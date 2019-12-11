Сумські рятувальники попереджають про безпеку під час святкувань Нового року

При організації заходів з великою кількістю людей необхідно дотримуватись основних вимог пожежної безпеки, а саме:
- при кількості учасників заходу понад 50 осіб слід використовувати приміщення, які забезпечені не менше як двома евакуаційними виходами;
- на вікнах заборонено використовувати глухі ґрати;
- килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги
- особи, яким доручено проведення святкових заходів, перед їх початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення та переконатись у належному протипожежному стані приміщень (наявність необхідної кількості вогнегасників, справність засобів зв’язку, пожежної автоматики та сигналізації тощо).
Влаштовуючи ялинку, неухильно дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, а саме:
- ялинка має бути встановлена на стійкій основі;
- забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації;
- ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок;
- при виявленні будь-якої несправності в ілюмінації (нагрівання дротів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути;
- мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо має становити не менше 1 метра;
- не прикрашайте ялинку ватою, папером та іншим горючим матеріалом;
- необхідно використовувати тільки електричні гірлянди сертифікованого виробництва;
- у приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено використовувати піротехнічні вироби;
- заборонено одягати дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших легкозаймистих матеріалів;
- у приміщенні, де встановлено ялинку, необхідно обладнати протипожежним куточком, в якому мають знаходитися вогнегасники та інші наявні первинні засоби пожежегасіння.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101!
Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області