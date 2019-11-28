Перевірка надання соціальної допомоги малозабезпеченим виявила численні порушення: на що звернути увагу отримувачам ® Тим, хто отримує соціальну підтримку неправомірно, рано чи пізно доведеться за це відповідати.

Це ще раз засвідчили результати масштабної перевірки надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яку здійснило Мінсоцполітики за підтримки Світового банку. Понад 33 мільйони гривень повертатимуть до бюджету громадяни, які надали недостовірні дані для отримання цього виду соціальних виплат.

Під час перевірки вперше в Україні було застосовано комплексний підхід до підтвердження достовірності інформації, яку надали заявники для призначення державної соціальної допомоги. Дані осіб, які одержували цей вид підтримки, звірялися з реєстрами державних органів: Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості.

Також опрацьовувалися рекомендації, сформовані Мінфіном за результатами верифікації, а саме інформація щодо достовірності наданих документів, одночасного отримання одного виду соціальної допомоги у різних місцях, наявності квартир, будинків, транспортних засобів, земельних ділянок, вартісних покупок тощо. У низці місцевих управлінь соціального захисту подібну всеохоплюючу звірку даних було здійснено вперше.

Найчастіше порушення – надання недостовірних відомостей

У переважній більшості випадків підставами для повернення коштів були недостовірні дані про заробітну плату та інші доходи, приховування володіння двома і більше квартирами, автомобілями та іншими транспортними засобами, сільськогосподарською технікою. А також - наявність у власності сімей земельних ділянок та отримання доходів від них; коштів від продажу продуктів власного виробництва тощо У низці випадків йдеться про суми не в одну тисячу гривень, які були неправомірно отримані за декілька років надання соціальної допомоги.

За підсумками перевірки у більше ніж 5 тис. випадках було переглянуто право на призначення соціальної допомоги. Наразі вирішуються питання про повернення коштів до бюджету, що дасть змогу спрямувати їх на підтримку тих, хто цього справді потребує. Виявлена сума порушень складає 3,7% від обсягу коштів, які було надано одержувачам цього виду соціальної підтримки в січні 2019 року.

Загалом було перевірено правильність надання соціальної допомоги за майже 53 тисячами особових справ, що становить 21% від кількості отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у січні 2019 року. При цьому було проаналізовано та перевірено більше 70 тис. відомостей стосовно доходів членів малозабезпечених сімей, їх майнового стану, здійснення вартісних покупок, перебування на обліку в ПФУ чи центрах зайнятості тощо. Лише запитів щодо отримання відомостей, які могли вплинути на право отримання соціальної допомоги, було здійснено 44 тис.

Така масштабна робота дала змогу напрацювати унікальний матеріал, який стане підґрунтям для створення системи, що значно підвищить якість заходів з контролю при наданні соціальної підтримки. Адже отримані дані про порушення планується використати при розробці «профілів ризику» – набору характерних ознак отримувачів, що найчастіше зловживають і шахраюють при одержанні соціальної допомоги. І саме до таких категорій громадян соціальні інспектори придивлятимуться уважніше. У сусідній Румунії перехід до подібних вибіркових перевірок дозволив на 86% збільшити ефективність контролю у сфері соціальних виплат і не турбувати зайвими перевірками законослухняних громадян.

У Мінсоцполітики переконані: удосконалення контролю при наданні соціальної підтримки дасть змогу більш адресно допомагати тим, хто цього насправді потребує.

На що звернути увагу отримувачам?

Фахівці Мінсоцполітики рекомендують перед поданням заяви на призначення соціальної підтримки проконсультуватися в місцевому управлінні соціального захисту населення, адже будь-яка інформація, взята, приміром, з інтернету, може виявитися застарілою, тобто такою, що не відповідає чинній нормативній базі, яка постійно вдосконалюється.

Це дасть можливість перед поданням заяви на отримання підтримки від держави:

- ще раз пересвідчитися, що ви справді маєте право на даний вид соціальної допомоги відповідно до закону; - вказати у заяві та декларації необхідні дані (склад сім’ї, доходи, майновий стан, тощо), як того вимагає чинне законодавство для призначення конкретного виду підтримки.

Важливо: вказані дані мають бути актуальними і відповідати дійсності на момент призначення (перепризначення) соціальної підтримки. У разі, коли в ході отримання соціальної допомоги по будь-якій із задекларованих позицій щось зміниться, слід одразу повідомляти про це орган, що призначив підтримку.

Не слід забувати, що державна соціальна допомога – це гроші платників податків, призначені для підтримки тих, кому сьогодні найважче. Тому слід відповідально ставитися до надання відомостей, на підставі яких будуть надаватися ці кошти.

Якщо вам відомі факти незаконного надання чи отримання субсидій, інших видів соціальної допомоги, соціальних послуг, повідомляйте на «гарячу лінію» 0-800-502-757 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви).

Подати офіційне звернення чи скаргу з питань надання житлових субсидій та інших питань соціального захисту можна за телефоном «Урядової гарячої лінії» 15-45.

Матеріал підготовлено в рамках проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння Світового банку.