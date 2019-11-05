Как снизить почти в два раза расходы на домашний интернет и мобильную связь? ® Мобильная связь и домашний интернет… Мы настолько привыкли к этим сервисам, что их отсутствие по уровню дискомфорта сродни отключению воды или света. В то же время ежемесячно нам приходится оплачивать каждую из услуг: два отдельных счета – это наши деньги и время. А есть ли альтернатива?

Да! Предложение от Киевстар – его новая тарифная линейка «Всё вместе», которая объединяет в общем счете мобильную связь и домашний интернет.Уже более 600 тысяч украинцев подключились к ней.



Каковы преимущества?

Быстрый домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с Это дешевле, чем оплачивать мобильную связь и домашний интернет по отдельности – до 50% экономии на общем счёте. Для оплаты всех услуг необходимо пополнить только один счёт – мобильный (с него ежемесячно будет автоматически сниматься абонплата). Услуга «SIM для планшета». Это вторая карточка к основному номеру для пользования мобильным интернетом на любых гаджетах. «Пару» можно передать кому-то из членов семьи или близких — пускай пользуются вашим уже оплаченным доступом в Интернет и тоже экономят. Неделя доверия: не успели пополнить счёт вовремя? Пользуйтесь услугами до 7 дней без предоплаты и штрафов.

Выбирайте то, что нужно именно вам

Линейка «Всё вместе» включает в себя три разных тарифа – вы можете выбрать оптимальный, исходя из собственных потребностей и предпочтений.

«Всё вместе. Базовый». За 200 грн./мес. абонент получает домашний интернет до 100 Мбит/с, мобильную связь (безлимитно в сети Киевстар и 120 минут на номера других операторов и за границу*), 12 ГБ высокоскоростного мобильного интернета 4G и безлимитный нетарифицируемый трафик для более чем 40 онлайновых сервисов, среди которых популярные мессенджеры, соцсети, игры, музыка, видео. Также есть возможность пользоваться любыми сетевыми видеохостингами и библиотеками.

«Всё вместе. Выгодный». Включены мобильная связь (безлимитно в сети Киевстар и 180 минут на номера других операторов и за границу*), домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с, безлимитный мобильный интернет 4G, сервисы «Go TV light» и «Киевстар Футбол light». Стоимость пакета – 250 грн./мес.

«Всё вместе. Игровой» – тариф для опытных геймеров и поклонников игры World of Tanks, в рамках которого вы получите не только мобильную связь, домашний интернет, но и бонусы от Wargaming (премиум-аккаунт, премиальный танк, экипаж для танка и т. д.). Стоимость тарифа – 350 грн.

К слову, сейчас при подключении к тарифам «Всё вместе» вы получаете скидку 50 грн. на четыре первые оплаты услуг. Таким образом, стоимость тарифов «Базовый», «Игровой», «Выгодный» составит, соответственно, 150 грн., 200 грн. и 300 грн.

К сведению

Подключая домашний интернет от Киевстар, обратите внимание на услугу «Киевстар ТВ».

Её подключит вам тот же мастер, а оплата за сервис будет взиматься с того же счета, что и за домашний интернет. Это очень удобно.

«Киевстар ТВ» дает возможность одновременно смотреть разные программы с нескольких устройств. Функция «Пауза эфира» позволит досмотреть любимые шоу, даже если вам нужно отлучиться. Также у абонента будет собственная библиотека фильмов в HD-качестве и услуга «ТВ-архив». Детальнее ознакомиться с тарифами и их преимуществами можно тут.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами пакетов «Всё вместе» или «Киевстар ТВ», оставьте заявку на сайте Киевстар. С вами в ближайшее время свяжутся специалисты компании, помогут выбрать пакет услуг и согласуют детали подключения (которое, к слову, бесплатно).

*Звонки на номера в Польше, Италии, России, Германии и Чехии. По данным Киевстар именно на эти направления приходится 83% звонков.