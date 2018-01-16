В Сумах бесплатно вакцинируют от кори и дифтерии (видео) Амбулатории Сум обеспечены вакцинами, необходимыми для прививки от кори и дифтерии.

О ситуации с заболеваемостью этими болезнями, а также ОРВИ и грипп, и методах их профилактики рассказали на брифинге замначальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко и замдиректора по оказанию медицинской помощи населению КНП «Центр первичной медицинской медико-санитарной помощи № 2 »Людмила Цюкало.

Наталья Кипенко сообщила, что к середине года в городе наблюдалось увеличение количества больных корью. В целом среди взрослых и детей было зарегистрировано 80 случаев заболевания. В последние полтора месяца новых больных не регистрировали.

По дифтерии, в течение года болезнь подозревали у трех горожан (двух детей и одного взрослого), однако диагноз не был подтвержден.

Чиновница отметила, что единственным действенным методом профилактики кори и дифтерии является прививка.

«Призываем всех делать прививки, потому что это единственная защита от многих заболеваний. Вакцины, входящих в календарь профилактических прививок, в том числе вакцины от кори и дифтерии, закупаются за государственные средства. Прививки бесплатные, вакцины качественные. Медицинская сеть города обеспечена ими в достаточном количестве», - отметила Наталья Кипенко.

Для того, чтобы сделать прививку от кори или дифтерии, рассказала Людмила Цюкало, необходимо обратиться к врачу первичного звена, с которым подписана декларация, который после консультации и осмотра даст направление на прививку. Необходимыми для вакцинации расходными материалами, так же как и вакцинами, медицинские учреждения города обеспечены.

А вот вакцина против гриппа путем государственных закупок не закупается. Сумчане могут приобрести ее за свой счет или же работодатель организовать вакцинацию за средства предприятия или учреждения. По официальным данным, сообщила Наталья Кипенко, пока привилось около 1000 сумчан.

В последние полтора месяца наблюдается типичный для эпидемического сезона рост заболеваемости ОРВИ среди сумчан, но эпидемический порог пока не превышен.

За последнюю неделю зарегистрирован 1571 случай заболевания ОРВИ, что на 23 случая (на 1,4%) меньше, чем за предыдущую неделю - 1594. Среди больных 70,7% (1125 человек) - дети до 18 лет (на прошлой неделе - 1127), из них школьников - 541.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 589,4 на 10 000 населения, что ниже круглогодичного порогового уровня (665,3 на 10000 населения). Поэтому пока потребности во внедрении общегородских ограничительных мер нет. При необходимости школы отправляют на карантин отдельные классы.

Замначальника отдела здравоохранения заверила, что медицинские учреждения города готовы к возможному повышению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Разработан «Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных инфекций и борьба с ними в г. Сумы в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов».