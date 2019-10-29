Общество

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admin
13.11.2019 09:03614

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®

С сахарным диабетом человечество сталкивается с давних времен. Первые упоминания о нем встречаются в одном из древнейших папирусов — Эберса, который датируется 1500 годом до н.э.

Прошли тысячелетия, люди победили многие болезни, но эта продолжает существовать и даже наступает. Статистика говорит о том, что на сегодняшний день сахарный диабет приобрел характер «неинфекционной эпидемии» и, к сожалению, по данным экспертов ВОЗ, количество больных продолжает расти.

Начиная с 1991 года 14 ноября ежегодно проходит Всемирный день борьбы с диабетом, основная цель которого – повысить осведомленность людей о причинах возникновения, симптомах, осложнениях и лечении этого заболевания. Сейчас в мире насчитывается около 415 млн больных диабетом, причем у 90 % из них - диабет 2 типа. 

Причины 

У людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа (инсулиннезависимый), поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина или же их организм не может правильно использовать его. В результате повышается содержание глюкозы в крови, что приводит к нарушению работы всех органов.

Это заболевание может возникнуть в любой период жизни человека, но чаще всего развивается у людей среднего или пожилого возраста. Диагноз «сахарный диабет 2 типа» ставят на основании высокого содержания глюкозы в крови. В качестве причин возникновения этой болезни рассматривают разные факторы, среди которых: генетическая предрасположенность, плохая экология, малоподвижный образ жизни, стрессы, избыточная масса тела. Однако, как показали последние исследования, наиболее существенным предрасполагающим фактором является ожирение — более 80% больных сахарным диабетом 2 типа имеют лишний вес. Считается, что избыточное содержание жира нарушает способность организма утилизировать инсулин. Разумеется, не у каждого человека с ожирением имеется это заболевание - должно присутствовать сочетание нескольких факторов: патологии поджелудочной железы, гормональные заболевания, некоторые генетические болезни.

Симптомы

О том, что в организме что-то пошло не так, свидетельствуют симптомы, своевременно обратив внимание на которые можно свести потери к минимуму. Первые признаки, свидетельствующие о диабете 2 типа, это:

  1. Сильная жажда.

  1. Постоянное чувство голода.

  1. Учащенное мочеиспускание.

  1. Повышенное АД

  1. Одышка

  1. Быстрая утомляемость

К основным симптомам также могут прибавляться и такие, как снижение веса на фоне повышенного аппетита; нечеткое зрение; боль в стопах и онемение конечностей; зуд; кандидоз (молочница) и частые инфекции; слабость после еды; сухость и покалывание в коже. Коварство диабета 2 типа заключается в том, что его развитие происходит плавно и постепенно, а симптомы могут быть неинтенсивными.

Осложнения

Однако со временем заболевание вызывает серьезные нарушения в работе практически всех органов. Если пренебрегать симптомами и вовремя не обратиться за помощью к врачу, могут возникнуть опасные осложнения, связанные с поражением мелких и крупных сосудов.

Поражение мелких сосудов влечет за собой нейропатию (поражение периферических нервов, вызывающее онемение или снижение мышечной силы); ретинопатию (поражение капилляров сетчатки, что приводит к кровоизлиянию в сетчатку глаза и как следствие к нарушению или потере зрения); нефропатию (заболевание почек, вызванное повреждением капилляров в почечных клубочках).

В случае поражения крупных сосудов повреждаются сердце и мозг, что проявляется инфарктами, ишемической болезнью сердца, инсультами, энцефалопатией, ухудшением памяти. 

Лечение и профилактика

Но какой бы страшной ни была болезнь, при сегодняшнем уровне развития медицины с диабетом вполне возможно прожить долгую, полноценную жизнь. Для этого следует обеспечить необходимый контроль над заболеванием, который заключается в соблюдении диеты, ведении здорового образа жизни и приеме назначенных врачом препаратов. Тем более что среди них есть вполне доступные и качественные лекарства отечественных производителей, к примеру, препараты компании ООО «Кусум Фарм», г. Сумы. В ее арсенале эффективные и безопасные лекарственные средства, которые снижают уровень глюкозы в крови, нормализуют артериальное давление, корректируют уровень холестерина.

Не стоит ждать осложнений сахарного диабета - лучше заблаговременно принять профилактические меры. Прежде всего необходимо следить за своим весом, не допуская развития ожирения. Если у вас в роду есть страдающие диабетом, нужно периодически проходить профилактическое обследование, а все заболевания, связанные с гормональной системой или патологией поджелудочной железы, следует лечить в точном соответствии с рекомендациями врачей. 

Здоровья всем!

Общество

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