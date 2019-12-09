Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:29370

Новорічна ялинка: продаж та купівля без порушення законодавства

Ялинка – незмінний атрибут новорічних свят. І продаж новорічних красунь на майданчиках міста вже розпочався. Крім того, придбати їх можна безпосередньо у лісгоспах. Але при купівлі будьте уважними, адже, на жаль, частими є випадки незаконного продажу хвойних дерев.

Ялинка чи сосна, що продається легально, повинна мати самоклейні етикетки чи пластмасові бирки – стяжки зі штрих-кодом та спеціальним засобом кріплення бирки до стовбура. На них вказані спеціальні шифри, що підтверджують законність вирубки.

Перевірити справжність такої бирки можна на сайті чи в додатку для Android (можна безкоштовно встановити з Google Play Market).  Саме це є свідченням того, що вона зрубана без порушення природоохоронного законодавства.

Крім того, дехто намагається самовільно добути ялинку або сосну в лісі, чим порушує чинне  законодавство.

При цьому, звертаємо увагу, що за самовільну вирубку дерев передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 255 до 510 грн., для посадових осіб – від 1275 до 2550 грн.

В окремих випадках за самовільну порубку передбачена і кримінальна відповідальність. Одним із визначальних факторів для притягнення порушника до кримінальної відповідальності є розмір завданої шкоди.

Відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України за незаконну порубку лісу особу може бути притягнено до відповідальності у вигляді штрафу, арешту, обмеження волі або навіть позбавлення волі.

Нагадаємо, за отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр –
41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр –
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр –
40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр –
41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103     (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

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