Еще один год вместе к успехам ® Подходит к концу 2019 год, который был богат на события во всех сферах нашей жизни. Для кого-то он исполнил мечты, а кому-то подарил надежду на их исполнение в наступающем новом году.

Для ООО «Кусум Фарм» уходящий год был особенным: мы отпраздновали свой первый юбилей. Поэтому в эти дни мы также подводим итоги и нашего 10-летия.

C момента запуска завода многое удалось сделать: благодаря нашим сотрудникам компания стала одной из лучших в Украине, а эффективные, качественные и безопасные лекарства нашего производства уже помогли миллионам соотечественников.

Вступая в 2020 год, мы строим не менее грандиозные планы, будучи уверенными в их исполнении. И от имени всех сотрудников завода хотим поздравить жителей нашего города, области и страны с наступающим Новым годом!

Джавле Викаскумар, директор завода «Кусум Фарм»

Начиная со дня основания мы делали и продолжаем делать все, чтобы улучшить здоровье украинцев. Мы выпускаем качественные, эффективные и безопасные препараты, благодаря которым люди становятся полностью здоровыми или значительно улучшают качество жизни. Постоянно совершенствуясь, мы обещаем, что и в следующем году будем делать все возможное, чтобы наши препараты были только самого высокого уровня и самого лучшего качества. Я желаю каждому жителю страны исполнения самых заветных желаний, а Украине - долгожданного мира и процветания!

Дмитрий Петривный, юрист ООО «Кусум Фарм»

В новогодних поздравлениях мы всегда искренне желаем всем здоровья. А наша компания подтверждает это еще и делами, выпуская качественные лекарства. Я от всей души хочу поздравить всех с Новым 2020 годом! Пусть эти цифры станут для вас счастливыми и принесут удачу в каждый дом, подарят много радостных дней и незабываемых моментов. Ппусть исполняются смелые мечты и реализуются дерзкие идеи!

Оксана Дудченко, менеджер по персоналу ООО «Кусум Фарм»

Я хочу поздравить всех с самым сказочным, ярким и долгожданным праздником. В этот день мы становимся маленькими детьми и ждем чудес, загадываем желания и верим в их исполнение. Пусть Новый год обязательно принесет всем добро, радость и веселье, вдохновение и отличное настроение, придаст сил и здоровья для покорения любых вершин. Не бойтесь мечтать и уверенно идти к своим целям. И пусть на вашем пути встречаются только близкие по духу люди, которые поддержат вас в любой ситуации! Пусть в ваших семьях всегда будет взаимопонимание, а на рабочих местах вас окружают единомышленники, которые помогут сделать вашу жизнь уютной и комфортной. А наша компания всегда готова принять в свой коллектив тех, кто любит свою работу и готов заботиться о здоровье людей.

Оксана Лацуновская, главный бухгалтер ООО «Кусум Фарм»

Еще немного - и наступит очередной новый год, от которого мы по традиции ждем чудесных перемен и приятных сюрпризов. Я хочу пожелать, чтобы все новогодние желания не просто исполнились, а и превзошли самые фантастические ожидания. Пусть каждый день нового года будет наполнен яркими эмоциями и позитивными впечатлениями, а каждая минута, проведенная с любимыми и близкими людьми, будет незабываемой. Говорите всем добрые и нужные слова, не упуская ни одной возможности, дарите улыбки и хорошее настроение - и вам все это вернется сторицей. Будьте просто здоровы и счастливы, не упускайте новых возможностей для своего развития. И пусть финансовые потоки всегда будут направлены в вашу сторону!