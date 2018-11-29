Небезпечний лід Зимова рибалка – улюблене зайняття рибалок-любителів. Рибалки не зважають навіть на несприятливі погодні умови.

Під час рибалки взимку слід дотримуватись ряду правил, що стосуються поведінки на льоду та любительського рибальства:

• Безпечним вважається крига (при температурі повітря нижчою за 0°С) для одного пішохода – завтовшки не менше 5-7 см, для групи людей (масові переправи пішки) завтовшки не менше 15 см.

• Міцним вважається прозорий лід із синюватим або зеленуватим відтінком завтовшки 12 см.

• Також слід знати, що міцність льоду слід перевіряти пішнею. Якщо після першого удару лід пробивається і на ньому з’являється вода, то вихід на лід забороняється. Не дозволяється перевіряти міцність льоду ударами ніг.

• При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні й підозрілі місця (швидка течія води, вмерзлі в лід кущі, трава та ін.). Не дозволяється виходити на лід у нічний час.

• Під час групового переходу по льоду необхідно рухатися на відстані 5-6 метрів один від одного й уважно стежити за тим, хто йде попереду.

• Кататися на ковзанах дозволяється тільки на спеціально обладнаних катках.

• Суворо забороняється кататися на льоду дітям без нагляду дорослих або самостійно виходити на лід.

• Під час підльодного лову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати й бігати по льоду, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одна від одної на відстані 5-6 м.

• Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет на собі або рятувальний лінь завдовжки 15-20 м з петлею на одному кінці й вантажем вагою 400-500 г на другому.

Слід також знати і дотримуватися певних правил, якщо людина все ж таки провалився під лід:

- По-перше, необхідно утриматися від паніки – вона є найпершою небезпекою в цій ситуації. Намагайтеся триматися на плаву, уникаючи занурення з головою.

- Голосно кличте на допомогу.

- Намагаючись вилізти на лід, широко розкидайте руки і наповзайте на його край грудьми, при цьому почергово витягуючи на поверхню ноги.

- Намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу;

- Вибравшись на поверхню криги, перекочуйтеся і відповзайте в той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома.

- Діставшись твердої, надійної поверхні, слід чимскоріше перевдягтися. Якщо сухого одягу під руками не виявилось, треба викрутити мокрий і знову одягнутися; аби не замерзнути, слід постійно рухатися.

Звичайно, треба завжди намагатися врятувати людині життя, але перш, ніж кинутися до того, хто провалився, необхідно:

- Покликати (якщо це можливо) на допомогу;

- Знайти предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку, власний пояс, шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей і мають довгу, міцно пристрочену лямку);

- Оцінити, наскільки далеко від берега опинився потерпілий, і чи є можливість без перешкод дістатися до нього.

Якщо ви впевнені, що зможете (чи готові) врятувати людину, то:

• крикніть, що ви йдете на допомогу;

• наближайся до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;

• підклади під себе лижі, дошку, фанеру;

• якщо людина у воді достатньо активна, умовтеся з нею про свої дії (домовтеся про команду, на яку потужним ривком ви будете його тягнути, а він в цей час намагатиметься виштовхнути тіло на поверхню);

• не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санки чи щось подібне і витягни його на лід;

• витягнувши потерпілого на лід, разом із ним поповзом повертайтеся назад.

Як свідчить життя, кожний нещасний випадок на льоду є індивідуальним. Найголовніше не панікувати і правильно оцінити ситуацію. Тож будьте обережними, не ризикуйте своїм життям, - повідомляє Сумський рибоохоронний патруль.

Шановні жителі Сумщини! Для забезпечення оперативного реагування на факти браконьєрства просимо всіх, хто бачить незаконний вилов риби на водоймах області чи збут біоресурсів та незаконних знарядь лову терміново повідомляти на «гарячу» лінію Сумського рибоохоронного патруля: (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.