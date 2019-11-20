ТЕСТ: Житлова субсидія без порушень (перевірте себе і сусіда) ® Що слід пам’ятати одержувачеві житлової субсидії, щоб не опинитися у числі порушників і не втратити право на підтримку від держави?

Дайте відверту відповідь на чотири запитання:



1. Чи вірно Ви вказали у декларації реальні доходи:

- дохід від неофіційної здачі майна в оренду;

- дохід від реалізації власного майна

- незадекларовані приробітки;

- інші надходження (у тому числі закордонні перекази).

2. Чи надали всі вірні данні про майновий стан:

- транспортні засоби молодше 5 років;

- майно, товари, послуги вартістю понад 50 тис. грн. придбані за 12 міс. до звернення.



3. Чи Ви задекларували дані щодо всіх:

- осіб зі складу домогосподарства та членів їх сімей, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання.

4. Чи повідомляли ви у 30-денний термін про зміни:

- складу зареєстрованих у помешканні;

- набору житлово-комунальних послуг;

- придбання транспортного засобу (авто, мотоцикл тощо ) молодше 5 років;

- придбання товарів та послуги вартістю понад 50 тис грн.;

- отримання спадщини, цінних дарунків.

Результати тесту:

Ви відповіли «так» на всі запитання

Вам немає чого хвилюватися, Ви є сумлінним отримувачем!

Ви вагалися з відповіддю хоч на одне запитання

Є привід проконсультуватися у місцевому органі соціального захисту населення – раптом ви чогось не врахували.

Ви відповіли «ні» на одне чи більше запитань

Це означає, що невдовзі у держави можуть виникнути сумніви – а чи законно Ви отримували кошти?

Про факти незаконного отримання субсидій, інших видів соціальної підтримки повідомляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 . Соціальна підтримка надається за рахунок наших податків і має надходити тим, хто її справді потребує! Контролюємо спільно!

Матеріал підготовлено в рамках проекту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння Світового банку.