«Олімпіада для робочих рук»: перший етап фахових змагань робітничої молоді Регіональний відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine, який у світі називають «Олімпіадою для робочих рук», відбувся в Сумах 25-26 листопада.

Конкурс фахової майстерності під егідою WorldSkills International (WSI) об’єднує молодих кваліфікованих робітників і фахівців віком від 18 до 22 років. У русі WorldSkills беруть участь 75 країн світу. Україна офіційно стала членом цієї міжнародної організації 2016 року. Метою проведення конкурсу є популяризація робітничих професій та професійна орієнтація молоді.

«Такі конкурси народжують таланти»

Цьогоріч участь у I етапі конкурсу взяли 45 учнів із 23 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області за вісьмома компетенціями: «Технології моди», «Перукарське мистецтво», «Кладка цегли», «Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи», «Кондитерське мистецтво», «Кулінарне мистецтво», «Електромонтажні роботи».

- Такі конкурси народжують таланти і розкривають професіоналів, - відзначила директор департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Вікторія Гробова, вітаючи учасників конкурсу. – Найцінніше, що є у нас в країні – це людський капітал (знання, розум, робітничі руки). Коли визначають рейтинги країн за конкурентоспроможністю, порівнюють саме професійно-технічну освіту. А співпраця з роботодавцями займає в освіті 70 відсотків.

Вікторія Гробова подякувала соціальним партнерам, які взяли участь у конкурсі в якості експертів та членів журі.

Після урочистостей, присвячених відкриттю конкурсу, учасники роз’їхались по трьох локаціях, де впродовж трьох годин виконували ряд практичних завдань, вражаючи журі (а це потенційні роботодавці) своїми навичками та якістю підготовки.

За перемогу в компетенції «Електромонтажні роботи», «Кондитерське мистецтво», «Кулінарне мистецтво» майбутні фахівці змагалися у ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти». Свої уміння з компетенції «Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи», «Кладка цегли» учні демонстрували на базі ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту». ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» приймав конкурсантів з компетенції «Технології моди», «Перукарське мистецтво».

Для кожної компетенції у закладах професійно-технічної освіти було підготовлено спеціальні робочі місця. Для зварювальників облаштували зварювальні пости, забезпечені джерелами живлення зварювального струму, надали необхідний інструмент. Компетенція «Електромонтажні роботи» була забезпечена стендами з двома вимикачами та асинхронним двигуном змінного струму. Для компетенції «Слюсарні роботи» встановили верстати з лещатами для кріплення і гнуття заготовок, оснащені вимірювальним та слюсарним інструментом. Компетенції «Кондитерське мистецтво» і «Кулінарне мистецтво» були забезпечені сучасними електричними плитами, холодильними та жаровими шафами, наплитним і презентаційним посудом. Компетенція «Кладка цегли» укомплектована вогнетривкою цеглою та пристосуванням з деревини для її укладки. Робочі місця з компетенції «Технології моди» були оснащені універсальними швейними машинами та спецобладнанням: обметувальними та підшивочними машинами. Компетенцію «Перукарське мистецтво» забезпечили сучасними перукарськими робочими місцями, обладнанням та інструментами.

Переможці І етапу «WORLDSKILLS UKRAINE»

Підводячи підсумки конкурсу, члени журі та експерти відзначали високий рівень підготовки молодих фахівців та якісну організацію заходу.

- Сьогодні був важкий день, бо визначити найкращого з кращих було складно, - відмітила голова журі з компетенції «Кулінарне мистецтво» Наталія Рудюк, керуюча рестораном «Піца Челентано».

Переможцем у професійній компетенції «Кулінарне мистецтво» став учень ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» Єгор Захаров.

- Ми були вражені рівнем підготовки учнів. Довелося дуже довго визначати переможця, - сказала голова журі з компетенції «Кондитерське мистецтво» Людмила Довбиш, начальник кондитерського цеху товариства «Сумська паляниця». – Ми відзначили всіх учасників. Вони продемонстрували якісні показники страв, гармонійне поєднання смаку, запаху, кольору. Кожен показав щось своє особливе. Усі учасники - вже переможці. Дякуємо педагогічним колективам за підготовку таких прекрасних кадрів. Ми дуже задоволені – діти слідкують за усіма кондитерськими новинками та демонструють професійні вміння. Із задоволенням запрошуємо їх на «Сумську паляницю».

