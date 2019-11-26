Право на пільги: все, що потрібно знати Серед додаткових заходів соціального захисту переважне місце належить пільгам, які передбачено законодавством.

Пільги – це встановлені законодавством або іншими нормативними актами переваги, що надаються особі (або групі осіб) порівняно з іншими громадянами.

Існування пільг – складна проблема. Світова практика свідчить, що пільги можуть застосовуватись, але обсяги пільг мають бути оптимальними, їх критерії мають бути встановлені у законі, і при цьому має бути додержано принципу соціальної справедливості щодо забезпечення прав у цілому для населення або його частини.

За сферою суспільного життя пільги поділяють на трудові, податкові, транспортні, житлові, у сфері охорони здоров'я, освіти тощо.

Залежно від характеру підстави, з якої пільги надаються певним категоріям осіб, пільги поділяють на професійні й соціальні.

В Україні пільги встановлені для певних категорій працівників у зв'язку з їх професійним статусом (народні депутати, депутати місцевих рад, військовослужбовці, працівники міліції, судді, прокурори, слідчі прокуратури та інші), та у зв'язку з особливим соціальним статусом окремих категорій населення (ветерани війни, ветерани праці, ветерани органів внутрішніх справ та військової служби, особи з інвалідністю та інші).

Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків відноситься та або інша особа. При цьому, зобов’язання щодо відшкодування частини вартості спожитої електроенергії, централізованого опалення та гарячого водопостачання бере на себе держава – відшкодування частини вартості проводиться з державного бюджету України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 р. № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного длоходу сім’ї, який визначає механізм реалізації права на отримання пільг залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами.

Категорії громадян пільговиків, які мають право на пільги з урахуванням доходу сім'ї:

учасники війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (крім членів сімей загиблих учасників АТО); особи з особливими заслугами перед Батьківщиною; батьки померлої особи з особливими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими заслугами; особи з особливими трудовими заслугами; батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами; діти війни; жертви нацистських переслідувань; багатодітні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім’ї; опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (3 категорія); дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії); дитина (ЧАЕС) з інвалідністю.

Категорії громадян, яким надаються пільги без урахування доходів:

учасники бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни 1-3 груп; члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО; реабілітовані особи; опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з ЧАЕС (1, 2 категорія); дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1, 2 категорії); постраждалі особи внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій (ліквідатор та потерпілий); ветерани військової служби; вдова (вдівець) ветерана військової служби; ветерани органів внутрішніх справ; вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ; ветерани державної пожежної охорони; вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони; ветерани Державної служби спеціального зв’язку; вдова (вдівець) Державної служби спеціального зв’язку; ветерани служби цивільного захисту; вдова (вдівець) ветерана служби цивільного захисту; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби; вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби; ветерани податкової міліції; вдова (вдівець) ветерана податкової міліції; вдова (вдівець), батьки військовослужбовця, який загинув (помер) під час проходження військової служби, її (його) діти; дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти; особи з інвалідністю з числа військовослужбовців.

До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія; 2) заробітна плата; 3) грошове забезпечення; 4) стипендія; 5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності); 6) доходи від підприємницької діяльності; 7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Для визначення права на отримання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

У разі, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

Максимальний розмір доходу, при оподаткуванні якогo може бути застосована податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2940 гривень.

Після закінчення дванадцяти місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

Зміна механізму надання та розрахунку громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, отримання пільговиками (більшість яких пенсіонери) платіжок за житлово-комунальні послуги без урахування пільг, викликали неабиякий ажіотаж у населення. Що ж насправді відбувається?

З 1 жовтня набув чинності Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі». Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, та механізм надання громадянам у грошовій формі таких пільг:

• на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також житлово-комунальних послуг, а саме:

- житлових послуг - послуг з управління багатоквартирним будинком; - комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

• на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі – об'єднання), а саме:

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів; - витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку; - витрат на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

• на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створене об'єднання.

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (крім військовослужбовців), "Про Службу безпеки України", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про музеї та музейну справу", "Про захист рослин", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про охорону дитинства", "Про соціальний захист дітей війни", "Про культуру", "Про освіту", "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров'я (далі – пільговики).

Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонують дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова.

Пільги у безготівковій формі призначаються усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через АТ «Ощадбанк». Для цього АТ «Ощадбанк» веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ «Ощадбанк».

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться, перш за все, про людей похилого віку, які звикли до установленого алгоритму дій і не бажають його змінювати.

За підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого рахунку в АТ «Ощадбанк», рахунок відкривається за заявою пільговика до АТ «Ощадбанк». Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному цим банком.

Залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ «Ощадбанк» за такими обліковими записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначестві.

Пільги у готівковій формі призначаються усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення. За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти

АТ «Укрпошта». Таким чином, кошти надходять на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час. Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги.

Впровадження такої системи має на меті поєднати максимальну зручність для громадян зі створенням необхідних умов для розвитку прозорого та конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення розраховують щомісяця суму пільги з огляду на:

- розмір знижки, на яку пільговик має право згідно з законом; - кількість членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального господарства.

Громадяни пільгових категорій, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Якщо громадяни, які отримують пільги у готівковій формі, заборгують за комунальні послуги понад місяць суму, яка перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 гривень), виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) періоду здійснюється у безготівковій формі.

Пільговики, які відповідно до рівня доходів втратили право на пільги, можуть звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для оформлення житлової субсидії.

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги. Невраховані суми пільги будуть донарахуватися в наступних періодах. Розрахунок платежів (суми пільги) здійснюватиметься органами соціального захисту населення кожному конкретному пільговику.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для надання пільг. Пільговик зобов'язаний повідомляти їх про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

За отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов’язаних із нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів із питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговики звертаються до АТ «Ощадбанк».

Михайло Дубровський, директор Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації

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