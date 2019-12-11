Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:55479

Сумські рятувальники попереджають про безпеку під час святкувань Нового року

Наближаються новорічні свята і майже в кожній установі відбудуться святкові заходи з великою кількістю людей. Щоб наслідки від пожежі нікому не зіпсували свята, обов’язково необхідно дотримуватися певних правил пожежної безпеки. Такі вимоги існують як до організації заходів з великою кількістю людей, так і до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування новорічних свят.

При організації заходів з великою кількістю людей необхідно дотримуватись основних вимог пожежної безпеки, а саме:

- при кількості учасників заходу понад 50 осіб слід використовувати приміщення, які забезпечені не менше як двома евакуаційними виходами;

- на вікнах заборонено використовувати глухі ґрати;

- килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги

- особи, яким доручено проведення святкових заходів, перед їх початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення та переконатись у належному протипожежному стані приміщень (наявність необхідної кількості вогнегасників, справність засобів зв’язку, пожежної автоматики та сигналізації тощо).

Влаштовуючи ялинку, неухильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, а саме:

- ялинка має бути встановлена на стійкій основі;

- забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації;

- ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок;

- при виявленні будь-якої несправності в ілюмінації (нагрівання дротів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути;

- мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо має становити не менше 1 метра;

- не прикрашайте ялинку ватою, папером та іншим горючим матеріалом;

- необхідно використовувати тільки електричні гірлянди сертифікованого виробництва;

- у приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено використовувати піротехнічні вироби;

- заборонено одягати дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших легкозаймистих матеріалів;

- у приміщенні, де встановлено ялинку, необхідно обладнати протипожежним куточком, в якому мають знаходитися вогнегасники та інші наявні первинні засоби пожежегасіння. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101! 

 

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області 

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