Перше місце в професійній компетенції «Кондитерське мистецтво» виборола учениця ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» Сабіна Кахроманова.

- Порушень у роботі ми не знайшли. Переможець визначався за допомогою «фотофінішу», тобто хто перший впорався із завданням, той і переміг, - розповів голова журі з компетенції «Слюсарні роботи» Віталій Горбатенко, представник управління головного технолога Сумського НВО.

Переможцем у професійній компетенції «Слюсарні роботи» став учень ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» Віталій Жерьобкін.

Голова журі з компетенції «Кладка цегли» Віталій Ворона, головний інженер ТОВ «Хімбуд», із задоволенням повідомив, що у сумських будівельників підростає достойна зміна – молодь, яка буде відбудовувати нашу країну. А переможець першого етапу конкурсу гідний представляти Сумську область у Києві на всеукраїнському етапі.

Переможцем у професійній компетенції «Кладка цегли» став учень ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище» Дмитро Лещенко.

Голова журі з компетенції «Електромонтажні роботи» Олег Лях, директор ООО «ОМ», теж залишився задоволений тим, як конкурсанти виконали завдання:

- Учнів уже можна брати на роботу електриками, бо вони багато чого вміють. Також хочу подякувати організаторам конкурсу – все було організовано дуже чітко, - відзначив О.Лях.

У професійній компетенції «Електромонтажні роботи» переміг учень ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» Владислав Тимощук.

- Усі учасники конкурсу – переможці. У членів журі були гострі, напружені дебати, адже визначатися було нелегко, - зізнається голова журі з компетенції «Зварювальні роботи» Анатолій Обравіт, директор ТОВ «Компвелдінг». – Хлопці показали високу майстерність.

Перемогу в професійній компетенції «Зварювальні роботи» здобув учень ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» Роман Гончаров.

Високі оцінки журі отримали і конкурсанти з компетенції «Перукарське мистецтво» та «Технології моди».

- Мені не страшно за майбутнє нашого міста, якщо у нас будуть такі майстри. Навчайтесь - робочих місць для вас предостатньо, - сказала голова журі з компетенції «Перукарське мистецтво» Алла Клименко, технолог компанії «ESTEL».

У компетенції «Перукарське мистецтво» кращою визнана конкурсна робота учениці ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг» Богдани Мащак.

- Наш конкурс тривав два дні. Були емоції, навіть сльози, але завершилося все чудово, - говорить голова журі з компетенції «Технології моди» Тетяна П’ятницька, пригадуючи, як дівчата намагались до останньої хвилини вдосконалити свою роботу. - Прагнення створити досконале приведе вас до мети.

Перемогу в професійній компетенції «Технології моди» здобула учениця ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» Вікторія Карпець.

- Ви - щасливі люди. Ви затребувані вже сьогодні і завтра також будете затребувані, тому що ваші професії дуже важливі, - відмітила очильниця департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова, звертаючись до учнів професійно-технічних навчальних закладів під час урочистого підведення підсумків конкурсу. – Бажаю вам щедрих роботодавців. Отримавши роботу, ви повинні стати гідними членами команди і демонструвати свій професіоналізм. Ми всі разом робимо дуже важливу справу – працюємо для того, щоб наша держава була успішною.

До відома: Відкриття Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WORLDSKILLS UKRAINE вперше відбулося в жовтні 2016 року в Києві за вісьмома професійними компетенціями. У 2018 році у змаганнях взяли участь конкурсанти з усіх регіонів України, які продемонстрували свої технічні здібності, індивідуальні та колективні якості, вирішуючи задачі, максимально наближені до реальних.

Вихованці закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області три роки поспіль беруть участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності WORLDSKILLS UKRAINE. 2017 року за професіоналізм у компетенції «Кондитерське мистецтво» срібною медаллю нагороджено Аліну Бровкіну, ученицю державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти».

Залучення молоді, яка обрала професійну (професійно-технічну) освіту, до участі в таких змаганнях сприяє популяризації робітничих професій, професійній орієнтації, а також впровадженню в систему професійної освіти кращих міжнародних практик і зміцненню державно-приватного партнерства.

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