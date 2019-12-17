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Вчера 15:56256

Генеральне прибирання квартир перед Новим Роком 2020 ®

Прибирання квартир перед святами – давній звичай українскьких господинь. Приємно сісти за святковий стіл з друзями, рідними та близькими у чисто вимитій домівці.

Але у кожної жінки напередодні Нового року так багато справ, що часу на все не вистачає. Чи не краще приділити його собі, дітям, коханим, а професіоналам залишити прибирання? Сьогодні у вас є така можливість − всі клопоти візьме на себе Клінінгова компанія УБЕРЕМ

Що входить до складу генерального прибирання перед святом? 

Клінери діляться переліком робіт, які зазвичай виконують в квартирі. Ось що треба зробити.

  • • Витерти всі поверхні від пилу, бруду. Відполірувати їх.

  • • Протерти скляні поверхні, дзеркала.

  • • Відчистити м’які меблі, зайнятися чисткою килимів. 

  • • Відмити, відчистити кухонні меблі, плиту, техніку.

  • • Продезінфікувати ванну, унітаз.

  • • Помити кахель, зняти з нього вапняний наліт.  

Потрібно також здійснити миття вікон, холодильника, привести до ладу туалетне місце домашнього улюбленця. Генеральне прибирання закінчується миттям підлоги і провітрюванням помешкання. 

Що варто пам’ятати, починаючи роботу? 

Професійні клінери рекомендують дотримуватися таких правил.

  • • Починати роботу краще зверху: очистити стелю, верхні полиці. Тоді пил не впаде знову на вже чисті поверхні. 

  • • Спочатку треба ретельно зібрати сухе сміття, крихти, частки паперу, а вже потім починати мити підлогу. 

  • • Штори, м’які меблі краще обробити парогенератором. Якщо його у вас немає, можна вибити їх вологим рушником. 

  • • Використовуйте ганчірку з мікрофібри – нею краще все вичистити, ніж рештками одягу. 

  • • Починайте працювати з найбільш забруднених місць, коли сил у вас ще багато. 

  • • Кахлі на кухні після ретельного миття покрийте плівкою: перед Новим роком ви будете багато готувати. Зробивши все, що потрібно, просто зніміть плівку: стіна залишиться чистою.  

Ще одна порада: виділіть на кожний процес певний час – це дисциплінує! Ви самі бачите, що справа наведення ладу до свята нелегка, тож краще звернутися до фахівців з прибирання квартир

Чому варто скористатися послугами спеціалістів?

Прибирання квартир в Києві  − популярний сервіс від компанії «УБЕРЕМ». Ось що отримують клієнти від співпраці з нами:

  • • Ми працюємо цілодобово, без вихідних та свят – ви можете замовити послуги клінерів тоді, коли потрібно, а ми прийдемо в зручний для вас час. 

  • • Наші майстри пройшли навчання, вони працюють швидко, ефективно. 

  • • Наші співпрацівники ретельно перевіряються службою безпеки: вони не мають поганих звичок, негативного минулого. Ваше майно і ви самі – в цілковитій безпеці. 

  • • Під час наведення ладу використовуються спеціальні хімічні засоби німецьких виробників, що не викликають алергії, потужна професійна техніка. 

  • • Компанія пропонує різні види прибирання: базове, підтримуюче, генеральне, після ремонту, пожежі.

Вартість замовлення залежить від кількох складових: площі, кількості кімнат, складності робіт, додаткових сервісів. Остаточну суму називає менеджер або бригадир після сукупної оцінки фронту робіт.

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