До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з'явилися актуальні характеристики сертифікаційних робіт, нові критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю і програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Це допоможе майбутнім учасникам підготуватися до проходження незалежного оцінювання в 2020 році.

Варто зазначити, що на сайті розміщено документи з української мови та літератури, математики, історії України, англійської, німецької, французької, іспанської мов, а також з біології, географії, фізики та хімії. У кожному розділі вказана дата проведення ЗНО з кожного предмета у 2020 році.

Зокрема, на сторінці «Українська мова і література» вказано, що 26 травня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту мають обрати українську мову і літературу як обов’язковий предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.

Також у характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета вказана структура тесту, кількість і типи завдань, наведена схема нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також зазначено час, відведений на виконання тесту.

В УЦОЯО зазначили, що ознайомлення з цією інформацією допоможе випускникам шкіл раціонально розподілити час для написання тесту і виробити власну стратегію ефективної роботи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, фахівці Українського центру готові пояснювати особливості виконання компетентнісних завдань в щотижневій рубриці «Готуючись до ЗНО» на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти на своїй сторінці в Facebook.

Також стануть у пригоді під час підготовки до тестування завдання сертифікаційних робіт попередніх років, які розміщено у рубриці «Тести минулих років».