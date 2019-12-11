Сумські рятувальники попереджають про безпеку під час святкувань Нового року Наближаються новорічні свята і майже в кожній установі відбудуться святкові заходи з великою кількістю людей. Щоб наслідки від пожежі нікому не зіпсували свята, обов’язково необхідно дотримуватися певних правил пожежної безпеки. Такі вимоги існують як до організації заходів з великою кількістю людей, так і до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування новорічних свят.

При організації заходів з великою кількістю людей необхідно дотримуватись основних вимог пожежної безпеки, а саме: - при кількості учасників заходу понад 50 осіб слід використовувати приміщення, які забезпечені не менше як двома евакуаційними виходами; - на вікнах заборонено використовувати глухі ґрати; - килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги - особи, яким доручено проведення святкових заходів, перед їх початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення та переконатись у належному протипожежному стані приміщень (наявність необхідної кількості вогнегасників, справність засобів зв’язку, пожежної автоматики та сигналізації тощо). Влаштовуючи ялинку, неухильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, а саме: - ялинка має бути встановлена на стійкій основі; - забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації; - ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок; - при виявленні будь-якої несправності в ілюмінації (нагрівання дротів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути; - мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо має становити не менше 1 метра; - не прикрашайте ялинку ватою, папером та іншим горючим матеріалом; - необхідно використовувати тільки електричні гірлянди сертифікованого виробництва; - у приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено використовувати піротехнічні вироби; - заборонено одягати дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших легкозаймистих матеріалів; - у приміщенні, де встановлено ялинку, необхідно обладнати протипожежним куточком, в якому мають знаходитися вогнегасники та інші наявні первинні засоби пожежегасіння. У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101! Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області