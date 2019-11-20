ТЕСТ: Житлова субсидія без порушень (перевірте себе і сусіда) ®

1. Чи вірно Ви вказали у декларації реальні доходи:
- дохід від неофіційної здачі майна в оренду;
- дохід від реалізації власного майна
- незадекларовані приробітки;
- інші надходження (у тому числі закордонні перекази).
2. Чи надали всі вірні данні про майновий стан:
- транспортні засоби молодше 5 років;
- майно, товари, послуги вартістю понад 50 тис. грн. придбані за 12 міс. до звернення.
3. Чи Ви задекларували дані щодо всіх:
- осіб зі складу домогосподарства та членів їх сімей, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання.
4. Чи повідомляли ви у 30-денний термін про зміни:
- складу зареєстрованих у помешканні;
- набору житлово-комунальних послуг;
- придбання транспортного засобу (авто, мотоцикл тощо ) молодше 5 років;
- придбання товарів та послуги вартістю понад 50 тис грн.;
- отримання спадщини, цінних дарунків.
Ви відповіли «так» на всі запитання
Вам немає чого хвилюватися, Ви є сумлінним отримувачем!
Ви вагалися з відповіддю хоч на одне запитання
Є привід проконсультуватися у місцевому органі соціального захисту населення – раптом ви чогось не врахували.
Ви відповіли «ні» на одне чи більше запитань
Це означає, що невдовзі у держави можуть виникнути сумніви – а чи законно Ви отримували кошти?
Про факти незаконного отримання субсидій, інших видів соціальної підтримки повідомляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 . Соціальна підтримка надається за рахунок наших податків і має надходити тим, хто її справді потребує! Контролюємо спільно!
Матеріал підготовлено в рамках проекту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння Світового банку.