Фонд соціального страхування України – турбота про людей з особливими потребами 3 грудня світова спільнота відзначила Міжнародний день людей з інвалідністю. До вшанування осіб з обмеженими фізичними можливостями долучився і Фонд соціального страхування України.

- Звичайно, цей день не можна називати святковим. Проте він привертає увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх гідності, прав і благополуччя. А ще - акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з обмеженими можливостями у політичному, соціальному, економічному і культурному житті, - говорить начальник управління виконавчої дирекції Фонду в Сумській області Віра Лаврик.

Ми попросили Віру Іванівну розповісти нашим читачам про те, що вдалося зробити для потерпілих на виробництві внаслідок отриманих травм та професійних захворювань і як відзначає цей день управління.

- Працівники сумського управління завжди беруть активну участь у відзначенні Міжнародного дня людей з інвалідністю. Нинішній рік не став винятком. Для потерпілих на виробництві та внаслідок професійних захворювань фахівці управління та його відділень провели низку різноманітних заходів. Так, у містах і районах області для інвалідів праці було організовано зустрічі, збори, засідання за «круглими столами» за участю роботодавців, на яких розглянули та обговорили питання їх соціального захисту.

Показовою в цьому плані стала зустріч у форматі «круглого столу» в Сумському міському відділенні. Тут жвавий діалог з потерпілими на виробництві у по-домашньому теплій обстановці провели керівники і спеціалісти управління та двох відділень, що обслуговують застрахованих осіб обласного центру, Сумського, Лебединського і Краснопільського районів, а також представники закладів та підприємств, що надали спонсорську допомогу в організації заходу. Його учасникам було продемонстровано фільм та слайди, які розповідають про участь людей з інвалідністю у відбіркових обласних та фінальних змаганнях VII Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», що відбулися цього року в Сумах та Ужгороді. Присутнім на засіданні подарували свої виступи викладачі та студенти Сумського вищого училища культури і мистецтв імені Д.С.Бортнянського. В їх майстерному виконанні прозвучали естрадні та народні пісні, гуморески, класичні та сучасні твори для скрипки. А на завершення 25 гостям «круглого столу», які свого часу отримали травми на виробництві, соцстрахівці вручили подарунки з продуктовими наборами, придбані за кошти спонсорів.

На початку грудня фахівці 10 відділень відвідали інвалідів-«спинальників», вивчили умови їх проживання, особливості побутового та медико-соціального обслуговування, надали відповіді на запитання з основних напрямків діяльності Фонду. В адміністративних приміщеннях поновили інформаційні стенди з актуальними відомостями для відвідувачів щодо соціальних прав та гарантій потерпілих на виробництві. Відділення також оприлюднили показники своєї діяльності щодо призначених та виплачених страхових допомог і наданих медико-соціальних послуг за поточний рік. Роботу щодо соціального захисту людей з інвалідністю, які перебувають на обліку у Фонді, широко висвітлили в місцевих засобах масової інформації та на корпоративному веб-сайті.

Зауважу, що люди, які в результаті травм на виробництві чи професійних захворювань отримали інвалідність, не епізодично, а постійно оточені турботою з боку Фонду. І це є одним з важливих напрямів діяльності управління та його відділень.

- Розкажіть, будь-ласка, докладніше, чим саме допомагаєте постраждалим.

- Для осіб з особливими потребами ми надаємо понад 20 видів страхових виплат, матеріального забезпечення, медичних і соціальних послуг. Сьогодні під соціальним захистом Фонду в області перебуває більше 5 тисяч потерпілих на виробництві та внаслідок професійних захворювань і майже 500 переселенців з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Половина з них є інвалідами праці. На їх підтримку з початку нинішнього року було спрямовано понад 140 млн. грн соцстрахівських коштів у формі страхових виплат. При цьому середній розмір щомісячної допомоги постраждалим від травмувань і профзахворювань склав 2726 гривень, що більше, ніж торік. Майже півтора мільйона гривень ми витратили на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності для 189 осіб з особливими потребами. І цим захист інвалідів праці не вичерпується.

Послуги з медичної та соціальної допомоги цьогоріч ми надали 1335 потерпілим. На ці цілі спрямували значну суму коштів - майже 170 млн грн. Завдяки старанням соцстрахівців близько 500 осіб з інвалідністю отримали санаторно-курортне лікування. Більше 30 наших підопічних зміцнили своє здоров’я в реабілітаційних відділеннях оздоровниць України. Майже 150 інвалідів праці забезпечили технічними та іншими засобами реабілітації. Чималу суму коштів було спрямовано на очне протезування та придбання окулярів, слухових апаратів, забезпечення додатковим харчуванням, лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Цими послугами скористалася понад одна тисяча інвалідів праці. Одинадцяти з них ми придбали інвалідні коляски.

- Серед людей з особливими потребами багато тих, кому бракує спілкування, хто прагне активного громадського життя. Чи можна в таких випадках розраховувати на вашу підтримку?

- З цією метою створено і впродовж семи років поспіль успішно реалізовується соціальний проєкт Фонду - Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» серед осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва. У червні цього року управління на високому рівні провело відбіркові регіональні змагання в легкоатлетичному манежі СумДУ. На старти з шести видів спорту - армреслінгу, бомбаскету, гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу та шахів - вийшло понад 100 людей з обмеженими фізичними можливостями, які перебувають під опікою Фонду. А у вересні команда Сумської області у складі 11 найкращих спортсменів-аматорів взяла участь у фінальних змаганнях, які протягом трьох днів проходили в Ужгороді, де посіла дев`яте місце серед 25 команд з усієї України. Це доволі високий результат. Але головна мета Всеукраїнської спартакіади «Сила духу», звісно, не призові місця, а сприяння поверненню потерпілих внаслідок професійної діяльності до активного життя. Відтак спартакіада стала не просто однією з форм соціальної реабілітації потерпілих, а масштабним спортивним заходом, що пропагує здоровий спосіб життя серед людей, які отримали травми або профзахворювання на виробництві, серед тих, хто втратив здоров’я в процесі трудової діяльності, але не втратив силу духу та віру в себе і своє майбутнє.

- Чи займається управління профілактикою профзахворювань і травматизму на виробництві?

- Сьогодення спонукає працівників управління та його відділень, які обслуговують потерпілих від нещасних випадків на виробництві та внаслідок профзахворювань, до пошуку нових організаційних підходів і методів управління охороною праці, напрацювання законодавчо обґрунтованих важелів впливу на керівництво підприємств у сфері запровадження безпечних і нешкідливих умов праці. Велику роботу в цьому напрямку проводить служба страхових експертів. Адже працювати в належних умовах – право кожної людини. Тому пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці відіграє важливу роль для попередження виробничого травматизму та, відповідно, інвалідності працівників.

Скажу відверто: для нас, працівників управління, інваліди праці – не просто категорія громадян. Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все буде добре. І тому ми робимо все залежне, щоб допомогти людям з обмеженими можливостями відчути себе соціально захищеними і рівними серед здорових співвітчизників.

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