Служба зайнятості запускає сучасний освітній портал

«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
навчитися складати резюме сучасного формату;
підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила О. Макогон.
На сайті будуть впроваджуватися нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуться вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.
Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.
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