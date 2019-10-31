Платіжки за жовтень: кому скільки платити З 1 жовтня в Україні стартувала грошова форма надання пільг на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги.

Пільги та субсидії як призначалися, так і призначаються відповідно до існуючого законодавства України, але механізм надання державної допомоги змінюється, наголошують у департаменті соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації та роз’яснюють, які саме зміни відбулися.

З жовтня 2019 року пільги на оплату за спожитий газ, тепло, електроенергію, воду, а також послуги, пов’язані з управлінням багатоквартирним будинком монетизовано. Це означає, що надалі держава надає житлові субсидії та пільги грошима – безготівково (автоматичним переказом) або готівкою. У зв'язку з цим платіж за спожиті послуги, починаючи з жовтня, нараховується в повному обсязі без урахування пільг та субсидій. Тому в платіжках за жовтень, які вже почали надходити до споживачів, пільговики не бачать звичної для них знижки. У багатьох із них виникає питання: як платити? Про особливості сплати за спожиті житлово-комунальні послуги безготівковими та готівковими пільговими грошима розповідає директор департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Михайло Дубровський.

Безготівковий механізм працює автоматично

Переважна більшість пільговиків, як і раніше, сплачують лише частину платежу, а суму пільги за них в автоматичному режимі (без участі пільговика) перерахує постачальнику АТ «Ощадбанк» (за прикладом безготівкового надання субсидій через «Ощадбанк»). Механізм діє наступним чином: пільги нараховує місцеве управління соціального захисту та передає відповідну інформацію Мінсоцполітики, яке перераховує відповідні кошти на рахунок для виплати пільг в «Ощадбанку», а банк, у свою чергу, щомісяця до 18 числа здійснює перерахування коштів надавачам житлово-комунальних послуг за кожного пільговика. При цьому «Ощадбанк» не утримує комісію за цю операцію, як і жодних комісій за обслуговування персональних облікових рахунків пільговиків. В опалювальному сезоні 2019-2020 більше 90% пільговиків Сумської області отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в «Ощадбанку».

Для того щоб отримувати гроші у безготівковому вигляді, жодних зусиль докладати не потрібно. Йти до банку та відкривати рахунок також не треба - персональний обліковий запис в «Ощадбанку» на кожного одержувача пільг відкривається автоматично. У цьому записі буде відображатися нарахована сума. Запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

«Ощадбанк» вестиме в автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на їх рахунки для оплати пільг. Після того здійснюватиме переказ коштів на рахунки надавачів комунальних послуг. Тож пільговику не потрібно укладати додаткові угоди чи писати додаткові заяви – пільговикам має надходити квитанція з уже списаними коштами.

«Ощадбанк» щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків смс-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок цих коштів, та залишок на рахунку громадяни зможуть у персональному кабінеті. Консультації щодо користування кабінетом можна отримати в контакт-центрі «Ощадбанку» за телефоном: 0 800 210 800. Щоправда, мати можливість у будь-який момент перевірити нараховані державою кошти матимуть змогу не всі – люди, які на мають доступу до інтернету цього зробити не зможуть. Для того щоб зайти в персональний кабінет «Ощадбанку», потрібно:

Зайти на сайт «Ощадбанку» Справа зверху обрати «Інші розділи» Далі – обрати «Безготівкова монетизація» Заповнити вхідні дані Натиснути «Увійти вперше»

Як отримати державну допомогу «живими» грошима

У разі отримання пільги на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги готівкою пільговик має сплатити повністю всю суму зазначену у платіжці.

Усі бажаючі отримувати пільги на оплату житлово-комунальних послуг в поточному опалювальному сезоні готівкою повинні були встигнути до 15 жовтня подати заяву на монетизацію в місцеве управління соціального захисту населення та вказати рахунок, відкритий в одному із 38 уповноважених урядом банків (їхній перелік можна подивитися на сайті Кабінету Міністрів України https://www.kmu.gov.ua).

