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Вчера 13:02417

«Пілотні класи» – тільки це й чути в учительському середовищі

Щоб навчатися по-новому, щоб уроки були не лише інформативними і доступними, а ще й цікавими, слід було взяти участь в експерименті.

З 2017 року 4 заклади загальної середньої освіти області, а саме: Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради, Недригайлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, Комунальний заклад Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми та Шосткинська спеціалізована школа І ступеня № 13 Шосткинської міської ради залучені до дослідно-експериментальної роботи на тему: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». 

Учителі діляться своїми враженнями від пілоту.

Кожен день юних експериментаторів у «Новій українській школі» починається з ранкового кола, під час якого формується настрій дітей на день, їхнє дружнє ставлення один до одного і любов до школи.

«З перших днів у школі ми зрозуміли, що навчатись – це весело. Дітки раділи, що нарешті стали школярами. Ми вчились розуміти власні емоції, керувати ними й дослухатися до відчуттів інших. Школярики висловлювали свої почуття і думки, слухали один одного. 

Цьому ми навчались під час ранкової зустрічі, яка і в 3-му класі залишається одним із улюблених видів діяльності. Дуже часто ми проводимо ранкові зустрічі на подвір’ї школи та в саду», – розповідає Ірина Ягупа, учитель пілотного закладу м. Суми. 

Тижні у НУШ мають тематичний характер. Так, у понеділок після обговорення погоди вчитель повідомляє тему тижня: коротко розповідає і пропонує якусь гру, аби учні краще зрозуміли. До кожної теми тижня діти готують лепбуки, тобто його наповнення – це те, що малюють діти.

«Тепер мої учні не лише разом виконують завдання, а й створюють лепбуки, досліджують, роблять проєкти і спільно шукають рішення проблем», – говорить Ірина Ягупа.

Найбільше учням подобаються уроки з інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Він настільки насичений і цікавий! Кожного тижня щось нове. 

Більшість уроків – інтегровані. Тобто учні не мають чіткого поділу на предмети, а впродовж кількох годин щодня всебічно розглядають якусь певну тему, занурюються в неї, водночас навчаючись читати, рахувати, малювати, мислити, робити творчі проекти; опановують ігрові методики. Одна із них – навчання з LEGО. Це надзвичайно ефективний навчальний матеріал. Діти з великим захопленням працюють на уроках, використовуючи цеглинки LEGO. Інтегровані дні, інтегровані тижні – ще одна з ознак НУШ.

Ірина Ситник, учитель пілотного закладу м. Суми, ділиться враженнями про проведення інтегрованих уроків: «На уроках учні самостійно ставлять запитання, проводять дослідження, роблять висновки, формулюють та обговорюють ідеї. Школярі заохочуються до конструювання власних знань через дослід і дослідження. При такому навчанні діти покращують власні комунікативні навички і вчаться довіряти собі».

Діти в пілотних класах не сидять на місці - вони увесь час рухаються і придумують щось нове. А на перерві можуть погратися на килимку для ранкових кіл. Вчителі розповідають, що намагалися влаштувати освітнє середовище якнайзручніше, адже мета реформи – зробити всі школи однаково якісними.

«Третій рік поспіль діти із задоволенням відвідують школу. Бо тут створено всі умови для навчання і відпочинку. Облаштовано сучасне освітнє середовище, де класна кімната стала простором для творчої самореалізації учня, а навчання приносить радість дитині», – говорить Римма Півень, учитель пілотного закладу Краснопільської об’єднаної територіальної громади.

Велику увагу наші вчителі-пілотники приділяють атмосфері в колективі. Із самого початку обговорюються правила класу, які складаються разом із дітками. Найважливіше правило - «піднятої руки»: говори тоді, коли тебе почули і побачили.

Батьки активно залучаються до навчання дітей. Адже тільки тісна співпраця батьків, вчителів та громади гарантує успіх кожної дитини.

Олена Бурнос, учитель пілотного закладу Недригайлівської об’єднаної територіальної громади зазначає: «НУШ – це школа радості. Діти йдуть до неї із задоволенням. Ми, вчителі-пілотники, прагнемо бути сучасними і відкритими, а діти – це дослідники, які йдуть до школи отримувати знання граючись».

Важлива ознака пілотування – це успіх реформи, який значною мірою залежить від готовності вчителів змінюватися. Учителі пілотних шкіл постійно опановують нові методики, проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації. На платформі EdEra пропонується комбінований очно-дистанційний курс, який відкритий для всіх охочих. Пройти навчання там може не лише вчитель, який хоче опанувати нові методики, а й батьки школярів.

«Загалом мені подобається працювати, тому що вчитель має свободу вибору, можливість вносити зміни при плануванні теми, визначати, скільки часу потрібно на вивчення кожної з них», – говорить Римма Півень.

За два роки пілотування вчителям-пілотникам доводилося часто відповідати на питання: «Навіщо воно тобі?» Але вони мають стійке переконання, що вчителі початкових класів формують нову націю. Педагоги впевнені, що через багато років будуть жити у розвиненій європейській країні, якою керуватимуть їх учні.

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