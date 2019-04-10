Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
17.01.2020 15:58925

Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал

У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості (http://skills.dcz.gov.ua/).

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон. 

Новий сервіс дозволить:

  • розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;

  • отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;

  • навчитися складати резюме сучасного формату;

  • підготуватися до співбесіди з роботодавцем;

  • обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила О. Макогон.

На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті. 

Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей. 

Довідково.

Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.

Общество Служба занятости
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