Пільги готівкою, відповідно до особисто поданих заяв, з початку опалювального сезону 2019-2020 отримують менше 10% пільговиків області. Такі особи мають самостійно повністю розрахуватися за спожиті послуги, обравши для цього зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від розміру комісій, який встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом щомісячного перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на картку пільговика, відкриту в обраному ним банку. Для тих, хто не хоче отримувати пільгові кошти через банк, існує альтернатива - виплати через «Укрпошту» (їх можна отримати в касі відділення чи за допомогою доставки додому).

Той, хто пропустив термін подачі заяв на монетизацію на цей опалювальний сезон, у найближчі місяці не зможе отримати пільгу грішми. Їм доведеться чекати до 15 квітня 2020 року – починаючи з цієї дати вони матимуть можливість упродовж місяця подати в управління соцзахисту документи на подальше отримання пільги готівкою. До того часу пільговики отримуватимуть ці кошти на рахунок «Ощадбанку». Для цього, як вже зазначалося, робити нічого не потрібно, адже ця процедура автоматична.

Станом на 1 листопада 2019 року органами соціального захисту населення Сумської області пільги на житлово-комунальні послуги нараховано 51034 особам на загальну суму 22659,8 тис. грн, із них:

• безготівково - 48222 особам на суму 21083 тис. грн, • готівково через банківські установи - 1794 осіб (1343,8 тис. грн), • готівково через «Укрпошту» - 1018 осіб (233 тис. грн).

Платіжки без субсидій

Щоб дізнатися, призначено чи не призначено субсидію, а також її розмір, можна зателефонувати до місцевого управління соціального захисту населення. Але це не єдине джерело інформації – про наявність субсидії можна дізнатися онлайн на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Для цього потрібно лише ввести свою поштову адресу. Крім того, там же можна подивитися розмір призначеної субсидії за попередні періоди. А якщо вже виникнуть питання, можна звернутися за вказаним на сайті номером телефону до місцевого органу соцзахисту.

Також про наявність субсидії, як уже зазначалося, можна дізнатися в персональному кабінеті «Ощадбанку», до якого одержувач субсидії/пільговик може зайти, вказавши номер мобільного телефону.

З 1 жовтня 2019 року, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807, набули чинності наступні зміни:

- прийнято рішення передати функцію виплати отримувачам житлової субсидії з центрального рівня на місцевий;

- одержувачі субсидії готівкою мають можливість самостійно обирати, куди їм перераховуватимуться кошти державної допомоги: в один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти «Укрпошти»;

- житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Субсидія продовжує надаватися населенню у грошовій готівковій і безготівковій формі. Безготівкова форма передбачає надходження субсидії в «Ощадбанк», який потім розраховується за субсидіанта з постачальниками комунальних послуг у межах виділеного розміру державної допомоги. Готівкова модель передбачає надходження коштів безпосередньо одержувачу субсидії. Пенсіонерам гроші буде виплачувати Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в «Ощадбанку». Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг в іншій банківській установі, йому потрібно звернутися з відповідною заявою в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому він бажає одержувати субсидію готівкою. Якщо цього не буде зроблено, кошти надійдуть через ПАТ «Укрпошта» за адресою, вказаною при зверненні за субсидією. Але ж з наступного місяця можна буде скерувати їх у банк. Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищить 5 тис. грн на місяць, її будуть виплачувати тільки у безготівковій формі.

Субсидіанти, які будуть отримувати допомогу готівкою, зможуть використовувати зекономлені кошти на свій розсуд відразу, як розрахуються з постачальниками послуг. У разі ж безготівкової форми отримання субсидії - лише після закінчення періоду, на який було призначено допомогу.

