Общество

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Вчера 13:18557

ТЕСТ: Житлова субсидія без порушень (перевірте себе і сусіда) ®

Що слід пам’ятати одержувачеві житлової субсидії, щоб не опинитися у числі порушників і не втратити право на підтримку від держави?

Дайте відверту відповідь на чотири запитання: 

1. Чи вірно  Ви вказали у декларації реальні доходи:

- дохід від неофіційної здачі майна в оренду;

- дохід від реалізації власного  майна 

- незадекларовані приробітки;

- інші надходження (у тому числі закордонні перекази). 

2. Чи надали всі вірні  данні про майновий стан:

- транспортні засоби молодше 5 років;

майно, товари, послуги  вартістю понад 50 тис. грн. придбані за 12 міс. до звернення. 

3. Чи Ви задекларували дані  щодо всіх:

- осіб зі складу домогосподарства та членів їх сімей, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. 

4. Чи  повідомляли ви у 30-денний термін про зміни: 

- складу зареєстрованих у помешканні;

- набору житлово-комунальних послуг;

- придбання транспортного засобу (авто, мотоцикл тощо ) молодше 5 років;

- придбання товарів та послуги вартістю понад 50 тис грн.;

- отримання спадщини, цінних дарунків. 

Результати тесту: 

Ви відповіли «так» на всі  запитання 

Вам немає чого хвилюватися, Ви є сумлінним отримувачем! 

Ви вагалися з відповіддю хоч на одне запитання 

Є привід проконсультуватися у місцевому органі соціального захисту населення – раптом ви чогось не врахували. 

Ви відповіли «ні» на одне чи більше запитань 

Це означає, що невдовзі у держави можуть виникнути сумніви – а чи законно Ви отримували кошти? 

Про факти незаконного отримання субсидій, інших видів соціальної підтримки  повідомляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 . Соціальна підтримка надається за рахунок наших податків і має надходити тим, хто її справді потребує! Контролюємо спільно!

Матеріал підготовлено в рамках проекту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння Світового банку.  

 
 
 
Общество
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