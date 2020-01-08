После блокировки «тарелок» Воля может стать надежным спутником телезрителя С 28 января украинцы будут платить за популярные украинские телеканалы: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ТРК Украина, Интер, НТН и другие (всего 23 канала), ведь сигнал на открытом спутнике будет закодирован. Такое решение было принято медиа группами - владельцами этих каналов.

Как быть рядовому украинцу, чтобы не остаться без привычных передач и сериалов на любимых телеканалах? Выбрать вариант подключения - кабельное или платное спутниковое ТВ, интерактивное телевидение (IPTV / OTT) и Т2 (прием на антенну).

Те, кто уже получает услуги у своего провайдера, не почувствуют никаких неудобств. Примером, компания Воля получает сигнал со спутника легально и через свою кабельную сеть передает его телезрителям. Поэтому абоненты компании не беспокоятся и продолжают, как и раньше, наслаждаться лучшим спортивным и фильмовым контентом от FOX, Discovery, AMC, Nat Geo и других.

А для тех, кто ищет выгодный вариант для подключения ТВ, провайдер разработал несколько предложений ─ пакет услуг для всей семьи: интернет плюс интерактивное телевидение. С ним каждый абонент имеет возможность оформить годовую подписку на услугу по акционной цене ─ всего 99 грн/месяц и подключением за 1 грн. Изюминка интерактивного телевидения ─ онлайн-кинотеатр ВОЛЯ Cinema, в котором более 30 000 фильмов. Традиционное кабельное телевидение по специальной цене: как цифровое, так и аналоговое, также доступно каждому новому абоненту Воля.

В портфолио компании ─ кассовые фильмы мировых производителей контента Disney, NBC Universal, Marvel ─ «Спайдермен», «Мстители: Финал», «Мэри Поппинс возвращается», «Аладдин» и другие. В течение года покажут еще больше хитовых фильмов и мультиков: «История игрушек», «Малефисента 2», «Звездные войны: Эпизод IX», «Мулан».

В Воля каждый поклонник спорта найдет для себя что-то интересное ─ компания предлагает самые рейтинговые спортивные каналы: Setanta Sports, Eurosport 1/2, Футбол 1/2, а вскоре появятся еще и «Футбол 3» с трансляциями части матчей чемпионатов Франции, Бельгии, Испании и клубный канал «Шахтер ТВ».

Воля официальный транслятор матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021, поэтому продолжит радовать всех ценителей премиального спортивного контента. Матчи 1/8 финала стартуют уже 18 февраля ─ действующий чемпион «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» противостоит «Реалу», а «Челси» ─ «Баварии». С 20 февраля зрители смогут наслаждаться зрелищным европейским футболом в 1/16 финала ЛЕ. Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей и донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру сойдутся с «Бенфикой» из Португалии.

Все матчи ЛЧ и ЛЕ в прямом эфире, короткие обзоры, архив матчей и интерактивные возможности в режиме 24/7 и без рекламы можно получить с дополнительной услугой Воля Футбол+.

Как видим, провайдер уже готов к новой эре телевидения. Поэтому, делайте выводы и выбирайте лучшего партнера для просмотра телеканалов уже сегодня!