. Вибрация ударных волн разрушает солевые отложения, которые сковывают суставы, за счет этого подвижность органа увеличивается. Нужно отметить, что волны воздействуют только на патологические очаги, не повреждая здоровые ткани.

Медицинский центр «Мед-Премиум» оснащен новейшим медицинским оборудованием для лечения ударно-волновой терапией от ведущего мирового производителя - швейцарской компании STORZ MEDICAL. Врачи клиники прошли обучение работе на аппаратах УВТ и получили соответствующие сертификаты. Лечение в медицинском центре проходит согласно международным медицинским протоколам STORZ MEDICAL. Их эффективность постоянно подтверждается ведущими специалистами данной сферы медицины со всего мира.

Особенностью лечения ударно-волновой терапией является быстрый результат. Уже после первой процедуры больной чувствует облегчение от многолетних страданий - болевые ощущения снижаются, а подвижность поврежденного органа улучшается, проходит скованность.

Лечение УВТ дает стойкий гарантированный результат и сохраняет его длительное время. После нескольких процедур можно минимизировать прием лекарств, а то и вовсе от них отказаться. Благодаря лечению ударно-волновой терапией, есть возможность избежать операции. Как правило, данный способ лечения не приводит к осложнениям и побочным эффектам, а значит он безопасный.

Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата, артрозы, грыжи и протрузии межпозвоночных дисков, мигрени и многое другое – годами могут отравлять жизнь. Медицинский центр ударно-волновой терапии «Мед-Премиум» готов помочь обрести радость жизни без боли.

Прием пациентов ведется по адресу: г. Сумы, ул. 1-я Набережная р. Стрелки, 24

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