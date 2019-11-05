Допускается ли использование ручного тормоза зимой? ® Свои доводы в пользу того, можно ли оставлять на ручнике автомобиль, когда на дворе зима и мороз, приводят водители с разной стороны.

Так, владельцы представителей отечественного автопрома оставляют на форумах свои отзывы о ситуациях, при которых примерзали тормоза. То есть тормозные колодки. Это происходит следующим образом: езда по мокрому снегу провоцирует скопление влаги в структуре колодок. Затем, когда их оставляют на ночь зафиксированными и прижатыми к тормозным барабанам, наблюдается эффект образования льда, фактически примерзания. Сказать, что это фатально нельзя. И есть способы борьбы с этим явлением, в частности:



Постучать молотком по фиксирующим колесо болтам. Несколько ударов обычно достаточно для того, чтобы устранить обледенение. Свойственно для барабанных тормозных колодок. Постараться тронуться с места. Часто особой нагрузки на двигатель или другие узлы автомобиля, попросту нет. Небольшой щелчок — все, чем чреват этот метод. Последний вариант, если колодки сильно залипли или приржавели. Это происходит не так из-за обледенения, как из-за длительного пребывания колодок в одном зафиксированном положении. В такой ситуации вполне вероятно понадобиться снять колесо. Это даст вам возможность добраться до барабана и освободить его от давления колодок, использовав ВД-40 или кипяток.

Современные дисковые тормозные колодки в меньшей степени подвержены пропитке влагой с последующим обледенением. Но нельзя сказать, что они совсем не замерзают. Ведь дорожные и погодные условия бывают разные. А слякоть, с последующим сильным морозом могут сыграть злую шутку.

Почему нужно пользоваться ручным тормозом

Пользоваться парковкой не на скорости, а посредством тормоза нужно. Это обусловлено прежде всего тем, что нужно задействовать трос ручного тормоза, чтобы он не ржавел и не клинил. Да и вообще, этот метод торможения нужно использовать, если, к примеру, из строя выйдет основная система. Но есть некоторые случаи, когда задействовать ручник нужно обязательно:

• парковка на уклоне;

• если оставляете машину с коробкой-автоматом на склонах даже незначительных.

В случае, когда трос стояночного тормоза не использовался годами, вполне вероятно, что его понадобится заменить. Это поможет избежать аварийных ситуаций, так как он является эффективным инструментом для экстренного торможения. Приобрести его можно в магазине japan-cars.com.ua.