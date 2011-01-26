Зміни в пенсійному забезпеченні у 2020 році: роз’яснення юристів

Крім того, продовжується поступове збільшення стажу, необхідного для виходу на пенсію. Для призначення пенсії за віком у 2020 році потрібно мати 27 років стажу для 60 років. Щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно буде мати від 17 до 27 років стажу, а в 65 – від 15 до 17 років.
У березні 2020 року буде проведена індексація пенсій, яка, за оцінкою експортів, призведе до зростання пенсії у середньому на 12-15 відсотків.
Крім того, зростання пенсії слід очікувати тим категоріям пенсіонерів, які отримають виплати у мінімальному розмірі.
«Мінімальна пенсія буде підвищуватися разом зі змінами прожиткового мінімуму. Так, з 1 липня 2020 року «мінімалка» становитиме 1712 грн. А з 1 грудня 2020 року – 1769 гривень. Таким чином, до кінця року мінімальна пенсія збільшиться на 131 гривню», – роз’яснює юрист Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області Олексій Рибалка.
Працюючі пенсіонери, а також пенсіонери-підприємці зможуть претендувати
на перерахунок пенсії лише після звільнення або припинення
підприємницької діяльності. У випадку ж несвоєчасного повідомлення про
працевлаштування або початок підприємницької діяльності з пенсіонера
можуть вирахувати зайво сплачені кошти.
Крім того, в грудні 2019 року президент анонсував істотну надбавку для пенсіонерів категорії 80+. За словами гаранта, на ці потреби вже виділено 13 млрд гривень. Пенсіонери зможуть отримувати від 400 до 1100 гривень надбавки щомісяця.
Нагадаємо, за отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
Конотопський місцевий центр –
41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47
Охтирський місцевий центр –
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23
Сумський місцевий центр –
40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.
Шосткинський місцевий центр –
41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94
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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –
0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.
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