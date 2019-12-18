Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:102100

В новом году Сумской Центр админуслуг будет предоставлять новые услуги

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» с нового года расширило перечень услуг, которые могут получить сумчане.

О них сегодня во время брифинга рассказала начальник управления Алла Стрижова.

В течение двух последних лет сотрудники ЦПАУ предоставляли горожанам 206 административных услуг, а в конце прошлого года перечень вырос до 245.

«Мы плодотворно работали с главным территориальным управлением юстиции в Сумской области, чтобы расширить спектр предоставляемых услуг. Со 2 января в Центре предоставления админуслуг города Сумы можно получить свидетельство о рождении или смерти, сменить имя, зарегистрировать или расторгнуть брак при условии совместного заявления супругов, которые не имеют детей», - сообщила чиновница.

По ее словам, специалисты ЦПАУ уже прошли необходимое обучение, получили логины и пароли в Государственный реестр ЗАГСа. Поэтому отныне Центр будет предоставлять гражданам аналогичные услуги, которые раньше можно было получить только в ЗАГСе или сельсовете.

Также в январе внедрят предоставления еще одной услуги - оформление техпаспортов на автомобиль и водительские удостоверения европейского образца.

Для этого администраторы ЦПАУ должны пройти обучение в территориальном сервисном центре МВД, которое запланировано в ближайшее время. Рабочая станция по оформлению этих документов была приобретена благодаря выделенным депутатским корпусом средствам.

Как отметила начальник управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», прошедший год был для Центра успешным. В течение года гражданам было предоставлено 641 тыс. услуг и более миллиона консультаций.

Чиновница напомнила, что в прошлом году открыли два территориальных подразделения управления - на территории Центра обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей, и по ул. Р. Атаманюка 49/а. В частности, по последнему адресу сумчане могут получить полный перечень услуг, как и в офисе, в том числе, оформить загранпаспорт и ID-карту.

Сейчас Министерство цифровой политики работает над активным внедрением электронных административных услуг объединением услуг в одну, пример - новый проект «Е-малятко». Сумской ЦПАУ тоже не стоит в стороне от этого процесса, постоянно расширяет перечень услуг, организует обучение персонала, улучшает условия пребывания посетителей в Центре и его подразделениях.

С целью приближения предоставления административных услуг жителям Сумской городской ОТГ в 2020 году планируется открытие еще одного территориального подразделения - в с. Песчаное. На ремонт помещения для отделения из городского бюджета выделили 480 тыс. грн. Примерно такая же сумма средств на электронное оборудование и мебель должна поступить от программы «U-LEAD с Европой», которая финансируется Европейским Союзом совместно с его странами-членами.

Общество ЦПАУ
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