Сумчанам о механизме выплаты льгот и субсидий в наличной форме С 1 октября прошлого года происходит монетизация льгот при оплате за жилищно-коммунальные услуги.

О механизме выплат льгот и субсидий в наличной форме во время брифинга рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко.

«С началом отопительного периода назначения жилищных субсидий и предоставления льгот является крайне актуальным. Это делегированные государством полномочия для реализации их на местах, поэтому городские власти и его исполнительные органы максимально прикладывают усилия для обеспечения сумчан своевременной поддержкой со стороны государства в части предоставления субсидии или льготы», - отметила чиновница.

По ее словам, на сегодня действует две формы выплаты обоих видов государственной помощи - безналичная и наличная. Первая предполагает, что субсидия (льгота) поступает на аккаунт в АО «Ощадбанк», а банк самостоятельно рассчитывается за субсидианта (льготника) с поставщиками услуг в пределах выделенного размера субсидии (льготы).

Вторая, наличная форма, предусматривает, что «живые» деньги для расчетов за коммунальные услуги выплачиваются непосредственно получателям субсидии (льготы).

Ирина Лагиренко обратила внимание, что сумма льготы рассчитывается, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону, количества членов семьи, имеющих такое право, и с учетом установленных цен или тарифов (взносов) и государственных социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

«С 1 января льготники имеют право в любое время подать заявление о переходе на наличную форму. Льгота предоставляется путем перечисления средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Уже 1668 сумчан изъявили желание получать льготы наличными через банковские учреждения», - сказала чиновница.

При этом, в случае получения от поставщиков услуг информации о наличии просроченной более двух месяцев к началу отопительного или неотопительного сезона задолженности по оплате услуг, срок исковой давности которой не истек, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн), у горожан, которые получают льготу в наличной форме, выплата со следующего отопительного (неотопительного) сезона осуществляется в безналичной форме.

Ирина Лагиренко подчеркнула претендентам на субсидию важность правильного заполнения заявлений и деклараций. Она призвала не скрывать состояние, ведь в отдельных случаях решение о назначении пособия может принять соответствующая комиссия. Также важно своевременно информировать в случае разного рода изменений.

По данным Департамента социальной защиты населения, по состоянию на 20 января жилищную субсидию получают 35 684 семей города.

В частности, после поступления финансирования на счет департамента 15 января субсидия за декабрь 2019 года была перечислена 22 543 получателям на банковские счета. «Укрпочта» доставку средств за декабрь 6653 получателям субсидии начала с 4 января.

Тем, кому предназначена безналичная форма помощи, в том числе, это заявители, которые имеют долги за коммунальные услуги, получают субсидию исключительно через АО «Ощадбанк».

Ирина Лагиренко также сообщила, что за декабрь произведено начисление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг 11741 лицу на общую сумму 12,65 млн гривен.

Получить консультации по вопросам оформления субсидии или льготы можно по телефонам: 60-45-06, 63-54-97, 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Также для обеспечения постоянного предоставления консультаций по услугам, которые относятся к компетенции департамента, внедрен многоканальный номер 788-888. При обращении на этот номер с помощью голосовых подсказок заявитель может выбрать, к какому структурному подразделению обратиться.