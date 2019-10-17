Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:30171

Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості

28-30 жовтня 2019 року в Сумах відбувався семінар-навчання начальників відділів організації сприяння працевлаштуванню регіональних центрів зайнятості «Якість та результативність соціальних послуг державної служби зайнятості – вимога реформ».

Із словом-привітанням до учасників наради звернувся директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Про результати діяльності державної служби зайнятості у 2019 році щодо надання послуг населенню розповіла директор Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Любов Бершадська.

- Ми вже провели навчання заступників директорів, технологів-організаторів, - говорить Л.Бершадська. - Сьогодні навчаються начальники відділів організації сприяння працевлаштуванню обласних центрів зайнятості. Умовну крапку у ланцюгу комплексного навчання поставить нарада начальників відділів організації надання послуг роботодавцям, яку найближчим часом проведемо у Дніпрі.

Якщо коротко, продовжує Л.Бершадська, то ставимо перед собою дві мети: зменшити тривалість пошуку роботи для безробітного та збільшити відсоток зайнятого населення. Ці завдання чітко виокремлені у Плані дій Уряду на наступні п’ять років. Головний акцент робимо на якість надання соціальних послуг людині, яка з тих чи інших причин втратила роботу і звернулася до центру зайнятості або філії. Перед своїми спеціалістами ми значно підвищуємо шкалу відповідальності, для цього практикуємо конкретний алгоритм їх дій, спрямований на одне – швидке працевлаштування якомога більшої кількості наших співвітчизників.

Сьогодні державний центр зайнятості констатує позитивні тенденції на ринку праці. Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у І півріччі 2019 року, у порівнянні з І півріччям 2018, зросла на 202 тис. осіб і становила 16,5 млн. осіб. Про це свідчать свіжі дані Державної служби статистики України. Число працюючих у тіньовій сфері скорочується й одночасно збільшується число зайнятих офіційно. Кількість зайнятих громадян у віці 15-70 років у неформальному секторі економіки у І півріччі 2019 року скоротилася на 94 тис. осіб та становила 3,5 млн. осіб. Питома вага зайнятих у неформальному секторі, серед усього зайнятого населення, зменшилася з 21,8% до 21%. Серед видів економічної діяльності найбільш поширеною неформальна зайнятість у сільському, лісовому, рибному господарствах (42%), в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (18%), у будівництві (16%). Найбільш розповсюджена неформальна зайнятість є серед осіб віком від 40 до 49 років (у неформальному секторі за підсумками першого півріччя були зайняті 829,7 тис. громадян).

Показник неформальної зайнятості – найнижчий за останні 10 років. Сприяння детінізації лишається пріоритетом служби. Маючи найбільшу базу вакансій, ми допомагаємо знаходити легальну роботу.

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років в Україні скоротився з 8,9% до 8,5% робочої сили. Протягом січня-вересня 2019 року кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 3% і становила 174 тисячі. На такий же відсоток зросла кількість осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості. Кількість вакансій у базі даних служби, у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року, збільшилася на 6% до 928 тис. одиниць. Тенденція щодо скорочення рівня безробіття відповідає загальноєвропейській.

Дискусія фахівців із працевлаштування у Сумах – це кардинальна переоцінка можливостей у бік надання якісних послуг людині, яка потрапила у тимчасову скруту. Служба таким чином стає більш динамічною, зручною, а значить більш ефективною. Служба має бонус у вигляді соціальних виплат, але прикро, що до цих коштів подеколи ставляться не як до ресурсу для власного розвитку, а як до способу займати пасивну позицію і перекладати на інших відповідальність. Змінити ситуацію покликані фахівці служби.

Для учасників семінару майстер-клас провела кандидат політичних наук, доцент кафедри психології Сумського держуніверситету Андріана Костенко.

Посланці областей вивчили досвід співпраці Сумської обласної служби зайнятості з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Недригайлівської ОТГ, ознайомилися з роботою навчального відділення центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який знаходиться у с. Хоружівка Недригайлівського району, перейняли досвід співпраці з роботодавцями області. Зокрема, щодо працевлаштування на прикладі підприємств «Стиль» УТОГ та ТОВ «Кусум Фарм».

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