Також, згідно зі змінами, сума призначеної, але не виплаченої у зв'язку зі смертю одержувача житлової субсидії буде виплачуватися одному із членів домогосподарства, на рахунок якого призначалася субсидія. Субсидію не призначатимуть, якщо в складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчим провадженням про стягнення аліментів більше трьох місяців. Громадянам, які на момент подачі заяви на субсидію будуть користуватися пільгою, субсидію призначатимуть з місяця, наступного за місяцем звернення. У разі виявлення помилки в заяві та/або декларації громадянин матиме 30 календарних днів на її виправлення. Якщо він цього не зробить, отримає відмову у призначенні житлової субсидії. Також не отримають субсидію ті, хто на вимогу місцевого органу соцзахисту не повернув надміру перераховану в попередні періоди суму субсидії. Домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію виключно у безготівковій формі через «Ощадбанк».

У жовтні місцеві органи соціального захисту населення самостійно перерахували субсидію на опалювальний період (до уваги бралися доходи за перше півріччя 2019). Подавати заяву і декларацію повинні були тільки ті домогосподарства, де відбулися зміни в складі сім'ї, яким субсидію призначали на фактично проживаючих у приміщенні осіб; де протягом попереднього опалювального періоду була нульова субсидія; які протягом неопалювального періоду користувалися пільгою; чиї справи розглядала спеціальна комісія і т.п.

Кількість домогосподарств у Сумській області, яким має бути розраховано субсидію на опалювальний період 2019-2020 року без звернення, становить 118,3 тис., розраховано 113,9 тис. домогосподарствам, що становить 96%.

Кількість домогосподарств, які отримають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, на відшкодування витрат для придбання твердого пічного побутового палива, скрапленого газу за жовтень 2019 року в листопаді місяці становить 101,3 тис., із них у готівковій формі – 86,4 тис., у безготівковій – 14,9 тис.

Станом на 1 листопада 2019 року нараховано субсидій на загальну суму 1128,0 млн гривень. За жовтень 2019 року нараховано субсидію на загальну суму 55 617,4 тис. грн: безготівково на суму 1268,1 тис. грн, готівково через банківські установи – 34784,8 тис. грн, готівково через «Укрпошту» – 19564,5 тис. грн.

З початку 2019 року з метою проведення з жителями віддалених населених пунктів роз’яснювальної роботи з оформлення житлових субсидій та соціального захисту сімей учасників антитерористичної операції, пільговиків представники органів соціального захисту населення Сумської області здійснили 985 виїздів «мобільних офісів». Прийнято 13,9 тис. громадян та 2,2 тис. пакетів документів на призначення різних видів соціальної допомоги, компенсації, пільг. Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення з питання надання субсидій у безготівковій та грошовій формі триває.

Якщо автоматика не спрацює

Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягало на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг. Але враховуючи те, що такий механізм запроваджується в Україні вперше, в Міністерстві соціальної політики попередили, що через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі для з’ясування причин пільговику треба звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Утім, як запевнили в Мінсоцполітики, без грошей люди не залишаться. Суми пільг обчислюються починаючи з жовтня і, навіть якщо в листопаді не всі пільговики одночасно отримають кошти на обліковий запис «Ощадбанку» або в готівковому вигляді, у будь-якому випадку ці суми будуть донараховані й доплачені наступного місяця.

За даними Мінсоцполітики, в проекті держбюджету-2020 на субсидії та пільги на комунальні послуги передбачено близько 47 млрд грн. Ці кошти поділять між собою 4 млн одержувачів.

До відома: Хто має право на житлові субсидії та пільги

Право на отримання житлової субсидії мають сім'ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги складає більше визначеного для них обов’язкового платежу. Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, ділиться на кількість зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і визначається середньомісячний дохід на одну особу; - дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з липня 2018 року – 1777 грн); - отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% - таким чином визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

На пільги з оплати комунальних послуг мають право:

- учасники бойових дій (75%); - особи з інвалідністю внаслідок війни (100%); - члени сімей загиблих внаслідок війни (50%); - «діти війни» (25%); - пенсіонери різних державних служб: ДСНС, МВС, СБУ (50%); - постраждалі від Чорнобильської катастрофи (50%); - вдови (вдівці) ветеранів МВС, ДСНС, ЗСУ (50%); - багатодітні родини (50%); - особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (100%).

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