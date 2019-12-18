Общество

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admin
Вчера 12:50208

Еще один год вместе к успехам ®

Подходит к концу 2019 год, который был богат на события во всех сферах нашей жизни. Для кого-то он исполнил мечты, а кому-то подарил надежду на их исполнение в наступающем новом году.

Для ООО «Кусум Фарм» уходящий год был особенным: мы отпраздновали свой первый юбилей. Поэтому в эти дни мы также подводим итоги и нашего 10-летия.

C момента запуска завода многое удалось сделать: благодаря нашим сотрудникам компания стала одной из лучших в Украине, а эффективные, качественные и безопасные лекарства нашего производства уже помогли миллионам соотечественников.

Вступая в 2020 год, мы строим не менее грандиозные планы, будучи уверенными в их исполнении. И от имени всех сотрудников завода хотим поздравить жителей нашего города, области и страны с наступающим Новым годом!

Джавле Викаскумар, директор завода «Кусум Фарм»

Начиная со дня основания мы делали и продолжаем делать все, чтобы улучшить здоровье украинцев. Мы выпускаем качественные, эффективные и безопасные препараты, благодаря которым люди становятся полностью здоровыми или значительно улучшают качество жизни. Постоянно совершенствуясь, мы обещаем, что и в следующем году будем делать все возможное, чтобы наши препараты были только самого высокого уровня и самого лучшего качества. Я желаю каждому жителю страны исполнения самых заветных желаний, а Украине - долгожданного мира и процветания! 

Дмитрий Петривный, юрист ООО «Кусум Фарм» 

В новогодних поздравлениях мы всегда искренне желаем всем здоровья. А наша компания подтверждает это еще и делами, выпуская качественные лекарства. Я от всей души хочу поздравить всех с Новым 2020 годом! Пусть эти цифры станут для вас счастливыми и принесут удачу в каждый дом, подарят много радостных дней и незабываемых моментов. Ппусть исполняются смелые мечты и реализуются дерзкие идеи! 

  

Оксана Дудченко, менеджер по персоналу ООО «Кусум Фарм» 

Я хочу поздравить всех с самым сказочным, ярким и долгожданным праздником. В этот день мы становимся маленькими детьми и ждем чудес, загадываем желания и верим в их исполнение. Пусть Новый год обязательно принесет всем добро, радость и веселье, вдохновение и отличное настроение, придаст сил и здоровья для покорения любых вершин. Не бойтесь мечтать и уверенно идти к своим целям. И пусть на вашем пути встречаются только близкие по духу люди, которые поддержат вас в любой ситуации! Пусть в ваших семьях всегда будет взаимопонимание, а на рабочих местах вас окружают единомышленники, которые помогут сделать вашу жизнь уютной и комфортной. А наша компания всегда готова принять в свой коллектив тех, кто любит свою работу и готов заботиться о здоровье людей.

Оксана Лацуновская, главный бухгалтер ООО «Кусум Фарм»

Еще немного - и наступит очередной новый год, от которого мы по традиции ждем чудесных перемен и приятных сюрпризов. Я хочу пожелать, чтобы все новогодние желания не просто исполнились, а и превзошли самые фантастические ожидания. Пусть каждый день нового года будет наполнен яркими эмоциями и позитивными впечатлениями, а каждая минута, проведенная с любимыми и близкими людьми, будет незабываемой. Говорите всем добрые и нужные слова, не упуская ни одной возможности, дарите улыбки и хорошее настроение - и вам все это вернется сторицей. Будьте просто здоровы и счастливы, не упускайте новых возможностей для своего развития. И пусть финансовые потоки всегда будут направлены в вашу сторону!

Общество
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Зоряні війни: Скайвокер. Сходження (12+) Джей Джей Абрамс (США, 2019)
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Чорне Різдво (16+) Софія Такал (США, Нова Зеландія, 2019)
Чорне Різдво (16+) Софія Такал (США, Нова Зеландія, 2019)
Кино Дружба
15-30 - 70 грн
Джуманджі: Наступний рівень (12+) Джейк Кездан (США, 2019)
Джуманджі: Наступний рівень (12+) Джейк Кездан (США, 2019)
Кино Космос
14:05 — 55грн. 16:25 — 60рн. 18:45 — 60рн. 21:05 — 60рн.
 
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
10.30, 13.00

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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