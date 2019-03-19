Субсидии и льготы ЖКХ: что нового Сумчанам разъяснили особенности пользования монетизируемыми субсидиями и льготами на жилищно-коммунальные услуги.

О текущей ситуации с назначением этих видов государственной помощи рассказали на брифинге директор департамента социальной защиты населения Татьяна Масик и заместитель директора департамента, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко.

Татьяна Масик напомнила, что сейчас действуют две формы выплаты субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг - безналичная и наличная. Первая предполагает, что субсидия (льгота) поступает на учетную запись в ПАО «Ощадбанк», и он рассчитывается по субсидианту (льготнику) с поставщиками услуг в пределах выделенного размера субсидии (льготы). Вторая - что «живые» деньги выплачиваются непосредственно получателям субсидии (льготы), и они самостоятельно рассчитываются с поставщиками услуг.

Директор департамента социальной защиты населения отметила, что выплата «живыми» деньгами осуществляется в соответствии с финансированием, поэтому части пенсионеров субсидия и пенсия могут поступить в разные дни.

Информацию о размере субсидии и состояние ее начисления можно узнать онлайн с Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, о льготах - в личном кабинете льготника на сайте ПАО «Ощадбанк» (также налаживается СМС-информирование этой категории).

В ноябре получателями субсидий являются 28150 домохозяйств (406 выбрали безналичную форму). Льготами на оплату за жилищно-коммунальные услуги пользуются 12239 горожан (231 выбрали наличную форму). В связи с отсутствием информации в Государственной налоговой службе Украины о доходах за третий квартал 2019 года, департамент соцзащиты пока не регистрирует дела, по которым обращение по назначению субсидии поступили в ноябре (а таких более 1500). Но обязательно сделает это, как только будут необходимые данные. Желающие получать субсидию с ноября могут подавать заявления в декабре и январе, сообщили чиновницы.

Татьяна Масик обратила внимание сумчан, которые пользуются льготой в безналичной форме, на то, что Ощадбанк перечисляет средства поставщикам услуг в определенной последовательности (тепло, газ и т.д.). Поэтому, если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%, если же нет, выплачивается только за те услуги, на которые хватит средств. Льготник может определить другую последовательность, подав соответствующее заявление в департамент социальной защиты населения.

Ирина Лагиренко подчеркнула претендентам на субсидию важность правильного заполнения заявлений и деклараций. Она призвала не скрывать доходы, ведь в отдельных случаях решение о назначении пособия может принять соответствующая комиссия. Субсидиантам чиновница отметила своевременности информирования в случае разного рода изменений.

Она рассказала, что в последнее время чаще всего сумчане-субсидианты обращаются за советом в выборе определенного вида помощи на жилищно-коммунальные услуги (субсидия или льгота). Также просят разъяснить причины уменьшения размера пособия по домохозяйствам, которые пользуются индивидуальным отоплением. Причиной такого уменьшения является снижение цены газа и соответствующая корректировка социальных нормативов на это топливо для отопления.

Получить консультации по вопросам оформления субсидии или льготы можно в общественной приемной при департаменте соцзащиты населения (улица Харьковская, 35), по месту жительства (Химгородок, Курский и 9-й микрорайоны), в консультативных пунктах (ЦПАУ и ООО «Городской единый информационно-расчетный центр»), а также по телефонам: 60-45-06, 63-54-97, 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Спикеры отметили, что всем запрашивающим пытаются предоставить исчерпывающую информацию по затронутым вопросам, даже если они не относятся к их компетенции. Вместе с тем, посоветовали, что для оперативности решения вопросов, сумчанам лучше обращаться непосредственно в ответственную структуру / учреждения: при назначении субсидии (льготы) - в департамент социальной защиты населения; по потребленным услугам, начисленным суммам, размеру задолженности (переплаты) - к управителям (ЖЭКам), ОСМД, исполнителям коммунальных услуг; о перечислении средств управителям, ОСМД, исполнителям коммунальных услуг - в ПАО «Ощадбанк»; по операциям по счету получателя субсидии / льгот - в банк, в котором открыт счет.