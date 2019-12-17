Генеральне прибирання квартир перед Новим Роком 2020 ® Прибирання квартир перед святами – давній звичай українскьких господинь. Приємно сісти за святковий стіл з друзями, рідними та близькими у чисто вимитій домівці.

Але у кожної жінки напередодні Нового року так багато справ, що часу на все не вистачає. Чи не краще приділити його собі, дітям, коханим, а професіоналам залишити прибирання? Сьогодні у вас є така можливість − всі клопоти візьме на себе Клінінгова компанія УБЕРЕМ.



Що входить до складу генерального прибирання перед святом?

Клінери діляться переліком робіт, які зазвичай виконують в квартирі. Ось що треба зробити.

• Витерти всі поверхні від пилу, бруду. Відполірувати їх.

• Протерти скляні поверхні, дзеркала.

• Відчистити м’які меблі, зайнятися чисткою килимів .

• Відмити, відчистити кухонні меблі, плиту, техніку.

• Продезінфікувати ванну, унітаз.

• Помити кахель, зняти з нього вапняний наліт.

Потрібно також здійснити миття вікон, холодильника, привести до ладу туалетне місце домашнього улюбленця. Генеральне прибирання закінчується миттям підлоги і провітрюванням помешкання.

Що варто пам’ятати, починаючи роботу?

Професійні клінери рекомендують дотримуватися таких правил.

• Починати роботу краще зверху: очистити стелю, верхні полиці. Тоді пил не впаде знову на вже чисті поверхні.

• Спочатку треба ретельно зібрати сухе сміття, крихти, частки паперу, а вже потім починати мити підлогу.

• Штори, м’які меблі краще обробити парогенератором. Якщо його у вас немає, можна вибити їх вологим рушником.

• Використовуйте ганчірку з мікрофібри – нею краще все вичистити, ніж рештками одягу.

• Починайте працювати з найбільш забруднених місць, коли сил у вас ще багато.

• Кахлі на кухні після ретельного миття покрийте плівкою: перед Новим роком ви будете багато готувати. Зробивши все, що потрібно, просто зніміть плівку: стіна залишиться чистою.

Ще одна порада: виділіть на кожний процес певний час – це дисциплінує! Ви самі бачите, що справа наведення ладу до свята нелегка, тож краще звернутися до фахівців з прибирання квартир.

Чому варто скористатися послугами спеціалістів?

Прибирання квартир в Києві − популярний сервіс від компанії «УБЕРЕМ». Ось що отримують клієнти від співпраці з нами:

• Ми працюємо цілодобово, без вихідних та свят – ви можете замовити послуги клінерів тоді, коли потрібно, а ми прийдемо в зручний для вас час.

• Наші майстри пройшли навчання, вони працюють швидко, ефективно.

• Наші співпрацівники ретельно перевіряються службою безпеки: вони не мають поганих звичок, негативного минулого. Ваше майно і ви самі – в цілковитій безпеці.

• Під час наведення ладу використовуються спеціальні хімічні засоби німецьких виробників, що не викликають алергії, потужна професійна техніка.

• Компанія пропонує різні види прибирання: базове, підтримуюче, генеральне, після ремонту, пожежі.

Вартість замовлення залежить від кількох складових: площі, кількості кімнат, складності робіт, додаткових сервісів. Остаточну суму називає менеджер або бригадир після сукупної оцінки фронту робіт.