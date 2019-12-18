Обережно з піротехнікою! Поліцейські застерігають: піротехнічні засоби при легковажному з ними поводженні становлять небезпеку для життя і здоров‘я.

Піротехніка – це яскраве дійство, яке здатне зачарувати і подарувати неймовірні емоції. При правильному використанні воно захоплює, приносить тільки радість та незабутні враження. Але кожного року через необережне поводження з феєрверками та іншими піротехнічними засобами травмуються як дорослі, так і діти.

Так, цими днями до дитячої лікарні з травмами пальців правої руки потрапив 15-річний підліток з Сум. За словами самого хлопця, ушкодження отримав з власної необережності, коли намагався підірвати петарду.

Працівники поліції провели перевірку за цим фактом, і з‘ясували, що хлопець просто не знав, як правильно користуватися такого роду піротехнічними засобами.

Правоохоронці знову нагадують громадянам, що слід бути вкрай уважними та обережними, і дотримуватися певних правил користування піротехнікою.

Не намагайтесь виготовити феєрверки самостійно в домашніх умовах;

Не варто купувати піротехнічні вироби з рук, в місцях стихійної торгівлі. Дешеве, не означає якісне;

Користуйтеся готовими виробами промислового виробництва, при купівлі яких познайомтесь з відповідним сертифікатом якості;

Вибираючи серед безлічі феєрверків, салютів будьте уважні, читайте інструкцію по використанню, зверніть увагу на зовнішній вигляд упаковки. Якщо вона має дефекти – не купуйте цей товар.

Піротехнічні засоби повинні купуватись дорослими, діти можуть користуватися ними тільки під наглядом батьків.

Не менш важливою є підготовка до запуску феєрверку. Спочатку потрібно вибрати зручне місце, яке повинно відповідати певним вимогам:

Це має бути великий відкритий майданчик, двір, сквер, галявина – вільні від будівель, дерев, АЗС (не ближче, ніж 100 м.);

Огляньте це місце: чи не має поряд (в радіусі 50 метрів) пожежонебезпечних об’єктів, лікарень, автомобільних стоянок, дерев’яних сараїв, дитячих закладів з добовим режимом роботи тощо;

Якщо феєрверк проводити за містом, поблизу не повинно бути сухої трави, сіна, опалого листя, тобто того, що може загорітися від випадкових іскор;

Потурбуйтесь про глядачів, щоб вони мали безпечний і хороший огляд. Для цього розташуйте їх на відстані 20-25 метрів від пускового майданчика, обов’язково з навітряної сторони (щоб вітер не зносив на глядачів дим і неспалені частини виробів);

Обов’язково пам’ятайте, що після 23.00 запускаючи салют, феєрверки, хлопавки тощо, ви створюєте незручності для інших людей;

Зверніть увагу, що від розміру місця для запуску залежить, яку піротехніку ви можете застосувати. Якщо ваш двір малий, незручний, ви можете використовувати лише обмежений асортимент цих засобів. Це піротехніка наземної дії: петарди, хлопавки, вогняні дзиги, колеса. І ні в якому разі не запускати вироби, що летять догори (метелики, ракети тощо). Використання їх поряд з житловими будинками та іншими будівлями категорично заборонено. Вони можуть влетіти у вікно, на балкон та стати причиною пожежі.

Не варто запускати феєрверки у вітряну погоду. Вони можуть відхилитись на значну відстань в сторону. І ще треба запам’ятати, що в кожному феєрверку закладено певний „сценарій”. І якщо раптом сталася якась затримка, у жодному разі не зазирайте у феєрверк, салют аби перевірити, що там відбувається. Тому, що є загроза отримати ракету в обличчя.

А запускаючи окремі ракети, пам’ятайте, що паличку, до якої кріпиться піротехнічна частина, не треба встромляти в землю чи сніговий замет. Це – стабілізатор, який забезпечує вертикальний політ ракети. Стабілізатор треба вставити в трубку, яка є в комплекті, якщо цей піротехнічний комплект „правильний”.

При використанні найпростіших піротехнічних засобів – хлопавок та бенгальських вогнів, слід також дотримуватися певних правил. Вміст хлопавки вилітає з корпусу під тиском, а тому снаряд заборонено направляти в обличчя та освітлювальні прилади. Хлопавки також не можна використовувати поблизу відкритого вогню, свічок тощо. Це може привести до загорання конфетті або серпантину.

Кольорові бенгальські вогні виділяють в процесі горіння шкідливі речовини, тому спалювати їх краще тільки на відкритому повітрі, або відразу гарно провітрити приміщення.

Зберігаючи феєрверк вдома, не забувайте, що порох та горючі речовини, які входять до їх складу при неправильному зберіганні можуть загорятися.

Тому існують правила, яких потрібно дотримуватись:

Зберігайте піротехнічні засоби на значній відстані від нагрівальних приладів, у закритому, сухому, прохолодному місці, що часто провітрюється;

Не допускайте відкритого вогню в приміщенні, де зберігаються вироби;

Пам’ятайте, що піротехнічні вироби бояться вологи – це може позначитися на їх роботі;

Якщо ж піротехнічні вироби відсиріли – категорично заборонено сушити їх на батареях опалення та печах. Їх можна відновити шляхом зберігання протягом кількох днів у сухому теплому приміщенні;

Заборонено спалювати піротехніку у багатті;

Не розбирайте та не піддавайте їх механічним впливам;

Зберігайте піротехнічні вироби у недоступному для дітей місці;

Не паліть, працюючи з піротехнікою;

Не можна працювати з піротехнічними виробами у нетверезому стані;

Використовуйте піротехнічні засоби, тільки відповідно до інструкції і за призначенням, і ні в якому разі заради бешкету чи пустощів.

Тож дотримуйтеся цих правил, будьте уважними, і нехай свята принесуть лише радість і задоволення.

Відділ комунікації поліції Сумської області