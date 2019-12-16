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Вчера 13:27609

Нова українська школа: як змінилося навчання школярів і педагогів Сумщини

Заклади загальної середньої освіти Сумщини йдуть у ногу з часом, не бояться змінюватись, експериментувати.

Освітня галузь нашої області постійно знаходиться у стані творчого процесу - а як інакше? До наших закладів освіти приходять сучасні школярі – так зване покоління Y і Z, тобто «діти нового тисячоліття», які значно відрізняються від тих, що були 5, 10, а тим паче 20 років тому. А оскільки змінилися діти – має змінитися і школа. 

Запровадження освітньої реформи «Нова українська школа» в нашому регіоні вже має свої позитивні досягнення і здобутки. Саме Сумщина належить до лідерів, де результативно і предметно піклуються про створення нового освітнього середовища.

Дослідження засвідчили, що чим більше активного простору припадає на дитину, тим більше можливостей створюється для її розвитку і творчості; а включеність і самоконтроль дитини є вищими за наявності більших можливостей для прояву ініціативи, самостійної участі у створенні умов навчання.

Молодші школярі нашого регіону навчаються у комфортних класах, забезпечені одномісними учнівськими комплектами меблів, інтерактивними проекторами, багатофункціональними пристроями, ноутбуками, ламінаторами, документ-камерами, флеш-накопичувачами, корковими дошками, екранами для проекції, дидактичними матеріалами  та приладами. Уроки, поєднані з творчістю, проходять з ентузіазмом і загальним позитивним настроєм. 

Шкільне освітнє середовище здатне не тільки забезпечувати комфорт для дітей і дорослих. За допомогою організації простору можна впливати на мотивацію учнів до навчання, формувати сприятливу атмосферу, забезпечувати потребу в дослідженні, задовольняти освітні потреби учнів.

Інтегровані уроки є одним із найважливіших нововведень у сучасній початковій школі. Ефективність навчання підвищується через гру. Особливо подобаються учням ранкові зустрічі, вправи для психологічного налаштування, руханки та комунікативні ігри, дихальні та релаксаційні вправи, ігри у приміщенні та поза ним. Учителі проводять їх щодня, адже вони налаштовують дітей на позитив. Окрім того, використовують рутини – вони формують у дітей алгоритм, що за чим робити. Діти вчаться обробляти інформацію, досліджувати, працювати в команді, розвивати емоційний інтелект та оцінювати свою діяльність.

На уроках використовуються набори LEGO, які першокласники Нової української школи отримали безкоштовно. LEGO - це не тільки іграшка, це надзвичайно ефективний навчальний матеріал. Усі педагоги отримують методики з його використання на різних уроках для отримання різних навчальних результатів. Ці набори можна використовувати на всіх уроках, у проєктно-пошуковій діяльності, для ігор і рефлексії. І що дуже важливо: за допомогою цих наборів можна ефективно розвивати оперативну пам’ять дітей.

Справді, спостерігаючи за учнями, помічаєш, що процес навчання їм подобається, адже сама суть реформи «Нова українська школа» полягає у зміні системи освіти із «зубріння» на освоєння навичок, корисних у житті. Основний позитив НУШ: дітей не змушують вчитися, а заохочують до навчання у новому форматі.

Ключовою особистістю реформи залишається вчитель. Для втілення різних методів та прийомів на уроках потрібна велика попередня підготовка вчителя. Педагоги наполегливо готуються до кожного заняття, використовуючи інтернет-ресурси, спеціальну літературу і власну творчість.

У МОН переконані, що успіх нового стандарту освіти значною мірою залежить від готовності вчителів змінюватися. Їм потрібно опанувати нові методики та відійти від старих звичок.

Педагоги Сумщини - активні учасники тренінгів The LEGO Foundation, де опановують ігрові методики навчання з LEGO. У межах програми Еразмус+ вони беруть участь у тренінгах з методик викладання STEAM-предметів; активно працюють із дистанційними курсами на EdEra, які зараховуються як офіційне підвищення кваліфікації. Сьогодні очевидною є аксіома: вчителям самим треба вчитися і не зупинятися на досягнутому, адже компетентність вчителя безпосередньо залежить від успіхів, розвитку та розуміння потреб дитини.

Батьки із розумінням ставляться до нововведень, готові бути партнерами: вони беруть активну участь в освітньому процесі, створюють групи у соціальних мережах, звертають увагу влади на недоліки.

Варто відмітити, що першопрохідцями «Нової української школи» за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» в Сумській області стали 4 заклади загальної середньої освіти області, а саме: Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради, Недригайлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, Комунальний заклад Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми та Шосткинська спеціалізована школа І ступеня № 13 Шосткинської міської ради, які вже третій рік поспіль продовжують пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Учасники експерименту діляться з колегами набутим досвідом щодо діяльнісного підходу, формувального оцінювання (коли оцінюють поступ кожної дитини, а не відповідність ідеалу, не порівнюючи дітей один з одним); розповідають про те, як діти вчаться застосовувати знання на практиці, не боячись робити помилки (адже це – звичайний аспект навчання), спільно з вчителем виробляють правила поведінки.

Учитель пілотного закладу Ірина Ягупа (м. Суми) зазначила наступне: «Серед плюсів – у дітей не втрачається інтерес до навчання, тому що уроки побудовані цікаво. Я думаю, що за такою програмою дітям буде цікаво навчатися й надалі. Модельна програма, посібники, робота вчителя і його ставлення до навчання побудовані на тому, щоб зацікавити дитину».

Сьогодення вимагає від нас, педагогів, підвищення якості освіти, що передбачає різнобічний розвиток особистості дитини, формування у неї ключових компетентностей, орієнтує на формування якостей, потрібних для успішної реалізації в суспільстві, виховання всебічно розвинених громадян і патріотів, які поведуть вперед українську економіку у ХХІ столітті.

Уся робота, проведена педагогами області, є ефективною, бо найбільша наша радість – бачити щасливі оченята наших учнів, які сяють радісним блиском та жагою пізнання нового. Отже, не бійтеся змін, живіть по-новому, збагачуйте свою життєву палітру яскравими барвами.

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